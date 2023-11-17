https://ria.ru/20231117/gaza-1909980303.html

МЧС рассказало, сколько россиян ожидают выхода из сектора Газа

МЧС рассказало, сколько россиян ожидают выхода из сектора Газа - РИА Новости, 17.11.2023

МЧС рассказало, сколько россиян ожидают выхода из сектора Газа

МЧС России получило 887 заявок от россиян и их родственников на эвакуацию из сектора Газа, сообщил директор департамента информационной политики министерства... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T01:29

2023-11-17T01:29

2023-11-17T01:39

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

палестина

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. МЧС России получило 887 заявок от россиян и их родственников на эвакуацию из сектора Газа, сообщил директор департамента информационной политики министерства Роман Охотенко."У нас есть 887 заявок от наших соотечественников и членов их семей на эвакуацию из сектора Газа", - сказал он."К настоящему моменту самолетами МЧС России перевезено 288 человек, всего из зоны боевых действий вывезено 328 человек. Соответственно, 28 из них находятся в Каире, нашем оперативном штабе, и 12 в текущем моменте перемещаются от КПП "Рафах" в Каир", - добавил он.

https://ria.ru/20231117/evakuatsiya-1909980036.html

сектор газа

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, палестина, в мире, россия