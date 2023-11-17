https://ria.ru/20231117/genkonsulstvo-1910068467.html

Правительство Белоруссии постановило открыть генконсульство в Екатеринбурге

Правительство Белоруссии постановило открыть генконсульство в Екатеринбурге - РИА Новости, 17.11.2023

Правительство Белоруссии постановило открыть генконсульство в Екатеринбурге

Правительство Белоруссии своим постановлением решило открыть до 1 апреля 2024 года генеральное консульство республики в Екатеринбурге, говорится в... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T13:14

2023-11-17T13:14

2023-11-17T13:14

парламентское собрание союза беларуси и россии

екатеринбург

белоруссия

россия

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МИНСК, 17 ноя - РИА Новости. Правительство Белоруссии своим постановлением решило открыть до 1 апреля 2024 года генеральное консульство республики в Екатеринбурге, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале страны документе. "Совет Министров Республики Беларусь постановляет открыть до 1 апреля 2024 года генеральное консульство Республики Беларусь в Екатеринбурге (Российская Федерация)", - говорится в постановлении. Оно будет открыто вместо отделения посольства Белоруссии в Российской Федерации в Екатеринбурге. "Министерству финансов производить финансирование расходов на открытие и содержание генерального консульства Республики Беларусь в Екатеринбурге в пределах средств, предусмотренных министерству иностранных дел в республиканском бюджете на открытие и содержание дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь за рубежом", - говорится в документе. Финансирование расходов по закрытию отделения посольства в Екатеринбурге решено осуществлять в пределах средств, предусмотренных на содержание этого отделения. Ранее посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой сообщил, что Минск намерен удвоить число отделений белорусского посольства в РФ и постепенно перевести их в статус генконсульств.

https://ria.ru/20231109/parlamentskoe_sobranie-1908505384.html

екатеринбург

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

екатеринбург, белоруссия, россия