Рейтинг@Mail.ru
МЧС рассказало, сколько россиян ожидают выхода из сектора Газа - РИА Новости, 17.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:29 17.11.2023 (обновлено: 01:39 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/gaza-1909980303.html
МЧС рассказало, сколько россиян ожидают выхода из сектора Газа
МЧС рассказало, сколько россиян ожидают выхода из сектора Газа - РИА Новости, 17.11.2023
МЧС рассказало, сколько россиян ожидают выхода из сектора Газа
МЧС России получило 887 заявок от россиян и их родственников на эвакуацию из сектора Газа, сообщил директор департамента информационной политики министерства... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T01:29
2023-11-17T01:39
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
палестина
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909527564_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_76f6be6306b0c820db133c9fbcc4996d.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. МЧС России получило 887 заявок от россиян и их родственников на эвакуацию из сектора Газа, сообщил директор департамента информационной политики министерства Роман Охотенко."У нас есть 887 заявок от наших соотечественников и членов их семей на эвакуацию из сектора Газа", - сказал он."К настоящему моменту самолетами МЧС России перевезено 288 человек, всего из зоны боевых действий вывезено 328 человек. Соответственно, 28 из них находятся в Каире, нашем оперативном штабе, и 12 в текущем моменте перемещаются от КПП "Рафах" в Каир", - добавил он.
https://ria.ru/20231117/evakuatsiya-1909980036.html
сектор газа
палестина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909527564_111:0:2842:2048_1920x0_80_0_0_2a96e0e29ae4de3d1b6c0bb133c2b0a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, палестина, в мире, россия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Палестина, В мире, Россия
МЧС рассказало, сколько россиян ожидают выхода из сектора Газа

МЧС: выхода из сектора Газа ожидают 887 россиян

© РИА Новости / Максим БлиновРоссийские граждане, эвакуированные из сектора Газа, в международном аэропорту Домодедово имени М.В. Ломоносова в Москве
Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа, в международном аэропорту Домодедово имени М.В. Ломоносова в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа, в международном аэропорту Домодедово имени М.В. Ломоносова в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. МЧС России получило 887 заявок от россиян и их родственников на эвакуацию из сектора Газа, сообщил директор департамента информационной политики министерства Роман Охотенко.
"У нас есть 887 заявок от наших соотечественников и членов их семей на эвакуацию из сектора Газа", - сказал он.
Российские граждане, эвакуированные из сектора Газа, в международном аэропорту Домодедово имени М.В. Ломоносова в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
В МЧС заявили об отсутствии раненых среди эвакуированных из сектора Газа
01:25
"К настоящему моменту самолетами МЧС России перевезено 288 человек, всего из зоны боевых действий вывезено 328 человек. Соответственно, 28 из них находятся в Каире, нашем оперативном штабе, и 12 в текущем моменте перемещаются от КПП "Рафах" в Каир", - добавил он.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор ГазаПалестинаВ миреРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала