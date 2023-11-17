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Песков рассказал, что до сих пор пытается переубедить эмигрировавших друзей - РИА Новости, 17.11.2023
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10:51 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/emigratsiya-1910028085.html
Песков рассказал, что до сих пор пытается переубедить эмигрировавших друзей
Песков рассказал, что до сих пор пытается переубедить эмигрировавших друзей - РИА Новости, 17.11.2023
Песков рассказал, что до сих пор пытается переубедить эмигрировавших друзей
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что до сих пор ругается по телефону с некоторыми из своих друзей, которые покинули Россию из-за своих... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T10:51
2023-11-17T10:51
россия
дмитрий песков
политика
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что до сих пор ругается по телефону с некоторыми из своих друзей, которые покинули Россию из-за своих политических взглядов, и пытается их переубедить. "Как такового разрыва у меня ни с кем не произошло, более того, я с некоторыми из них (уехавших друзей) до сих пор ругаюсь по телефону, пытаюсь объяснить нашу правду", - сказал Песков в интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360. Он отметил, что среди его уехавших друзей нет тех, кто стал врагами России. "Да, есть те, кто придерживается других точек зрения, и я продолжу пытаться их переубедить", - сказал Песков.
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россия, дмитрий песков, политика
Россия, Дмитрий Песков, Политика
Песков рассказал, что до сих пор пытается переубедить эмигрировавших друзей

Песков рассказал, что до сих пор ругается по телефону с уехавшими друзьями

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что до сих пор ругается по телефону с некоторыми из своих друзей, которые покинули Россию из-за своих политических взглядов, и пытается их переубедить.
"Как такового разрыва у меня ни с кем не произошло, более того, я с некоторыми из них (уехавших друзей) до сих пор ругаюсь по телефону, пытаюсь объяснить нашу правду", - сказал Песков в интервью студенческому информационному каналу МГИМО 360.
Он отметил, что среди его уехавших друзей нет тех, кто стал врагами России. "Да, есть те, кто придерживается других точек зрения, и я продолжу пытаться их переубедить", - сказал Песков.
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