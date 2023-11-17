https://ria.ru/20231117/emigratsiya-1910028085.html

Песков рассказал, что до сих пор пытается переубедить эмигрировавших друзей

Песков рассказал, что до сих пор пытается переубедить эмигрировавших друзей - РИА Новости, 17.11.2023

Песков рассказал, что до сих пор пытается переубедить эмигрировавших друзей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что до сих пор ругается по телефону с некоторыми из своих друзей, которые покинули Россию из-за своих... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T10:51

2023-11-17T10:51

2023-11-17T10:51

россия

дмитрий песков

политика

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что до сих пор ругается по телефону с некоторыми из своих друзей, которые покинули Россию из-за своих политических взглядов, и пытается их переубедить. "Как такового разрыва у меня ни с кем не произошло, более того, я с некоторыми из них (уехавших друзей) до сих пор ругаюсь по телефону, пытаюсь объяснить нашу правду", - сказал Песков в интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360. Он отметил, что среди его уехавших друзей нет тех, кто стал врагами России. "Да, есть те, кто придерживается других точек зрения, и я продолжу пытаться их переубедить", - сказал Песков.

https://ria.ru/20231028/relokanty-1905739165.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, дмитрий песков, политика