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Украинский дрон сбросил боеприпас на дом в селе в Белгородской области

Украинский дрон сбросил боеприпас на дом в селе в Белгородской области - РИА Новости, 17.11.2023

Украинский дрон сбросил боеприпас на дом в селе в Белгородской области

Украинский дрон сбросил взрывное устройство в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, пострадавших нет, повреждена хозпостройка и домовладение, сообщил... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T13:28

2023-11-17T13:28

2023-11-17T13:28

специальная военная операция на украине

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

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украина

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БЕЛГОРОД, 17 ноя - РИА Новости. Украинский дрон сбросил взрывное устройство в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, пострадавших нет, повреждена хозпостройка и домовладение, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Село Новая Таволжанка подверглось атаке ВСУ с помощью дрона. Пострадавших нет. Сброшенное взрывное устройство попало в хозпостройку частного жилого дома, в результате чего она загорелась, также повреждения зафиксированы у соседнего домовладения: выбиты окна, посечены фасад и забор", - написал Гладков. Губернатор уточнил, что оперативные службы работают на месте. Село Новая Таволжанка находится примерно в полукилометре от украинской границы. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

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Кирилл Волков

белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, россия, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр