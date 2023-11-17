https://ria.ru/20231117/evakuatsiya-1910152928.html

МИД создал на своем сайте раздел по эвакуации россиян из сектора Газа

МИД создал на своем сайте раздел по эвакуации россиян из сектора Газа - РИА Новости, 17.11.2023

МИД создал на своем сайте раздел по эвакуации россиян из сектора Газа

Российский МИД создал на своем сайте раздел, посвященный эвакуации граждан РФ и соотечественников из сектора Газа, рассказала официальный представитель... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T17:39

2023-11-17T17:39

2023-11-17T17:39

в мире

россия

израиль

палестина

мария захарова

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

раф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906997993_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bc2175a592583208a91aa335757352d3.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российский МИД создал на своем сайте раздел, посвященный эвакуации граждан РФ и соотечественников из сектора Газа, рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале. "На сайте МИД России мы создали раздел, посвящённый эвакуации наших граждан и соотечественников из сектора Газа". Захарова добавила, что "там есть информация о состоявшихся рейсах, фотографии и видео", написала она. Она уверена, что "то, через что прошли эти люди, не увидишь ни в одном фильме ужасов". Захарова выразила благодарность "всем странам, всем людям, кто помог и помогает вернуться нашим гражданам домой". "Впереди ещё много работы, так как своей очереди ожидают сотни человек", - заключила официальный представитель МИД РФ. В открывшемся разделе, помимо информации о рейсах, фото и видео, содержатся контакты Ситуационно-кризисного центра МИД РФ, а также телефоны "горячих линий" посольств России в Израиле, Палестине, Египте , Ливане. Раздел находится по адресу: https://mid.ru/ru/useful_information/ob_evakuatsii_iz_sektora_gaza/ Ранее пресс-служба МЧС сообщила, что в пятницу пункт пропуска "Рафах" пересекли порядка 200 граждан РФ и членов их семей, всего из Газы удалось эвакуировать более 500 россиян.

https://ria.ru/20231115/evakuatsiya-1909659991.html

https://ria.ru/20231113/mid-1909177806.html

россия

израиль

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, израиль, палестина, мария захарова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), раф