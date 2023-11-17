https://ria.ru/20231117/dvzyai-1910069609.html
В Минобороны заявили о приверженности к нераспространению ядерного оружия
В Минобороны заявили о приверженности к нераспространению ядерного оружия - РИА Новости, 17.11.2023
В Минобороны заявили о приверженности к нераспространению ядерного оружия
Создание российского сегмента мониторинга за ядерными испытаниями является неоспоримым доказательством приверженности страны к нераспространению, заявило... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T13:18
2023-11-17T13:18
2023-11-17T13:18
южно-сахалинск
оон
россия
договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи)
в мире
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Создание российского сегмента мониторинга за ядерными испытаниями является неоспоримым доказательством приверженности страны к нераспространению, заявило Минобороны РФ. Сегодня, в Южно-Сахалинске состоялось заседание координационного комитета ДВЗЯИ (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний) по теме создания и функционирования российского сегмента Международной системы мониторинга (МСМ). Руководителем российской делегации на переговорах выступил заместитель начальника службы специального контроля Минобороны полковник Алексей Астахов. "Завершение создания российского сегмента МСМ, по словам руководителя российской делегации, является неоспоримым доказательством приверженности России к нераспространению ядерного оружия и укреплению стратегической стабильности в мире", - говорится в сообщении. Сейсмическая станция МСМ "Южно-Сахалинск" является 32-м объектом и последней станцией, построенной в рамках реализации соглашения в отношении российских объектов системы мониторинга. Составной частью договора является МСМ. Это уникальная глобальная сеть, которая после завершения строительства будет состоять из 321 станции мониторинга и 16 лабораторий, размещенных в 89 странах. Работа над созданием сети мониторинга началась в 1997 году, в настоящее время введено в строй около 90% объектов, они обеспечивают постоянный поток данных в режиме реального времени. Российский сегмент МСМ состоит из 32 объектов.
https://ria.ru/20231020/peskov-1904128251.html
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южно-сахалинск, оон, россия, договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (двзяи), в мире
Южно-Сахалинск, ООН, Россия, Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ), В мире
В Минобороны заявили о приверженности к нераспространению ядерного оружия
В Минобороны заявили о приверженности России к нераспространению ядерного оружия
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости.
Создание российского сегмента мониторинга за ядерными испытаниями является неоспоримым доказательством приверженности страны к нераспространению, заявило Минобороны РФ
.
Сегодня, в Южно-Сахалинске
состоялось заседание координационного комитета ДВЗЯИ (Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний) по теме создания и функционирования российского сегмента Международной системы мониторинга (МСМ). Руководителем российской делегации на переговорах выступил заместитель начальника службы специального контроля Минобороны полковник Алексей Астахов.
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"Завершение создания российского сегмента МСМ, по словам руководителя российской делегации, является неоспоримым доказательством приверженности России к нераспространению ядерного оружия и укреплению стратегической стабильности в мире", - говорится в сообщении.
Сейсмическая станция МСМ "Южно-Сахалинск" является 32-м объектом и последней станцией, построенной в рамках реализации соглашения в отношении российских объектов системы мониторинга.
ДВЗЯИ — многосторонний договор, принятый Генассамблеей ООН 10 сентября 1996 года с целью предотвращения распространения ядерного оружия во всех его аспектах. Президент России Владимир Путин 2 ноября 2023 года подписал закон, согласно которому РФ отзывает ратификацию ДВЗЯИ.
Составной частью договора является МСМ. Это уникальная глобальная сеть, которая после завершения строительства будет состоять из 321 станции мониторинга и 16 лабораторий, размещенных в 89 странах. Работа над созданием сети мониторинга началась в 1997 году, в настоящее время введено в строй около 90% объектов, они обеспечивают постоянный поток данных в режиме реального времени. Российский сегмент МСМ состоит из 32 объектов.
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