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ЦАХАЛ не пустил репортеров обследовать больницу "Аш-Шифа" в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 17.11.2023
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16:29 17.11.2023 (обновлено: 17:21 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/gaza-1910127879.html
ЦАХАЛ не пустил репортеров обследовать больницу "Аш-Шифа" в Газе, пишут СМИ
ЦАХАЛ не пустил репортеров обследовать больницу "Аш-Шифа" в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 17.11.2023
ЦАХАЛ не пустил репортеров обследовать больницу "Аш-Шифа" в Газе, пишут СМИ
Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказались пускать журналистов обследовать больницу "Аш-Шифа" на севере сектора Газа, пишет The New York Times. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T16:29
2023-11-17T17:21
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказались пускать журналистов обследовать больницу "Аш-Шифа" на севере сектора Газа, пишет The New York Times.&quot;Журналистам NYT позволили увидеть лишь часть обширного комплекса &quot;Аш-Шифа&quot;. Военные отказались их пустить осмотреть больницу, а также увидеть или взять интервью у пациентов либо сотрудников, которые остались в учреждении&quot;, — говорится в публикации.По данным газеты, репортерам заявили, что внутри комплекса все еще могут оставаться бойцы ХАМАС. Израильские военные провели журналистов внутрь через уничтоженное здание на окраине комплекса, поскольку, по их словам, идти через главный вход было слишком опасно. Полковник Элад Тсури из 7-й бригады ЦАХАЛ сообщил репортерам, что пациентам и сотрудникам больницы предоставили продовольствие и медицинское снаряжение, при этом издание отметило, что его слова проверить не удалось.Как сообщал премьер Израиля Беньямин Нетаньяху, силы ЦАХАЛ смогли войти в медцентр "Аш-Шифа" в Газе. Позднее израильские военные заявили, что нашли на территории больницы командный центр ХАМАС и принадлежавшие ему инфраструктуру и оружие. При этом главврач медучреждения опроверг утверждения, что среди пациентов и нашедших укрытие на территории больницы находятся бойцы палестинского движения.Накануне газета The Washington Post написала, что Израиль не нашел явных доказательств активности ХАМАС в медицинском комплексе "Аш-Шифа", из-за чего западные страны, в том числе США, усилили давление, чтобы Тель-Авив согласился на паузу в боевых действиях.В свою очередь, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил обеспокоенность происходящим в "Аш-Шифе", отметив, что медучреждения должны быть под защитой гуманитарного права.Израиль с конца октября проводит наземную операцию в секторе Газа в ответ на нападение бойцов движения ХАМАС 7 октября. Военные окружили сам город Газа, а анклав фактически разделили на южную и северную части.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Владимир Путин подчеркнул, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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в мире, израиль, россия, сша, стефан дюжаррик, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, тель-авив
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ЦАХАЛ не пустил репортеров обследовать больницу "Аш-Шифа" в Газе, пишут СМИ

NYT: армия Израиля не пустила репортеров обследовать больницу "Аш-Шифа" в Газе

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные рядом с больницей "Аш-Шифа" в Газе
Израильские военные рядом с больницей Аш-Шифа в Газе - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные рядом с больницей "Аш-Шифа" в Газе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказались пускать журналистов обследовать больницу "Аш-Шифа" на севере сектора Газа, пишет The New York Times.
«

"Журналистам NYT позволили увидеть лишь часть обширного комплекса "Аш-Шифа". Военные отказались их пустить осмотреть больницу, а также увидеть или взять интервью у пациентов либо сотрудников, которые остались в учреждении", — говорится в публикации.

По данным газеты, репортерам заявили, что внутри комплекса все еще могут оставаться бойцы ХАМАС. Израильские военные провели журналистов внутрь через уничтоженное здание на окраине комплекса, поскольку, по их словам, идти через главный вход было слишком опасно.
Полковник Элад Тсури из 7-й бригады ЦАХАЛ сообщил репортерам, что пациентам и сотрудникам больницы предоставили продовольствие и медицинское снаряжение, при этом издание отметило, что его слова проверить не удалось.
Последствия удара по больнице в секторе Газа
© AP Photo / Abed Khaled

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

Тела погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8
© AFP 2023 / Mahmud Turkia

Большинство из них — женщины и дети.

Протесты в Триполи после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8
© AFP 2023 / Joseph Eid

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

Протесты в Аккаре (Ливан) после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8
© AP Photo / Emrah Gurel

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

Протесты в Стамбуле после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8
© AP Photo / STR

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

Протесты в Марокко после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8
© AFP 2023 / Nemer Dawood

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

Родственники погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8
Как сообщал премьер Израиля Беньямин Нетаньяху, силы ЦАХАЛ смогли войти в медцентр "Аш-Шифа" в Газе. Позднее израильские военные заявили, что нашли на территории больницы командный центр ХАМАС и принадлежавшие ему инфраструктуру и оружие. При этом главврач медучреждения опроверг утверждения, что среди пациентов и нашедших укрытие на территории больницы находятся бойцы палестинского движения.
Накануне газета The Washington Post написала, что Израиль не нашел явных доказательств активности ХАМАС в медицинском комплексе "Аш-Шифа", из-за чего западные страны, в том числе США, усилили давление, чтобы Тель-Авив согласился на паузу в боевых действиях.
Кто понизил уровень дипломатических отношений с Израилем
11 ноября, 11:17
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В свою очередь, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил обеспокоенность происходящим в "Аш-Шифе", отметив, что медучреждения должны быть под защитой гуманитарного права.
Израиль с конца октября проводит наземную операцию в секторе Газа в ответ на нападение бойцов движения ХАМАС 7 октября. Военные окружили сам город Газа, а анклав фактически разделили на южную и северную части.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Владимир Путин подчеркнул, что урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
 
В миреИзраильРоссияСШАСтефан ДюжаррикВладимир ПутинХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуТель-Авив
 
 
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