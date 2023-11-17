https://ria.ru/20231117/ekspansiya-1910153794.html
Культурная экспансия увеличивает конфликтный потенциал, заявил Путин
Культурная экспансия увеличивает конфликтный потенциал, заявил Путин - РИА Новости, 17.11.2023
Культурная экспансия увеличивает конфликтный потенциал, заявил Путин
Вульгарная глобализация и культурная экспансия увеличивают конфликтный потенциал, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T17:41
2023-11-17T17:41
2023-11-17T17:59
культура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Вульгарная глобализация и культурная экспансия увеличивают конфликтный потенциал, заявил президент России Владимир Путин."Вульгарная глобализация и, добавлю, культурная экспансия обернулись бы давлением и обеднением культур, многократно умножили конфликтный потенциал", - сказал Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
https://ria.ru/20231117/kultura-1910155085.html
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новости культуры, россия, владимир путин
Культура, Новости культуры, Россия, Владимир Путин
Культурная экспансия увеличивает конфликтный потенциал, заявил Путин
Путин: культурная экспансия многократно умножила конфликтный потенциал