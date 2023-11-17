https://ria.ru/20231117/evakuatsiya-1909988907.html

Эвакуированные из Газы третьим рейсом проходят зону досмотра в Домодедово

Эвакуированные из Газы третьим рейсом проходят зону досмотра в Домодедово - РИА Новости, 17.11.2023

Эвакуированные из Газы третьим рейсом проходят зону досмотра в Домодедово

Первые эвакуированные из сектора Газа третьим рейсом МЧС России прошли зону досмотра в аэропорту "Домодедово", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T04:31

2023-11-17T04:31

2023-11-17T04:31

россия

домодедово (аэропорт)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

общество

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Первые эвакуированные из сектора Газа третьим рейсом МЧС России прошли зону досмотра в аэропорту "Домодедово", передает корреспондент РИА Новости. Врач Асаад Матар ждал в аэропорту маму. Ей тяжело передвигаться, ее вывезли из зоны досмотра на инвалидной коляске. Матар рассказал журналистам, что вывезти ее из анклава было очень сложно, ей пришлось идти пешком много километров. "Этот безопасный коридор… это просто мучение, когда человека-инвалида заставляют идти пешком. Нереально. Говорят, безопасный коридор. Женщины – отдельно, мужчины – отдельно. Мужчин оголяют полностью, забирают у них золото, деньги, все, что у них есть", - рассказал он. По его словам, часть семьи пока остается в Газе, а вскоре в Россию должны прилететь другие родственники.

https://ria.ru/20231117/bezhentsy-1909986689.html

https://ria.ru/20231117/gaza-1909980303.html

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россия, домодедово (аэропорт), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, общество