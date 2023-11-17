https://ria.ru/20231117/dvzyai-1910069609.html

В Минобороны заявили о приверженности к нераспространению ядерного оружия

В Минобороны заявили о приверженности к нераспространению ядерного оружия - РИА Новости, 17.11.2023

В Минобороны заявили о приверженности к нераспространению ядерного оружия

Создание российского сегмента мониторинга за ядерными испытаниями является неоспоримым доказательством приверженности страны к нераспространению, заявило... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T13:18

2023-11-17T13:18

2023-11-17T13:18

южно-сахалинск

оон

россия

договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи)

в мире

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Создание российского сегмента мониторинга за ядерными испытаниями является неоспоримым доказательством приверженности страны к нераспространению, заявило Минобороны РФ. Сегодня, в Южно-Сахалинске состоялось заседание координационного комитета ДВЗЯИ (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний) по теме создания и функционирования российского сегмента Международной системы мониторинга (МСМ). Руководителем российской делегации на переговорах выступил заместитель начальника службы специального контроля Минобороны полковник Алексей Астахов. "Завершение создания российского сегмента МСМ, по словам руководителя российской делегации, является неоспоримым доказательством приверженности России к нераспространению ядерного оружия и укреплению стратегической стабильности в мире", - говорится в сообщении. Сейсмическая станция МСМ "Южно-Сахалинск" является 32-м объектом и последней станцией, построенной в рамках реализации соглашения в отношении российских объектов системы мониторинга. Составной частью договора является МСМ. Это уникальная глобальная сеть, которая после завершения строительства будет состоять из 321 станции мониторинга и 16 лабораторий, размещенных в 89 странах. Работа над созданием сети мониторинга началась в 1997 году, в настоящее время введено в строй около 90% объектов, они обеспечивают постоянный поток данных в режиме реального времени. Российский сегмент МСМ состоит из 32 объектов.

https://ria.ru/20231020/peskov-1904128251.html

https://ria.ru/20231020/ispytaniya-1903973284.html

южно-сахалинск

россия

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южно-сахалинск, оон, россия, договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи), в мире