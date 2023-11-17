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В Москве стала недоступна аренда электросамокатов - РИА Новости, 17.11.2023
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08:10 17.11.2023 (обновлено: 08:11 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/elektrosamokaty-1909998943.html
В Москве стала недоступна аренда электросамокатов
В Москве стала недоступна аренда электросамокатов - РИА Новости, 17.11.2023
В Москве стала недоступна аренда электросамокатов
Кикшеринговые сервисы Whoosh, Urent, а также Яндекса приостановили свою работу с приходом в Московский регион минусовой температуры, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T08:10
2023-11-17T08:11
москва
общество
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Кикшеринговые сервисы Whoosh, Urent, а также Яндекса приостановили свою работу с приходом в Московский регион минусовой температуры, передает корреспондент РИА Новости. Температура в Москве утром опустилась до минус 3 градусов по Цельсию. Как отметил в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, с этого дня "в Москве, в столичном регионе, в Центральной России, дан старт метеорологической зиме", то есть произошел "устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений". При включении приложения Whoosh сервис сообщает, что "пока самокаты недоступны, но скоро будут в городе". Активные подписки встали на паузу, компания обещает их активировать после следующей поездки. В приложении Urent нет отдельных уведомлений, но вся карта Москвы отмечена красным цветом, что показывает отсутствие возможности аренды электросамоката в данной локации. При включении приложения Яндекс.Go появляется сообщение, что "сезон закончился".
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москва, общество
Москва, Общество
В Москве стала недоступна аренда электросамокатов

В Москве стала недоступна аренда электросамокатов из-за минусовой температуры

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПункт проката электросамокатов в Москве
Пункт проката электросамокатов в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Пункт проката электросамокатов в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Кикшеринговые сервисы Whoosh, Urent, а также Яндекса приостановили свою работу с приходом в Московский регион минусовой температуры, передает корреспондент РИА Новости.
Температура в Москве утром опустилась до минус 3 градусов по Цельсию. Как отметил в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, с этого дня "в Москве, в столичном регионе, в Центральной России, дан старт метеорологической зиме", то есть произошел "устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений".
При включении приложения Whoosh сервис сообщает, что "пока самокаты недоступны, но скоро будут в городе". Активные подписки встали на паузу, компания обещает их активировать после следующей поездки.
В приложении Urent нет отдельных уведомлений, но вся карта Москвы отмечена красным цветом, что показывает отсутствие возможности аренды электросамоката в данной локации.
При включении приложения Яндекс.Go появляется сообщение, что "сезон закончился".
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