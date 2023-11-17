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ПНА не намерена обсуждать послевоенное управление Газой - РИА Новости, 17.11.2023
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16:56 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/gaza-1910139156.html
ПНА не намерена обсуждать послевоенное управление Газой
ПНА не намерена обсуждать послевоенное управление Газой - РИА Новости, 17.11.2023
ПНА не намерена обсуждать послевоенное управление Газой
Палестинская национальная администрация (ПНА) не намерена обсуждать послевоенное обустройство сектора Газа, приоритетом является прекращение огня в анклаве,... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T16:56
2023-11-17T16:56
в мире
иордан
иерусалим
палестинская национальная администрация
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТУНИС, 17 ноя - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Палестинская национальная администрация (ПНА) не намерена обсуждать послевоенное обустройство сектора Газа, приоритетом является прекращение огня в анклаве, заявил РИА Новости советник палестинского лидера Махмуд аль-Хаббаш. "Мы сказали американцам, когда они затронули эту тему (послевоенное управление и обустройство сектора Газа), не говорите о следующем дне, давайте говорить о дне сегодняшнем. Мы не хотим погружаться сейчас в какие-либо разговоры по поводу будущего Газы, сейчас приоритет – прекращение огня", - сказал политик, отвечая на вопрос о послевоенном управлении палестинским анклавом. По его словам, Палестинская национальная администрация является "ответственной не только за сектор Газа, но также за Западный берег (реки Иордан), Восточный Иерусалим". "Мы отвергаем какое-либо решение по сектору Газа без Западного берега и Иерусалима. Мы хотим политического разрешения, основой которого станет прекращение оккупации на всей палестинской земле и образование палестинского государства. Только это может стать решением (палестино-израильского конфликта), - заявил Махмуд аль-Хаббаш.
https://ria.ru/20231117/prekraschenie-1910125208.html
https://ria.ru/20231117/shturm-1910111075.html
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Дарья Буймова
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в мире, иордан, иерусалим, палестинская национальная администрация, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Иордан, Иерусалим, Палестинская национальная администрация, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ПНА не намерена обсуждать послевоенное управление Газой

Палестинская национальная администрация будет обсуждать остановку огня в Газе

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в Газе
Израильские военные во время наземной операции в Газе - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в Газе. Архивное фото
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ТУНИС, 17 ноя - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Палестинская национальная администрация (ПНА) не намерена обсуждать послевоенное обустройство сектора Газа, приоритетом является прекращение огня в анклаве, заявил РИА Новости советник палестинского лидера Махмуд аль-Хаббаш.
"Мы сказали американцам, когда они затронули эту тему (послевоенное управление и обустройство сектора Газа), не говорите о следующем дне, давайте говорить о дне сегодняшнем. Мы не хотим погружаться сейчас в какие-либо разговоры по поводу будущего Газы, сейчас приоритет – прекращение огня", - сказал политик, отвечая на вопрос о послевоенном управлении палестинским анклавом.
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По его словам, Палестинская национальная администрация является "ответственной не только за сектор Газа, но также за Западный берег (реки Иордан), Восточный Иерусалим".
"Мы отвергаем какое-либо решение по сектору Газа без Западного берега и Иерусалима. Мы хотим политического разрешения, основой которого станет прекращение оккупации на всей палестинской земле и образование палестинского государства. Только это может стать решением (палестино-израильского конфликта), - заявил Махмуд аль-Хаббаш.
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В миреИорданИерусалимПалестинская национальная администрацияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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