https://ria.ru/20231117/finlyandiya-1910171021.html
СМИ: МВД Финляндии готовит законы о полном закрытии границы с Россией
СМИ: МВД Финляндии готовит законы о полном закрытии границы с Россией - РИА Новости, 17.11.2023
СМИ: МВД Финляндии готовит законы о полном закрытии границы с Россией
Министерство внутренних дел Финляндии намерено полностью закрыть границу с Россией, передает телеканал MTV3 со ссылкой на источники. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T18:57
2023-11-17T18:57
2023-11-17T21:05
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ХЕЛЬСИНКИ, 17 ноя — РИА Новости. Министерство внутренних дел Финляндии намерено полностью закрыть границу с Россией, передает телеканал MTV3 со ссылкой на источники. "В настоящее время в Министерстве внутренних дел готовят законопроект о закрытии всей восточной границы. Это делается в качестве резервной меры на случай, если маршрут просителей убежища в Финляндию изменится и их число увеличится", — говорится в сообщении.Накануне финские власти решили закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на границе с Россией. Их свернут до 18 февраля 2024 года. Глава МВД республики Мари Рантанен, со своей стороны, подчеркнула, что при необходимости власти готовы принять еще более решительные меры.Для россиян отсутствие возможности въехать в Финляндию может привести к массовому изъятию недвижимости. Так, финское правительство планирует до 2027 года законодательно разрешить забирать собственность у владельцев, с которыми невозможно связаться или у которых есть просрочка платежей. Оплата счетов и налогов стала практически невозможной после ужесточения ограничений на въезд, проведение банковских платежей из России в условиях санкций также крайне затруднено.
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финляндия, в мире, россия
Финляндия, В мире, Россия
СМИ: МВД Финляндии готовит законы о полном закрытии границы с Россией
MTV3: МВД Финляндии готовит законопроекты о полном закрытии границы с Россией
ХЕЛЬСИНКИ, 17 ноя — РИА Новости.
Министерство внутренних дел Финляндии намерено полностью закрыть границу с Россией, передает телеканал MTV3
со ссылкой на источники.
«
"В настоящее время в Министерстве внутренних дел готовят законопроект о закрытии всей восточной границы. Это делается в качестве резервной меры на случай, если маршрут просителей убежища в Финляндию изменится и их число увеличится", — говорится в сообщении.
Накануне финские власти решили закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на границе с Россией. Их свернут до 18 февраля 2024 года. Глава МВД республики Мари Рантанен, со своей стороны, подчеркнула, что при необходимости власти готовы принять еще более решительные меры.
Для россиян отсутствие возможности въехать в Финляндию может привести к массовому изъятию недвижимости. Так, финское правительство планирует до 2027 года законодательно разрешить забирать собственность у владельцев, с которыми невозможно связаться или у которых есть просрочка платежей. Оплата счетов и налогов стала практически невозможной после ужесточения ограничений на въезд, проведение банковских платежей из России в условиях санкций также крайне затруднено.
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