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СМИ анонсировали визит главы Евросовета в Киев - РИА Новости, 17.11.2023
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16:04 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/evrosovet-1910117111.html
СМИ анонсировали визит главы Евросовета в Киев
СМИ анонсировали визит главы Евросовета в Киев - РИА Новости, 17.11.2023
СМИ анонсировали визит главы Евросовета в Киев
Глава Европейского совета Шарль Мишель поедет в Киев в начале следующей недели, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на источники. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T16:04
2023-11-17T16:04
в мире
украина
шарль мишель
киев
европейский совет
евросоюз
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель поедет в Киев в начале следующей недели, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на источники. "Два источника, проинформированные о поездке, сообщили Politico, что председатель Европейского совета Шарль Мишель поедет в Киев в начале следующей недели", - пишет издание. Как отмечается, Мишель поедет на Украину для участия в мероприятиях, посвященных годовщине протестов на майдане. Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
https://ria.ru/20231009/evrosoyuz-1901353709.html
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в мире, украина, шарль мишель, киев, европейский совет, евросоюз
В мире, Украина, Шарль Мишель, Киев, Европейский совет, Евросоюз
СМИ анонсировали визит главы Евросовета в Киев

Politico: глава Евросовета Мишель посетит Киев в начале следующей недели

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейского совета Шарль Мишель
Председатель Европейского совета Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейского совета Шарль Мишель. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель поедет в Киев в начале следующей недели, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на источники.
"Два источника, проинформированные о поездке, сообщили Politico, что председатель Европейского совета Шарль Мишель поедет в Киев в начале следующей недели", - пишет издание. Как отмечается, Мишель поедет на Украину для участия в мероприятиях, посвященных годовщине протестов на майдане.
Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.
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В миреУкраинаШарль МишельКиевЕвропейский советЕвросоюз
 
 
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