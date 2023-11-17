https://ria.ru/20231117/elektrosamokaty-1909998943.html

В Москве стала недоступна аренда электросамокатов

В Москве стала недоступна аренда электросамокатов - РИА Новости, 17.11.2023

В Москве стала недоступна аренда электросамокатов

Кикшеринговые сервисы Whoosh, Urent, а также Яндекса приостановили свою работу с приходом в Московский регион минусовой температуры, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T08:10

2023-11-17T08:10

2023-11-17T08:11

москва

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604289557_0:177:3078:1908_1920x0_80_0_0_724e21e33708af62be2c65a348a32494.jpg

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Кикшеринговые сервисы Whoosh, Urent, а также Яндекса приостановили свою работу с приходом в Московский регион минусовой температуры, передает корреспондент РИА Новости. Температура в Москве утром опустилась до минус 3 градусов по Цельсию. Как отметил в пятницу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, с этого дня "в Москве, в столичном регионе, в Центральной России, дан старт метеорологической зиме", то есть произошел "устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону отрицательных значений". При включении приложения Whoosh сервис сообщает, что "пока самокаты недоступны, но скоро будут в городе". Активные подписки встали на паузу, компания обещает их активировать после следующей поездки. В приложении Urent нет отдельных уведомлений, но вся карта Москвы отмечена красным цветом, что показывает отсутствие возможности аренды электросамоката в данной локации. При включении приложения Яндекс.Go появляется сообщение, что "сезон закончился".

https://ria.ru/20231023/elektrosamokat-1904729367.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, общество