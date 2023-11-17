Рейтинг@Mail.ru
Президент Sitronics Group поучаствовал в форуме "Транспортная неделя 2023" - РИА Новости, 17.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
14:23 17.11.2023 (обновлено: 15:00 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/forum-1910086927.html
Президент Sitronics Group поучаствовал в форуме "Транспортная неделя 2023"
Президент Sitronics Group поучаствовал в форуме "Транспортная неделя 2023" - РИА Новости, 17.11.2023
Президент Sitronics Group поучаствовал в форуме "Транспортная неделя 2023"
Президент Sitronics Group Николай Пожидаев на конференции ФГУП "Росморпорт" рассказал об участии в работе индустриального центра компетенций ИЦК "Морской и... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T14:23
2023-11-17T15:00
пресс-релизы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910086458_21:0:828:454_1920x0_80_0_0_2509a9f57214aa925182c77a39375764.jpg
МОСКВА, 17 ноя - пресс-служба Sitronics Group. Президент Sitronics Group Николай Пожидаев на конференции ФГУП "Росморпорт" рассказал об участии в работе индустриального центра компетенций ИЦК "Морской и речной транспорт" по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов. Одно из ключевых направлений работы Sitronics Group – разработка решений для замещения иностранного ПО в секторе морского и речного транспорта. Компания участвует в индустриальном центре компетенций "Морской и речной транспорт", в рамках которого в интересах ФГУП "Росморпорт" была разработана российская Система управления движением судов (СУДС) "СиТрафик". Это современная система, обеспечивающая безопасность мореплавания, эффективное управление движением судов в портах, гаванях и прибрежных зонах, а также защиту окружающей̆ среды от возможных негативных последствий. Система управления движением судов - базовый элемент инфраструктуры системы обеспечения безопасности мореплавания в соответствии с резолюцией Международной морской организации (ИМО) А.857(20). СУДС позволяет осуществлять контроль за выполнением общих правил плавания и стоянки судов в морских портах в режиме реального времени. СУДС "СиТрафик" соответствует всем действующим требованиям и поддерживает работу с системным ПО, включенным в реестр российских программ и баз данных. СУДС прошла сертификационные испытания, внесена в Единый реестр российского ПО, имеет свидетельство об одобрении типа аппаратуры Минтранса РФ № 22.30.01.00001.315. "Первым российским портом, где была внедрена система, стал морской порт Сочи. Проект является пилотным и сегодня уже находится на финальной стадии реализации. Внедрение отечественного решения позволит обеспечить технологический суверенитет и безостановочное функционирование порта", - рассказал Пожидаев. Также компанией разработаны электронно-картографическая навигационно-информационная система ЭКНИС "Беринг" - комплекс, который в режиме реального времени дает всю информацию о местоположении судна, его маршруте, поддерживает электронные карты различных форматов и позволяет обмениваться данными между судами и береговыми службами. Sitronics Group развивает российскую Автоматическую идентификационную систему (АИС). Сервис работает на базе спутниковых данных компании и обеспечивает наземные службы актуальной информацией о судах. Он уже используется государственными и коммерческими компаниями, применяющими АИС - данные в своей работе. Существенных успехов в развитии достигла технология Автономного судовождения, разрабатываемая компанией. Она обеспечивает самостоятельное следование судна по заданному курсу, расхождение с другими судами, уклонение от объектов, представляющих опасность. В разработке применены технологии искусственного интеллекта, математического моделирования, распознавания и идентификации. Решение уже прошло испытания на морских судах коммерческого флота, сейчас тестируется и дорабатывается для речных судов. Первые испытания автономного судовождения на электросудне и грузовом буксире прошли успешно. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910086458_223:0:828:454_1920x0_80_0_0_ea906076fe1972bc55bb398e487b4862.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
Пресс-релизы

Президент Sitronics Group поучаствовал в форуме "Транспортная неделя 2023"

© Фото : пресс-служба Sitronics GroupПрезидент Sitronics Group поучаствовал в форуме "Транспортная неделя 2023"
Президент Sitronics Group поучаствовал в форуме Транспортная неделя 2023 - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© Фото : пресс-служба Sitronics Group
Президент Sitronics Group поучаствовал в форуме "Транспортная неделя 2023"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - пресс-служба Sitronics Group. Президент Sitronics Group Николай Пожидаев на конференции ФГУП "Росморпорт" рассказал об участии в работе индустриального центра компетенций ИЦК "Морской и речной транспорт" по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов.
Одно из ключевых направлений работы Sitronics Group – разработка решений для замещения иностранного ПО в секторе морского и речного транспорта. Компания участвует в индустриальном центре компетенций "Морской и речной транспорт", в рамках которого в интересах ФГУП "Росморпорт" была разработана российская Система управления движением судов (СУДС) "СиТрафик".
Это современная система, обеспечивающая безопасность мореплавания, эффективное управление движением судов в портах, гаванях и прибрежных зонах, а также защиту окружающей̆ среды от возможных негативных последствий. Система управления движением судов - базовый элемент инфраструктуры системы обеспечения безопасности мореплавания в соответствии с резолюцией Международной морской организации (ИМО) А.857(20). СУДС позволяет осуществлять контроль за выполнением общих правил плавания и стоянки судов в морских портах в режиме реального времени.
СУДС "СиТрафик" соответствует всем действующим требованиям и поддерживает работу с системным ПО, включенным в реестр российских программ и баз данных. СУДС прошла сертификационные испытания, внесена в Единый реестр российского ПО, имеет свидетельство об одобрении типа аппаратуры Минтранса РФ № 22.30.01.00001.315.
«
"Первым российским портом, где была внедрена система, стал морской порт Сочи. Проект является пилотным и сегодня уже находится на финальной стадии реализации. Внедрение отечественного решения позволит обеспечить технологический суверенитет и безостановочное функционирование порта", - рассказал Пожидаев.
© Фото : пресс-служба Sitronics GroupРоссийская система управления движением судов "СиТрафик"
Российская система управления движением судов СиТрафик - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© Фото : пресс-служба Sitronics Group
Российская система управления движением судов "СиТрафик"
Также компанией разработаны электронно-картографическая навигационно-информационная система ЭКНИС "Беринг" - комплекс, который в режиме реального времени дает всю информацию о местоположении судна, его маршруте, поддерживает электронные карты различных форматов и позволяет обмениваться данными между судами и береговыми службами.
Sitronics Group развивает российскую Автоматическую идентификационную систему (АИС). Сервис работает на базе спутниковых данных компании и обеспечивает наземные службы актуальной информацией о судах. Он уже используется государственными и коммерческими компаниями, применяющими АИС - данные в своей работе.
Существенных успехов в развитии достигла технология Автономного судовождения, разрабатываемая компанией. Она обеспечивает самостоятельное следование судна по заданному курсу, расхождение с другими судами, уклонение от объектов, представляющих опасность. В разработке применены технологии искусственного интеллекта, математического моделирования, распознавания и идентификации. Решение уже прошло испытания на морских судах коммерческого флота, сейчас тестируется и дорабатывается для речных судов. Первые испытания автономного судовождения на электросудне и грузовом буксире прошли успешно.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза
© Фото : пресс-служба Sitronics GroupРоссийская система управления движением судов "СиТрафик"
Российская система управления движением судов СиТрафик - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© Фото : пресс-служба Sitronics Group
Российская система управления движением судов "СиТрафик"
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала