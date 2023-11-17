https://ria.ru/20231117/evakuatsiya-1910152928.html
МИД создал на своем сайте раздел по эвакуации россиян из сектора Газа
МИД создал на своем сайте раздел по эвакуации россиян из сектора Газа - РИА Новости, 17.11.2023
МИД создал на своем сайте раздел по эвакуации россиян из сектора Газа
Российский МИД создал на своем сайте раздел, посвященный эвакуации граждан РФ и соотечественников из сектора Газа, рассказала официальный представитель... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T17:39
2023-11-17T17:39
2023-11-17T17:39
в мире
россия
израиль
палестина
мария захарова
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
раф
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российский МИД создал на своем сайте раздел, посвященный эвакуации граждан РФ и соотечественников из сектора Газа, рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале. "На сайте МИД России мы создали раздел, посвящённый эвакуации наших граждан и соотечественников из сектора Газа". Захарова добавила, что "там есть информация о состоявшихся рейсах, фотографии и видео", написала она. Она уверена, что "то, через что прошли эти люди, не увидишь ни в одном фильме ужасов". Захарова выразила благодарность "всем странам, всем людям, кто помог и помогает вернуться нашим гражданам домой". "Впереди ещё много работы, так как своей очереди ожидают сотни человек", - заключила официальный представитель МИД РФ. В открывшемся разделе, помимо информации о рейсах, фото и видео, содержатся контакты Ситуационно-кризисного центра МИД РФ, а также телефоны "горячих линий" посольств России в Израиле, Палестине, Египте , Ливане. Раздел находится по адресу: https://mid.ru/ru/useful_information/ob_evakuatsii_iz_sektora_gaza/ Ранее пресс-служба МЧС сообщила, что в пятницу пункт пропуска "Рафах" пересекли порядка 200 граждан РФ и членов их семей, всего из Газы удалось эвакуировать более 500 россиян.
https://ria.ru/20231115/evakuatsiya-1909659991.html
https://ria.ru/20231113/mid-1909177806.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, израиль, палестина, мария захарова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), раф
В мире, Россия, Израиль, Палестина, Мария Захарова, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), РАФ
МИД создал на своем сайте раздел по эвакуации россиян из сектора Газа
МИД создал на сайте раздел об эвакуации россиян и соотечественников из Газы