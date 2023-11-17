https://ria.ru/20231117/gaza-1910056412.html

Отсутствие электричества в больнице "Аш-Шифа" привело к гибели людей

Отсутствие электричества в больнице "Аш-Шифа" привело к гибели людей - РИА Новости, 17.11.2023

Отсутствие электричества в больнице "Аш-Шифа" привело к гибели людей

Отсутствие электричества из-за блокады израильской армией привело к смерти 40 человек за шесть дней, включая трех новорожденных, в больнице Аш-Шифа на севере... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T12:31

2023-11-17T12:31

2023-11-17T12:31

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израиль

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ДОХА, 17 ноя - РИА Новости. Отсутствие электричества из-за блокады израильской армией привело к смерти 40 человек за шесть дней, включая трех новорожденных, в больнице Аш-Шифа на севере сектора Газа, сообщила министр здравоохранения Палестины Мей аль-Кайла, чьи слова приводит телеканал Al Jazeera."С 11 ноября и начала блокады больницы израильской армией в результате блокады больницы "Аш-Шифа", отсутствия топлива для работы электричества погибли 40 человек, в том числе трое новорожденных детей. Наши медики находятся там без воды и продовольствия", - отметила аль-Кайла. По ее словам, больница "Аш-Шифа", где помимо раненых и больных находятся не менее шести тысяч нашедщих убежище от израильских обстрелов человек, является единственным еще работающим госпиталем в этой части сектора Газа. В свою очередь телеканал Sky News Arabia сообщил в пятницу, что израильские военные разрушили три здания больничного комплекса и не позволяют никому покидать блокированное здание больницы и прилегающие к нему здания. Ранее премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявлял, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) смогла войти в медцентр "Аш-Шифа" в Газе. Позднее ЦАХАЛ сообщила об обнаружении на территории больницы командного центра палестинского движения ХАМАС и принадлежавших ему инфраструктуры и оружия. Однако главный врач больницы опроверг утверждения израильских военных, что среди пациентов и нашедших укрытие на территории больницы находятся боевики ХАМАС. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявлял, что ООН обеспокоена тем, что происходит в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа, медучреждения должны быть под защитой гуманитарного права.

https://ria.ru/20231116/bolnitsa-1909968254.html

https://ria.ru/20231117/netanyakhu-1909985497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, палестина, израиль, стефан дюжаррик, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году