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Два человека погибли в ДТП под Симферополем - РИА Новости, 17.11.2023
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21:32 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/dtp-1910196986.html
Два человека погибли в ДТП под Симферополем
Два человека погибли в ДТП под Симферополем - РИА Новости, 17.11.2023
Два человека погибли в ДТП под Симферополем
Два человека погибли в дорожной аварии в пригороде Симферополя, сообщает пресс-служба МВД Крыма. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T21:32
2023-11-17T21:32
происшествия
авто
джанкой
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Два человека погибли в дорожной аварии в пригороде Симферополя, сообщает пресс-служба МВД Крыма. ДТП произошло в районе поселка Аграрное Симферопольского района. "Водитель автомобиля "Skoda Fabia", двигаясь со стороны Симферополя в сторону Джанкоя, допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ 2104". В результате столкновения водитель 1997 года рождения и женщина-пассажир автомобиля "ВАЗ 2104" получили травмы несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении. В свою очередь, в пресс-службе прокуратуры республики сообщили, что в иномарке пострадали два человека, помощь им оказана на месте.
https://ria.ru/20231117/dtp-1910190701.html
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происшествия, авто, джанкой, симферополь, skoda auto, skoda octavia
Происшествия, Авто, Джанкой, Симферополь, Skoda Auto, Skoda Octavia
Два человека погибли в ДТП под Симферополем

В пригороде Симферополя два человека погибли в дорожной аварии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Два человека погибли в дорожной аварии в пригороде Симферополя, сообщает пресс-служба МВД Крыма.
ДТП произошло в районе поселка Аграрное Симферопольского района.
«
"Водитель автомобиля "Skoda Fabia", двигаясь со стороны Симферополя в сторону Джанкоя, допустил столкновение с автомобилем "ВАЗ 2104". В результате столкновения водитель 1997 года рождения и женщина-пассажир автомобиля "ВАЗ 2104" получили травмы несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
В свою очередь, в пресс-службе прокуратуры республики сообщили, что в иномарке пострадали два человека, помощь им оказана на месте.
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ПроисшествияАвтоДжанкойСимферопольSkoda AutoSkoda Octavia
 
 
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