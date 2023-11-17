https://ria.ru/20231117/gosdolg-1910045360.html

Гигантский госдолг охладит военный пыл США, заявил Дерипаска

Гигантский госдолг охладит военный пыл США, заявил Дерипаска - РИА Новости, 17.11.2023

Гигантский госдолг охладит военный пыл США, заявил Дерипаска

США будет трудно выплачивать проценты по госдолгу ввиду его колоссального размера: эта проблема охладит военный пыл штатов, написал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T12:04

2023-11-17T12:04

2023-11-17T12:11

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. США будет трудно выплачивать проценты по госдолгу ввиду его колоссального размера: эта проблема охладит военный пыл штатов, написал в своем Telegram-канале российский предприниматель Олег Дерипаска. Госдолг США в середине сентября достиг очередного рекорда, превысив 33 триллиона долларов. А в начале октября он за день вырос на 275 миллиардов долларов - это на 3% больше всей задолженности России. Согласно докладу Международного валютного фонда (МВФ), опубликованного в октябре, общий размер государственного долга США в 2023 году достигнет 123,3% ВВП, а в 2024 году увеличится до 126,9% ВВП. "Какие-то официальные лица в Вашингтоне, видимо, серьёзно потрудившиеся на выдумывание всяких санкций, теперь задумались о высокой стоимости американского долга. А он уже больше 33 триллионов долларов. И винят в этом не очень прозрачный механизм размещения и торгов облигаций США", - пишет бизнесмен. По его словам, даже если в пять раз улучшить прозрачность рынка казначейских бумаг министерства финансов США, то всё равно остаётся один самый важный вопрос: каким образом долги будут погашены и как через два-три года будут платиться проценты. "А без денег и военный пыл за океаном будет угасать. Хотя и так было понятно уже с сентября, что этой безумной войне приходит конец, и следующие 18 месяцев агонии уже очевидно совершенно напрасны", - заключил Дерипаска.

https://ria.ru/20231104/gosdolg-1907485437.html

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Варвара Скокшина

экономика, сша, вашингтон (штат), россия, олег дерипаска, мвф, в мире