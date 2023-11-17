https://ria.ru/20231117/gaz-1910095911.html

Уралец получил срок после гибели людей из-за утечки газа в его квартире

Уралец получил срок после гибели людей из-за утечки газа в его квартире - РИА Новости, 17.11.2023

Уралец получил срок после гибели людей из-за утечки газа в его квартире

Житель Челябинской области, установивший в своей квартире неисправное газовое оборудование, из-за чего погибли пять человек, получил 5,5 лет колонии общего... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T14:57

2023-11-17T14:57

2023-11-17T14:58

происшествия

челябинская область

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Житель Челябинской области, установивший в своей квартире неисправное газовое оборудование, из-за чего погибли пять человек, получил 5,5 лет колонии общего режима, сообщил пресс-центр прокуратуры региона. По данным прокуратуры, подсудимый установил в своей квартире газовое оборудование без соблюдения мер безопасности. В результате неисправности газовой колонки в ноябре 2021 года произошла утечка газа, и находившиеся в квартире 3 молодых девушки и парень, а также живущая этажом выше пожилая женщина скончались от отравления. СУСК уточняет, что подсудимый сдавал квартиру в аренду, а оборудование было установлено в кухне кустарно, в неработоспособном состоянии. "Сегодня Златоустовский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя… Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 5 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), уточняется в сообщении.

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челябинская область

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происшествия, челябинская область, россия