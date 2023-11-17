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Более 74 гектаров почвы подготовили под посадку деревьев в МО - РИА Новости, 17.11.2023
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Новости Подмосковья
 
15:49 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/gektary-1910109740.html
Более 74 гектаров почвы подготовили под посадку деревьев в МО
Более 74 гектаров почвы подготовили под посадку деревьев в МО - РИА Новости, 17.11.2023
Более 74 гектаров почвы подготовили под посадку деревьев в МО
В Московской области подготовили 74,3 гектара почвы к посадкам в следующем году. Это в шесть раз больше, чем годом ранее. Глава минсельхозпрода Московской... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T15:49
2023-11-17T15:49
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Московской области подготовили 74,3 гектара почвы к посадкам в следующем году. Это в шесть раз больше, чем годом ранее. Глава минсельхозпрода Московской области Владислав Мурашов отметил, что на подготовленных территориях проходят ежегодные акции "Наш лес: посади свое дерево" и "Лес Победы". Об этом сообщил телеканал "360"."На территории земель лесного фонда региона в полном объеме выполнены работы на площади 74,3 гектара для лесопосадки будущего года. Для сравнения – в прошлом году было подготовлено 11,9 гектара. Это значит, что мы увеличили площади под новый подмосковный лес более чем в шесть раз", – объяснил Владислав Мурашов.Почву необходимо подготавливать, чтобы в ней накопилась и сохранилась влага а и чтобы препятствовать росту сорняков.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 74 гектаров почвы подготовили под посадку деревьев в МО

© РИА Новости / Глеб КотовСельскохозяйственная техника
Сельскохозяйственная техника - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Глеб Котов
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. В Московской области подготовили 74,3 гектара почвы к посадкам в следующем году. Это в шесть раз больше, чем годом ранее. Глава минсельхозпрода Московской области Владислав Мурашов отметил, что на подготовленных территориях проходят ежегодные акции "Наш лес: посади свое дерево" и "Лес Победы". Об этом сообщил телеканал "360".
"На территории земель лесного фонда региона в полном объеме выполнены работы на площади 74,3 гектара для лесопосадки будущего года. Для сравнения – в прошлом году было подготовлено 11,9 гектара. Это значит, что мы увеличили площади под новый подмосковный лес более чем в шесть раз", – объяснил Владислав Мурашов.
Почву необходимо подготавливать, чтобы в ней накопилась и сохранилась влага а и чтобы препятствовать росту сорняков.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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