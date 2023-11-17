https://ria.ru/20231117/gaza-1910139156.html

ПНА не намерена обсуждать послевоенное управление Газой

ПНА не намерена обсуждать послевоенное управление Газой - РИА Новости, 17.11.2023

ПНА не намерена обсуждать послевоенное управление Газой

Палестинская национальная администрация (ПНА) не намерена обсуждать послевоенное обустройство сектора Газа, приоритетом является прекращение огня в анклаве,... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T16:56

2023-11-17T16:56

2023-11-17T16:56

в мире

иордан

иерусалим

палестинская национальная администрация

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТУНИС, 17 ноя - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Палестинская национальная администрация (ПНА) не намерена обсуждать послевоенное обустройство сектора Газа, приоритетом является прекращение огня в анклаве, заявил РИА Новости советник палестинского лидера Махмуд аль-Хаббаш. "Мы сказали американцам, когда они затронули эту тему (послевоенное управление и обустройство сектора Газа), не говорите о следующем дне, давайте говорить о дне сегодняшнем. Мы не хотим погружаться сейчас в какие-либо разговоры по поводу будущего Газы, сейчас приоритет – прекращение огня", - сказал политик, отвечая на вопрос о послевоенном управлении палестинским анклавом. По его словам, Палестинская национальная администрация является "ответственной не только за сектор Газа, но также за Западный берег (реки Иордан), Восточный Иерусалим". "Мы отвергаем какое-либо решение по сектору Газа без Западного берега и Иерусалима. Мы хотим политического разрешения, основой которого станет прекращение оккупации на всей палестинской земле и образование палестинского государства. Только это может стать решением (палестино-израильского конфликта), - заявил Махмуд аль-Хаббаш.

https://ria.ru/20231117/prekraschenie-1910125208.html

https://ria.ru/20231117/shturm-1910111075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иордан, иерусалим, палестинская национальная администрация, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году