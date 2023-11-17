https://ria.ru/20231117/gazprom-1909994826.html

Эксперт рассказал, как "Газпром" может изменить тактику на юге Европы

Эксперт рассказал, как "Газпром" может изменить тактику на юге Европы - РИА Новости, 17.11.2023

Эксперт рассказал, как "Газпром" может изменить тактику на юге Европы

"Газпром" в условиях введения властями Болгарии сбора на транзит российского газа через ее территорию может попробовать договориться с болгарской стороной,... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T06:46

2023-11-17T06:46

2023-11-17T15:55

в мире

болгария

венгрия

сербия

румен радев

газпром

сколковский институт науки и технологий

турецкий поток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155527/96/1555279694_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8d3858ac56ad480d5da3f694a812c3d9.jpg

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. "Газпром" в условиях введения властями Болгарии сбора на транзит российского газа через ее территорию может попробовать договориться с болгарской стороной, надавить на Софию или изменить модель сотрудничества с Венгрией и Сербией, чтобы страны закупали российский газ на турецкой торговой площадке, такое мнение высказал РИА Новости аналитик Проектного центра по энергопереходу и ESG "Сколтеха" Сергей Капитонов. Парламент Болгарии в середине октября ввел дополнительный сбор на транзит российского газа в размере более 100 долларов за тысячу кубометров. Ответственными за уплату являются импортеры и газотранспортные организации. Будапешт и Белград раскритиковали решение Софии. Газ из России поступает в Болгарию по сухопутному продолжению газопровода "Турецкий поток" и по болгарской газотранспортной системе направляется в Венгрию, Сербию и другие страны. Сама Болгария не закупает российский газ. "К сожалению, мы видим, что роль "Газпрома" как компании, которая в какой-то степени может двигать рычажки на эквалайзере европейского газового рынка, очень сильно уменьшилась", — отметил Капитонов. Повышение тарифа Болгарией "беспрецедентно сильно ударит по потребителям", полагает он. Рост стоимости, по словам Капитонова, может быть полностью переложен на плечи потребителей, и тогда российский газ станет для них не столь привлекательным. "Думаю, что игра Болгарии сейчас ведется не только для наполнения собственного бюджета, может быть большая политическая игра. В следующем году, например, истекает договор на транзит российского газа через Украину. Это может быть какой-то шаг, направленный на то, чтобы сделать "Газпром" более сговорчивым на потенциальных переговорах о новом украинском газовом контракте", — предполагает эксперт. При этом попытки юридического решения вопроса, по мнению Капитонова, "заранее обречены на провал". Возможные сценарии "Какой выход может быть у "Газпрома" как у поставщика в этих условиях? Первый — договориться. Например, предложить поставлять газ на условиях, которые могут быть интересны болгарской стороне: она может отобрать газ из "Турецкого потока". Второй вариант — надавить. При этом надавить своими силами — история сомнительная: "Газпром" значительно утратил рычаги воздействия на европейский рынок, потому что потерял его долю", — отметил Капитонов. Можно попробовать "надавить через других стейкхолдеров", в частности через Турцию, добавил он. Россия и Турция продолжают дискуссию по турецкому газовому хабу, и Турция, которая планирует стать "неким хабом по пути в Европу", наверняка тоже заинтересована в стабильном поведении транзитеров до конца трубы, полагает собеседник агентства."Еще вариант — перейти с Венгрией и Сербией к модели сотрудничества, например, по сдаче газа на турецком газовом хабе, на границе Турции и Болгарии, чтобы в дальнейшем транспортировку осуществляли потребители Венгрии и Сербии самостоятельно. В таком случае дальнейшее поведение Болгарии как транзитной стороны на пути поставок российского газа будет зависеть от внутриевропейской дискуссии между Сербией и Венгрией. Насколько она будет успешной — другой вопрос", — добавил эксперт. Собеседник агентства упомянул еще один вариант: снижение "Газпромом" собственной маржи при поставках в Европу. "При этом, учитывая беспрецедентное сокращение поставок, снижение маржинальности будет болезненным", — добавил Капитонов. Газета Financial Times назвала установленные Болгарией пошлины "карательными", которые обычно взимают с целью сдерживания деятельности оппонента. Болгарский министр финансов Асен Василев подтвердил изданию, что целью правительства было снижение прибыли "Газпрома". Президент Болгарии Румен Радев раскритиковал решение о повышении тарифов на транзит газа из России и направил прошение в Конституционный суд страны с просьбой пересмотреть тарифы.

https://ria.ru/20231116/neft-1909973241.html

https://ria.ru/20231117/gaz-1909984219.html

https://ria.ru/20231116/moldaviya-1909734522.html

болгария

венгрия

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, болгария, венгрия, сербия, румен радев, газпром, сколковский институт науки и технологий, турецкий поток