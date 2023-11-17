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МИД создал на своем сайте раздел по эвакуации россиян из сектора Газа - РИА Новости, 17.11.2023
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17:39 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/evakuatsiya-1910152928.html
МИД создал на своем сайте раздел по эвакуации россиян из сектора Газа
МИД создал на своем сайте раздел по эвакуации россиян из сектора Газа - РИА Новости, 17.11.2023
МИД создал на своем сайте раздел по эвакуации россиян из сектора Газа
Российский МИД создал на своем сайте раздел, посвященный эвакуации граждан РФ и соотечественников из сектора Газа, рассказала официальный представитель... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T17:39
2023-11-17T17:39
в мире
россия
израиль
палестина
мария захарова
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российский МИД создал на своем сайте раздел, посвященный эвакуации граждан РФ и соотечественников из сектора Газа, рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале. "На сайте МИД России мы создали раздел, посвящённый эвакуации наших граждан и соотечественников из сектора Газа". Захарова добавила, что "там есть информация о состоявшихся рейсах, фотографии и видео", написала она. Она уверена, что "то, через что прошли эти люди, не увидишь ни в одном фильме ужасов". Захарова выразила благодарность "всем странам, всем людям, кто помог и помогает вернуться нашим гражданам домой". "Впереди ещё много работы, так как своей очереди ожидают сотни человек", - заключила официальный представитель МИД РФ. В открывшемся разделе, помимо информации о рейсах, фото и видео, содержатся контакты Ситуационно-кризисного центра МИД РФ, а также телефоны "горячих линий" посольств России в Израиле, Палестине, Египте , Ливане. Раздел находится по адресу: https://mid.ru/ru/useful_information/ob_evakuatsii_iz_sektora_gaza/ Ранее пресс-служба МЧС сообщила, что в пятницу пункт пропуска "Рафах" пересекли порядка 200 граждан РФ и членов их семей, всего из Газы удалось эвакуировать более 500 россиян.
https://ria.ru/20231115/evakuatsiya-1909659991.html
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в мире, россия, израиль, палестина, мария захарова, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), раф
В мире, Россия, Израиль, Палестина, Мария Захарова, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), РАФ
МИД создал на своем сайте раздел по эвакуации россиян из сектора Газа

МИД создал на сайте раздел об эвакуации россиян и соотечественников из Газы

© AP Photo / Abed KhaledДым над Газой после израильского авиаудара
Дым над Газой после израильского авиаудара - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / Abed Khaled
Дым над Газой после израильского авиаудара. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Российский МИД создал на своем сайте раздел, посвященный эвакуации граждан РФ и соотечественников из сектора Газа, рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова в своем Telegram-канале.
"На сайте МИД России мы создали раздел, посвящённый эвакуации наших граждан и соотечественников из сектора Газа". Захарова добавила, что "там есть информация о состоявшихся рейсах, фотографии и видео", написала она.
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Она уверена, что "то, через что прошли эти люди, не увидишь ни в одном фильме ужасов". Захарова выразила благодарность "всем странам, всем людям, кто помог и помогает вернуться нашим гражданам домой". "Впереди ещё много работы, так как своей очереди ожидают сотни человек", - заключила официальный представитель МИД РФ.
В открывшемся разделе, помимо информации о рейсах, фото и видео, содержатся контакты Ситуационно-кризисного центра МИД РФ, а также телефоны "горячих линий" посольств России в Израиле, Палестине, Египте , Ливане.
Раздел находится по адресу: https://mid.ru/ru/useful_information/ob_evakuatsii_iz_sektora_gaza/
Ранее пресс-служба МЧС сообщила, что в пятницу пункт пропуска "Рафах" пересекли порядка 200 граждан РФ и членов их семей, всего из Газы удалось эвакуировать более 500 россиян.
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В миреРоссияИзраильПалестинаМария ЗахароваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РАФ
 
 
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