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Путин ответил на вопрос о сотрудничестве с Европой - РИА Новости, 17.11.2023
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18:47 17.11.2023 (обновлено: 19:05 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/evropa-1910169512.html
Путин ответил на вопрос о сотрудничестве с Европой
Путин ответил на вопрос о сотрудничестве с Европой - РИА Новости, 17.11.2023
Путин ответил на вопрос о сотрудничестве с Европой
Президент России Владимир Путин говоря о сотрудничестве с Европой, заявил, что время все расставит на свои места. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T18:47
2023-11-17T19:05
владимир путин
в мире
европа
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин говоря о сотрудничестве с Европой, заявил, что время все расставит на свои места."Мы ничего не закрываем (окно в Европу - ред.) и закрывать не собираемся. И я уверен, время расставит все на свои места", - сказал Путин на пленарной сессии Санкт-Петербургского международного культурного форума.Он отметил, что у России нет конфликта с европейским обществом, которое все больше и больше осознает происходящие события.
https://ria.ru/20231027/evropa-1905645148.html
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владимир путин, в мире, европа, россия
Владимир Путин, В мире, Европа, Россия
Путин ответил на вопрос о сотрудничестве с Европой

Путин: время все расставит на свои места в вопросе сотрудничества с Европой

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВладимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин говоря о сотрудничестве с Европой, заявил, что время все расставит на свои места.
«
"Мы ничего не закрываем (окно в Европу - ред.) и закрывать не собираемся. И я уверен, время расставит все на свои места", - сказал Путин на пленарной сессии Санкт-Петербургского международного культурного форума.
Он отметил, что у России нет конфликта с европейским обществом, которое все больше и больше осознает происходящие события.
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Владимир ПутинВ миреЕвропаРоссия
 
 
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