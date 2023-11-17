https://ria.ru/20231117/dtp-1910196986.html

Два человека погибли в ДТП под Симферополем

Два человека погибли в ДТП под Симферополем - РИА Новости, 17.11.2023

Два человека погибли в ДТП под Симферополем

Два человека погибли в дорожной аварии в пригороде Симферополя, сообщает пресс-служба МВД Крыма. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T21:32

2023-11-17T21:32

2023-11-17T21:32

происшествия

авто

джанкой

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Два человека погибли в дорожной аварии в пригороде Симферополя, сообщает пресс-служба МВД Крыма. ДТП произошло в районе поселка Аграрное Симферопольского района. "Водитель автомобиля "Skoda Fabia", двигаясь со стороны Симферополя в сторону Джанкоя, допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ 2104". В результате столкновения водитель 1997 года рождения и женщина-пассажир автомобиля "ВАЗ 2104" получили травмы несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении. В свою очередь, в пресс-службе прокуратуры республики сообщили, что в иномарке пострадали два человека, помощь им оказана на месте.

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джанкой

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происшествия, авто, джанкой, симферополь, skoda auto, skoda octavia