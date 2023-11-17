https://ria.ru/20231117/evrosovet-1910117111.html

СМИ анонсировали визит главы Евросовета в Киев

СМИ анонсировали визит главы Евросовета в Киев - РИА Новости, 17.11.2023

СМИ анонсировали визит главы Евросовета в Киев

Глава Европейского совета Шарль Мишель поедет в Киев в начале следующей недели, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на источники. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T16:04

2023-11-17T16:04

2023-11-17T16:04

в мире

украина

шарль мишель

киев

европейский совет

евросоюз

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава Европейского совета Шарль Мишель поедет в Киев в начале следующей недели, сообщает европейское издание газеты Politico со ссылкой на источники. "Два источника, проинформированные о поездке, сообщили Politico, что председатель Европейского совета Шарль Мишель поедет в Киев в начале следующей недели", - пишет издание. Как отмечается, Мишель поедет на Украину для участия в мероприятиях, посвященных годовщине протестов на майдане. Главная киевская площадь - майдан Незалежности (площадь Независимости) - была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания ассоциации с ЕС. Позже майдан стал эпицентром противостояния силовиков и радикалов, столкновения обернулись десятками жертв. В феврале 2014 года Верховная рада отстранила занимавшего пост президента Виктора Януковича от власти, он был вынужден покинуть Украину, позднее президентом был избран Петр Порошенко. Ответственность за смерть более 100 человек новые украинские власти возложили на своего политического оппонента - Януковича и спецподразделение МВД "Беркут", которые отрицают причастность к убийствам.

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, шарль мишель, киев, европейский совет, евросоюз