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Эрдоган заявил, что Турция "не в долгу" у Израиля - РИА Новости, 17.11.2023
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21:47 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/erdogan-1910198398.html
Эрдоган заявил, что Турция "не в долгу" у Израиля
Эрдоган заявил, что Турция "не в долгу" у Израиля - РИА Новости, 17.11.2023
Эрдоган заявил, что Турция "не в долгу" у Израиля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна "не в долгу у Израиля", поэтому он может "свободно выражаться" о позиции страны по конфликту в... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T21:47
2023-11-17T21:47
в мире
турция
германия
израиль
реджеп тайип эрдоган
олаф шольц
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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АНКАРА, 17 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна "не в долгу у Израиля", поэтому он может "свободно выражаться" о позиции страны по конфликту в секторе Газа. "Я говорю свободно, мы ничего не должны Израилю. Если бы мы были в долгу, мы не могли бы говорить так свободно. Но те, кто в долгу, не могут говорить свободно… Я - лидер, который впервые за время своего пребывания на посту премьер-министра выступил с позицией по антисемитизму. Ни один премьер-министр в мире никогда этого не делал. Я это сделал", - заявил Эрдоган на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. По его словам, необходимо обсудить важный вопрос: как будет решаться проблема (в секторе Газа). "Какой вклад могут внести Турция и Германия в гуманитарное прекращение огня? Как мы будем делать эти шаги вместе? Мы за это или нет? Через неделю президент Германии едет в Израиль. Я обратился к нему с просьбой: вы с одной стороны и мы с другой, давайте обеспечим прекращение огня. Если мы сможем обеспечить гуманитарное прекращение огня вместе с Германией, Турцией и другими, то мы сможем спасти регион от огненного кольца", - сказал турецкий лидер.
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в мире, турция, германия, израиль, реджеп тайип эрдоган, олаф шольц, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Турция, Германия, Израиль, Реджеп Тайип Эрдоган, Олаф Шольц, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Эрдоган заявил, что Турция "не в долгу" у Израиля

Эрдоган: Турция "не в долгу" у Израиля, поэтому может говорить свободно

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДействующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
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АНКАРА, 17 ноя – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна "не в долгу у Израиля", поэтому он может "свободно выражаться" о позиции страны по конфликту в секторе Газа.
«
"Я говорю свободно, мы ничего не должны Израилю. Если бы мы были в долгу, мы не могли бы говорить так свободно. Но те, кто в долгу, не могут говорить свободно… Я - лидер, который впервые за время своего пребывания на посту премьер-министра выступил с позицией по антисемитизму. Ни один премьер-министр в мире никогда этого не делал. Я это сделал", - заявил Эрдоган на совместной пресс-конференции в Берлине с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
По его словам, необходимо обсудить важный вопрос: как будет решаться проблема (в секторе Газа).
«
"Какой вклад могут внести Турция и Германия в гуманитарное прекращение огня? Как мы будем делать эти шаги вместе? Мы за это или нет? Через неделю президент Германии едет в Израиль. Я обратился к нему с просьбой: вы с одной стороны и мы с другой, давайте обеспечим прекращение огня. Если мы сможем обеспечить гуманитарное прекращение огня вместе с Германией, Турцией и другими, то мы сможем спасти регион от огненного кольца", - сказал турецкий лидер.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Турция может говорить и с Россией, и с Украиной, заявил Эрдоган
Вчера, 21:35
 
В миреТурцияГерманияИзраильРеджеп Тайип ЭрдоганОлаф ШольцОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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