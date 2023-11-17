https://ria.ru/20231117/forum-1910086927.html

Президент Sitronics Group поучаствовал в форуме "Транспортная неделя 2023"

Президент Sitronics Group поучаствовал в форуме "Транспортная неделя 2023" - РИА Новости, 17.11.2023

Президент Sitronics Group поучаствовал в форуме "Транспортная неделя 2023"

Президент Sitronics Group Николай Пожидаев на конференции ФГУП "Росморпорт" рассказал об участии в работе индустриального центра компетенций ИЦК "Морской и... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T14:23

2023-11-17T14:23

2023-11-17T15:00

пресс-релизы

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МОСКВА, 17 ноя - пресс-служба Sitronics Group. Президент Sitronics Group Николай Пожидаев на конференции ФГУП "Росморпорт" рассказал об участии в работе индустриального центра компетенций ИЦК "Морской и речной транспорт" по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов. Одно из ключевых направлений работы Sitronics Group – разработка решений для замещения иностранного ПО в секторе морского и речного транспорта. Компания участвует в индустриальном центре компетенций "Морской и речной транспорт", в рамках которого в интересах ФГУП "Росморпорт" была разработана российская Система управления движением судов (СУДС) "СиТрафик". Это современная система, обеспечивающая безопасность мореплавания, эффективное управление движением судов в портах, гаванях и прибрежных зонах, а также защиту окружающей̆ среды от возможных негативных последствий. Система управления движением судов - базовый элемент инфраструктуры системы обеспечения безопасности мореплавания в соответствии с резолюцией Международной морской организации (ИМО) А.857(20). СУДС позволяет осуществлять контроль за выполнением общих правил плавания и стоянки судов в морских портах в режиме реального времени. СУДС "СиТрафик" соответствует всем действующим требованиям и поддерживает работу с системным ПО, включенным в реестр российских программ и баз данных. СУДС прошла сертификационные испытания, внесена в Единый реестр российского ПО, имеет свидетельство об одобрении типа аппаратуры Минтранса РФ № 22.30.01.00001.315. "Первым российским портом, где была внедрена система, стал морской порт Сочи. Проект является пилотным и сегодня уже находится на финальной стадии реализации. Внедрение отечественного решения позволит обеспечить технологический суверенитет и безостановочное функционирование порта", - рассказал Пожидаев. Также компанией разработаны электронно-картографическая навигационно-информационная система ЭКНИС "Беринг" - комплекс, который в режиме реального времени дает всю информацию о местоположении судна, его маршруте, поддерживает электронные карты различных форматов и позволяет обмениваться данными между судами и береговыми службами. Sitronics Group развивает российскую Автоматическую идентификационную систему (АИС). Сервис работает на базе спутниковых данных компании и обеспечивает наземные службы актуальной информацией о судах. Он уже используется государственными и коммерческими компаниями, применяющими АИС - данные в своей работе. Существенных успехов в развитии достигла технология Автономного судовождения, разрабатываемая компанией. Она обеспечивает самостоятельное следование судна по заданному курсу, расхождение с другими судами, уклонение от объектов, представляющих опасность. В разработке применены технологии искусственного интеллекта, математического моделирования, распознавания и идентификации. Решение уже прошло испытания на морских судах коммерческого флота, сейчас тестируется и дорабатывается для речных судов. Первые испытания автономного судовождения на электросудне и грузовом буксире прошли успешно. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

пресс-релизы