https://ria.ru/20231117/genkonsulstvo-1910068467.html
Правительство Белоруссии постановило открыть генконсульство в Екатеринбурге
Правительство Белоруссии постановило открыть генконсульство в Екатеринбурге - РИА Новости, 17.11.2023
Правительство Белоруссии постановило открыть генконсульство в Екатеринбурге
Правительство Белоруссии своим постановлением решило открыть до 1 апреля 2024 года генеральное консульство республики в Екатеринбурге, говорится в... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T13:14
2023-11-17T13:14
2023-11-17T13:14
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МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Правительство Белоруссии своим постановлением решило открыть до 1 апреля 2024 года генеральное консульство республики в Екатеринбурге, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале страны документе. "Совет Министров Республики Беларусь постановляет открыть до 1 апреля 2024 года генеральное консульство Республики Беларусь в Екатеринбурге (Российская Федерация)", - говорится в постановлении. Оно будет открыто вместо отделения посольства Белоруссии в Российской Федерации в Екатеринбурге. "Министерству финансов производить финансирование расходов на открытие и содержание генерального консульства Республики Беларусь в Екатеринбурге в пределах средств, предусмотренных министерству иностранных дел в республиканском бюджете на открытие и содержание дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь за рубежом", - говорится в документе. Финансирование расходов по закрытию отделения посольства в Екатеринбурге решено осуществлять в пределах средств, предусмотренных на содержание этого отделения. Ранее посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой сообщил, что Минск намерен удвоить число отделений белорусского посольства в РФ и постепенно перевести их в статус генконсульств.
https://ria.ru/20231109/parlamentskoe_sobranie-1908505384.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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екатеринбург, белоруссия, россия
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Екатеринбург, Белоруссия, Россия
МИНСК, 17 ноя - РИА Новости.
Правительство Белоруссии своим постановлением решило открыть до 1 апреля 2024 года генеральное консульство республики в Екатеринбурге, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале страны документе
.
"Совет Министров Республики Беларусь постановляет открыть до 1 апреля 2024 года генеральное консульство Республики Беларусь в Екатеринбурге (Российская Федерация
)", - говорится в постановлении.
Оно будет открыто вместо отделения посольства Белоруссии в Российской Федерации в Екатеринбурге.
"Министерству финансов производить финансирование расходов на открытие и содержание генерального консульства Республики Беларусь в Екатеринбурге в пределах средств, предусмотренных министерству иностранных дел в республиканском бюджете на открытие и содержание дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь за рубежом", - говорится в документе.
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Финансирование расходов по закрытию отделения посольства в Екатеринбурге решено осуществлять в пределах средств, предусмотренных на содержание этого отделения.
Ранее посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой сообщил, что Минск
намерен удвоить число отделений белорусского посольства в РФ и постепенно перевести их в статус генконсульств.