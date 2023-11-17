ПНА не намерена обсуждать послевоенное управление Газой
Палестинская национальная администрация будет обсуждать остановку огня в Газе
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в Газе
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в Газе. Архивное фото
ТУНИС, 17 ноя - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Палестинская национальная администрация (ПНА) не намерена обсуждать послевоенное обустройство сектора Газа, приоритетом является прекращение огня в анклаве, заявил РИА Новости советник палестинского лидера Махмуд аль-Хаббаш.
"Мы сказали американцам, когда они затронули эту тему (послевоенное управление и обустройство сектора Газа), не говорите о следующем дне, давайте говорить о дне сегодняшнем. Мы не хотим погружаться сейчас в какие-либо разговоры по поводу будущего Газы, сейчас приоритет – прекращение огня", - сказал политик, отвечая на вопрос о послевоенном управлении палестинским анклавом.
По его словам, Палестинская национальная администрация является "ответственной не только за сектор Газа, но также за Западный берег (реки Иордан), Восточный Иерусалим".
"Мы отвергаем какое-либо решение по сектору Газа без Западного берега и Иерусалима. Мы хотим политического разрешения, основой которого станет прекращение оккупации на всей палестинской земле и образование палестинского государства. Только это может стать решением (палестино-израильского конфликта), - заявил Махмуд аль-Хаббаш.