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Гигантский госдолг охладит военный пыл США, заявил Дерипаска - РИА Новости, 17.11.2023
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12:04 17.11.2023 (обновлено: 12:11 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/gosdolg-1910045360.html
Гигантский госдолг охладит военный пыл США, заявил Дерипаска
Гигантский госдолг охладит военный пыл США, заявил Дерипаска - РИА Новости, 17.11.2023
Гигантский госдолг охладит военный пыл США, заявил Дерипаска
США будет трудно выплачивать проценты по госдолгу ввиду его колоссального размера: эта проблема охладит военный пыл штатов, написал в своем Telegram-канале... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T12:04
2023-11-17T12:11
экономика
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вашингтон (штат)
россия
олег дерипаска
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. США будет трудно выплачивать проценты по госдолгу ввиду его колоссального размера: эта проблема охладит военный пыл штатов, написал в своем Telegram-канале российский предприниматель Олег Дерипаска. Госдолг США в середине сентября достиг очередного рекорда, превысив 33 триллиона долларов. А в начале октября он за день вырос на 275 миллиардов долларов - это на 3% больше всей задолженности России. Согласно докладу Международного валютного фонда (МВФ), опубликованного в октябре, общий размер государственного долга США в 2023 году достигнет 123,3% ВВП, а в 2024 году увеличится до 126,9% ВВП. "Какие-то официальные лица в Вашингтоне, видимо, серьёзно потрудившиеся на выдумывание всяких санкций, теперь задумались о высокой стоимости американского долга. А он уже больше 33 триллионов долларов. И винят в этом не очень прозрачный механизм размещения и торгов облигаций США", - пишет бизнесмен. По его словам, даже если в пять раз улучшить прозрачность рынка казначейских бумаг министерства финансов США, то всё равно остаётся один самый важный вопрос: каким образом долги будут погашены и как через два-три года будут платиться проценты. "А без денег и военный пыл за океаном будет угасать. Хотя и так было понятно уже с сентября, что этой безумной войне приходит конец, и следующие 18 месяцев агонии уже очевидно совершенно напрасны", - заключил Дерипаска.
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экономика, сша, вашингтон (штат), россия, олег дерипаска, мвф, в мире
Экономика, США, Вашингтон (штат), Россия, Олег Дерипаска, МВФ, В мире
Гигантский госдолг охладит военный пыл США, заявил Дерипаска

Дерипаска: необходимость бороться с гигантским госдолгом охладит военный пыл США

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОлег Дерипаска
Олег Дерипаска - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Олег Дерипаска. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. США будет трудно выплачивать проценты по госдолгу ввиду его колоссального размера: эта проблема охладит военный пыл штатов, написал в своем Telegram-канале российский предприниматель Олег Дерипаска.
Госдолг США в середине сентября достиг очередного рекорда, превысив 33 триллиона долларов. А в начале октября он за день вырос на 275 миллиардов долларов - это на 3% больше всей задолженности России. Согласно докладу Международного валютного фонда (МВФ), опубликованного в октябре, общий размер государственного долга США в 2023 году достигнет 123,3% ВВП, а в 2024 году увеличится до 126,9% ВВП.
«
"Какие-то официальные лица в Вашингтоне, видимо, серьёзно потрудившиеся на выдумывание всяких санкций, теперь задумались о высокой стоимости американского долга. А он уже больше 33 триллионов долларов. И винят в этом не очень прозрачный механизм размещения и торгов облигаций США", - пишет бизнесмен.
По его словам, даже если в пять раз улучшить прозрачность рынка казначейских бумаг министерства финансов США, то всё равно остаётся один самый важный вопрос: каким образом долги будут погашены и как через два-три года будут платиться проценты.
"А без денег и военный пыл за океаном будет угасать. Хотя и так было понятно уже с сентября, что этой безумной войне приходит конец, и следующие 18 месяцев агонии уже очевидно совершенно напрасны", - заключил Дерипаска.
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ЭкономикаСШАВашингтон (штат)РоссияОлег ДерипаскаМВФВ мире
 
 
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