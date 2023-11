https://ria.ru/20231117/gaza-1910127879.html

ЦАХАЛ не пустил репортеров обследовать больницу "Аш-Шифа" в Газе, пишут СМИ

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказались пускать журналистов обследовать больницу "Аш-Шифа" на севере сектора Газа, пишет The New York Times. РИА Новости, 17.11.2023

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказались пускать журналистов обследовать больницу "Аш-Шифа" на севере сектора Газа, пишет The New York Times."Журналистам NYT позволили увидеть лишь часть обширного комплекса "Аш-Шифа". Военные отказались их пустить осмотреть больницу, а также увидеть или взять интервью у пациентов либо сотрудников, которые остались в учреждении", — говорится в публикации.По данным газеты, репортерам заявили, что внутри комплекса все еще могут оставаться бойцы ХАМАС. Израильские военные провели журналистов внутрь через уничтоженное здание на окраине комплекса, поскольку, по их словам, идти через главный вход было слишком опасно. Полковник Элад Тсури из 7-й бригады ЦАХАЛ сообщил репортерам, что пациентам и сотрудникам больницы предоставили продовольствие и медицинское снаряжение, при этом издание отметило, что его слова проверить не удалось.Как сообщал премьер Израиля Беньямин Нетаньяху, силы ЦАХАЛ смогли войти в медцентр "Аш-Шифа" в Газе. Позднее израильские военные заявили, что нашли на территории больницы командный центр ХАМАС и принадлежавшие ему инфраструктуру и оружие. При этом главврач медучреждения опроверг утверждения, что среди пациентов и нашедших укрытие на территории больницы находятся бойцы палестинского движения.Накануне газета The Washington Post написала, что Израиль не нашел явных доказательств активности ХАМАС в медицинском комплексе "Аш-Шифа", из-за чего западные страны, в том числе США, усилили давление, чтобы Тель-Авив согласился на паузу в боевых действиях.В свою очередь, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил обеспокоенность происходящим в "Аш-Шифе", отметив, что медучреждения должны быть под защитой гуманитарного права.Израиль с конца октября проводит наземную операцию в секторе Газа в ответ на нападение бойцов движения ХАМАС 7 октября. Военные окружили сам город Газа, а анклав фактически разделили на южную и северную части.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Владимир Путин подчеркнул, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

