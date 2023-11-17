https://ria.ru/20231117/ekspansiya-1910153794.html

Культурная экспансия увеличивает конфликтный потенциал, заявил Путин

Культурная экспансия увеличивает конфликтный потенциал, заявил Путин - РИА Новости, 17.11.2023

Культурная экспансия увеличивает конфликтный потенциал, заявил Путин

Вульгарная глобализация и культурная экспансия увеличивают конфликтный потенциал, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T17:41

2023-11-17T17:41

2023-11-17T17:59

культура

новости культуры

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Вульгарная глобализация и культурная экспансия увеличивают конфликтный потенциал, заявил президент России Владимир Путин."Вульгарная глобализация и, добавлю, культурная экспансия обернулись бы давлением и обеднением культур, многократно умножили конфликтный потенциал", - сказал Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

https://ria.ru/20231117/kultura-1910155085.html

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2023

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новости культуры, россия, владимир путин