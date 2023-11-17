Президент Sitronics Group поучаствовал в форуме "Транспортная неделя 2023"
© Фото : пресс-служба Sitronics GroupПрезидент Sitronics Group поучаствовал в форуме "Транспортная неделя 2023"
© Фото : пресс-служба Sitronics Group
Президент Sitronics Group поучаствовал в форуме "Транспортная неделя 2023"
МОСКВА, 17 ноя - пресс-служба Sitronics Group. Президент Sitronics Group Николай Пожидаев на конференции ФГУП "Росморпорт" рассказал об участии в работе индустриального центра компетенций ИЦК "Морской и речной транспорт" по замещению зарубежных отраслевых цифровых продуктов.
Одно из ключевых направлений работы Sitronics Group – разработка решений для замещения иностранного ПО в секторе морского и речного транспорта. Компания участвует в индустриальном центре компетенций "Морской и речной транспорт", в рамках которого в интересах ФГУП "Росморпорт" была разработана российская Система управления движением судов (СУДС) "СиТрафик".
Это современная система, обеспечивающая безопасность мореплавания, эффективное управление движением судов в портах, гаванях и прибрежных зонах, а также защиту окружающей̆ среды от возможных негативных последствий. Система управления движением судов - базовый элемент инфраструктуры системы обеспечения безопасности мореплавания в соответствии с резолюцией Международной морской организации (ИМО) А.857(20). СУДС позволяет осуществлять контроль за выполнением общих правил плавания и стоянки судов в морских портах в режиме реального времени.
СУДС "СиТрафик" соответствует всем действующим требованиям и поддерживает работу с системным ПО, включенным в реестр российских программ и баз данных. СУДС прошла сертификационные испытания, внесена в Единый реестр российского ПО, имеет свидетельство об одобрении типа аппаратуры Минтранса РФ № 22.30.01.00001.315.
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"Первым российским портом, где была внедрена система, стал морской порт Сочи. Проект является пилотным и сегодня уже находится на финальной стадии реализации. Внедрение отечественного решения позволит обеспечить технологический суверенитет и безостановочное функционирование порта", - рассказал Пожидаев.
© Фото : пресс-служба Sitronics GroupРоссийская система управления движением судов "СиТрафик"
© Фото : пресс-служба Sitronics Group
Российская система управления движением судов "СиТрафик"
Также компанией разработаны электронно-картографическая навигационно-информационная система ЭКНИС "Беринг" - комплекс, который в режиме реального времени дает всю информацию о местоположении судна, его маршруте, поддерживает электронные карты различных форматов и позволяет обмениваться данными между судами и береговыми службами.
Sitronics Group развивает российскую Автоматическую идентификационную систему (АИС). Сервис работает на базе спутниковых данных компании и обеспечивает наземные службы актуальной информацией о судах. Он уже используется государственными и коммерческими компаниями, применяющими АИС - данные в своей работе.
Существенных успехов в развитии достигла технология Автономного судовождения, разрабатываемая компанией. Она обеспечивает самостоятельное следование судна по заданному курсу, расхождение с другими судами, уклонение от объектов, представляющих опасность. В разработке применены технологии искусственного интеллекта, математического моделирования, распознавания и идентификации. Решение уже прошло испытания на морских судах коммерческого флота, сейчас тестируется и дорабатывается для речных судов. Первые испытания автономного судовождения на электросудне и грузовом буксире прошли успешно.
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© Фото : пресс-служба Sitronics GroupРоссийская система управления движением судов "СиТрафик"
© Фото : пресс-служба Sitronics Group
Российская система управления движением судов "СиТрафик"