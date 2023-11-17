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В Минздраве рассказали о состоянии прибывших из сектора Газа в Россию
В Минздраве рассказали о состоянии прибывших из сектора Газа в Россию - РИА Новости, 17.11.2023
В Минздраве рассказали о состоянии прибывших из сектора Газа в Россию
Госпитализация прибывшим россиянам из сектора Газа не потребовалось, самочувствие 188 граждан нормальное, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T12:08
2023-11-17T12:08
2023-11-17T12:08
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
алексей кузнецов
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Госпитализация прибывшим россиянам из сектора Газа не потребовалось, самочувствие 188 граждан нормальное, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов."Из 188 человек, которые уже прибыли на территорию России из сектора Газа, госпитализация никому не потребовалась", - сказал Кузнецов журналистам.По его словам, самочувствие у всех нормальное.
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россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, алексей кузнецов
Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Алексей Кузнецов
В Минздраве рассказали о состоянии прибывших из сектора Газа в Россию
В Минздраве рассказали о состоянии 188 прибывших из сектора Газа в Россию