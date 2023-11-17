https://ria.ru/20231117/gaza-1910045817.html

В Минздраве рассказали о состоянии прибывших из сектора Газа в Россию

В Минздраве рассказали о состоянии прибывших из сектора Газа в Россию - РИА Новости, 17.11.2023

В Минздраве рассказали о состоянии прибывших из сектора Газа в Россию

Госпитализация прибывшим россиянам из сектора Газа не потребовалось, самочувствие 188 граждан нормальное, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T12:08

2023-11-17T12:08

2023-11-17T12:08

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

алексей кузнецов

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Госпитализация прибывшим россиянам из сектора Газа не потребовалось, самочувствие 188 граждан нормальное, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов."Из 188 человек, которые уже прибыли на территорию России из сектора Газа, госпитализация никому не потребовалась", - сказал Кузнецов журналистам.По его словам, самочувствие у всех нормальное.

россия

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, алексей кузнецов