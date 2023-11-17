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Отсутствие электричества в больнице "Аш-Шифа" привело к гибели людей - РИА Новости, 17.11.2023
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12:31 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/gaza-1910056412.html
Отсутствие электричества в больнице "Аш-Шифа" привело к гибели людей
Отсутствие электричества в больнице "Аш-Шифа" привело к гибели людей - РИА Новости, 17.11.2023
Отсутствие электричества в больнице "Аш-Шифа" привело к гибели людей
Отсутствие электричества из-за блокады израильской армией привело к смерти 40 человек за шесть дней, включая трех новорожденных, в больнице Аш-Шифа на севере... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T12:31
2023-11-17T12:31
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израиль
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ДОХА, 17 ноя - РИА Новости. Отсутствие электричества из-за блокады израильской армией привело к смерти 40 человек за шесть дней, включая трех новорожденных, в больнице Аш-Шифа на севере сектора Газа, сообщила министр здравоохранения Палестины Мей аль-Кайла, чьи слова приводит телеканал Al Jazeera."С 11 ноября и начала блокады больницы израильской армией в результате блокады больницы "Аш-Шифа", отсутствия топлива для работы электричества погибли 40 человек, в том числе трое новорожденных детей. Наши медики находятся там без воды и продовольствия", - отметила аль-Кайла. По ее словам, больница "Аш-Шифа", где помимо раненых и больных находятся не менее шести тысяч нашедщих убежище от израильских обстрелов человек, является единственным еще работающим госпиталем в этой части сектора Газа. В свою очередь телеканал Sky News Arabia сообщил в пятницу, что израильские военные разрушили три здания больничного комплекса и не позволяют никому покидать блокированное здание больницы и прилегающие к нему здания. Ранее премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявлял, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) смогла войти в медцентр "Аш-Шифа" в Газе. Позднее ЦАХАЛ сообщила об обнаружении на территории больницы командного центра палестинского движения ХАМАС и принадлежавших ему инфраструктуры и оружия. Однако главный врач больницы опроверг утверждения израильских военных, что среди пациентов и нашедших укрытие на территории больницы находятся боевики ХАМАС. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявлял, что ООН обеспокоена тем, что происходит в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа, медучреждения должны быть под защитой гуманитарного права.
https://ria.ru/20231116/bolnitsa-1909968254.html
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в мире, палестина, израиль, стефан дюжаррик, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Израиль, Стефан Дюжаррик, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Отсутствие электричества в больнице "Аш-Шифа" привело к гибели людей

Отсутствие света в больнице "Аш-Шифа" привело к смерти 40 человек за шесть дней

© AP Photo / Abed KhaledПогибшие в результате удара во дворе больницы Аль-Шифа в городе Газа
Погибшие в результате удара во дворе больницы Аль-Шифа в городе Газа - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Погибшие в результате удара во дворе больницы Аль-Шифа в городе Газа. Архивное фото
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ДОХА, 17 ноя - РИА Новости. Отсутствие электричества из-за блокады израильской армией привело к смерти 40 человек за шесть дней, включая трех новорожденных, в больнице Аш-Шифа на севере сектора Газа, сообщила министр здравоохранения Палестины Мей аль-Кайла, чьи слова приводит телеканал Al Jazeera.
"С 11 ноября и начала блокады больницы израильской армией в результате блокады больницы "Аш-Шифа", отсутствия топлива для работы электричества погибли 40 человек, в том числе трое новорожденных детей. Наши медики находятся там без воды и продовольствия", - отметила аль-Кайла.
Израильские военные рядом с больницей Аш-Шифа в Газе - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Армия Израиля заявила, что нашла подземный туннель в больнице "Аш-Шифа"
16 ноября, 22:28
По ее словам, больница "Аш-Шифа", где помимо раненых и больных находятся не менее шести тысяч нашедщих убежище от израильских обстрелов человек, является единственным еще работающим госпиталем в этой части сектора Газа.
В свою очередь телеканал Sky News Arabia сообщил в пятницу, что израильские военные разрушили три здания больничного комплекса и не позволяют никому покидать блокированное здание больницы и прилегающие к нему здания.
Ранее премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявлял, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) смогла войти в медцентр "Аш-Шифа" в Газе. Позднее ЦАХАЛ сообщила об обнаружении на территории больницы командного центра палестинского движения ХАМАС и принадлежавших ему инфраструктуры и оружия. Однако главный врач больницы опроверг утверждения израильских военных, что среди пациентов и нашедших укрытие на территории больницы находятся боевики ХАМАС. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявлял, что ООН обеспокоена тем, что происходит в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа, медучреждения должны быть под защитой гуманитарного права.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Нетаньяху заявил, что в больнице "Аш-Шифа" в Газе могли быть заложники
Вчера, 03:26
 
В миреПалестинаИзраильСтефан ДюжаррикХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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