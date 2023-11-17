https://ria.ru/20231117/emigratsiya-1910028085.html
Песков рассказал, что до сих пор пытается переубедить эмигрировавших друзей
Песков рассказал, что до сих пор пытается переубедить эмигрировавших друзей - РИА Новости, 17.11.2023
Песков рассказал, что до сих пор пытается переубедить эмигрировавших друзей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что до сих пор ругается по телефону с некоторыми из своих друзей, которые покинули Россию из-за своих... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T10:51
2023-11-17T10:51
2023-11-17T10:51
россия
дмитрий песков
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901494362_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_2f1384bb154d93c7c1d95e258f516101.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что до сих пор ругается по телефону с некоторыми из своих друзей, которые покинули Россию из-за своих политических взглядов, и пытается их переубедить. "Как такового разрыва у меня ни с кем не произошло, более того, я с некоторыми из них (уехавших друзей) до сих пор ругаюсь по телефону, пытаюсь объяснить нашу правду", - сказал Песков в интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360. Он отметил, что среди его уехавших друзей нет тех, кто стал врагами России. "Да, есть те, кто придерживается других точек зрения, и я продолжу пытаться их переубедить", - сказал Песков.
https://ria.ru/20231028/relokanty-1905739165.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/09/1901494362_303:0:3034:2048_1920x0_80_0_0_47767180a37fc0a8b6adf9a8005c7057.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, политика
Россия, Дмитрий Песков, Политика
Песков рассказал, что до сих пор пытается переубедить эмигрировавших друзей
Песков рассказал, что до сих пор ругается по телефону с уехавшими друзьями
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что до сих пор ругается по телефону с некоторыми из своих друзей, которые покинули Россию из-за своих политических взглядов, и пытается их переубедить.
"Как такового разрыва у меня ни с кем не произошло, более того, я с некоторыми из них (уехавших друзей) до сих пор ругаюсь по телефону, пытаюсь объяснить нашу правду", - сказал Песков в интервью студенческому информационному каналу МГИМО
360.
Он отметил, что среди его уехавших друзей нет тех, кто стал врагами России. "Да, есть те, кто придерживается других точек зрения, и я продолжу пытаться их переубедить", - сказал Песков.
Сбежавшие из России не выдержали проверку европейской мечтой