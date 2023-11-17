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Украинский дрон сбросил боеприпас на дом в селе в Белгородской области - РИА Новости, 17.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:28 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/dron-1910072211.html
Украинский дрон сбросил боеприпас на дом в селе в Белгородской области
Украинский дрон сбросил боеприпас на дом в селе в Белгородской области - РИА Новости, 17.11.2023
Украинский дрон сбросил боеприпас на дом в селе в Белгородской области
Украинский дрон сбросил взрывное устройство в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, пострадавших нет, повреждена хозпостройка и домовладение, сообщил... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T13:28
2023-11-17T13:28
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
россия
вооруженные силы украины
украина
ситуация в днр и лнр
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БЕЛГОРОД, 17 ноя - РИА Новости. Украинский дрон сбросил взрывное устройство в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, пострадавших нет, повреждена хозпостройка и домовладение, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Село Новая Таволжанка подверглось атаке ВСУ с помощью дрона. Пострадавших нет. Сброшенное взрывное устройство попало в хозпостройку частного жилого дома, в результате чего она загорелась, также повреждения зафиксированы у соседнего домовладения: выбиты окна, посечены фасад и забор", - написал Гладков. Губернатор уточнил, что оперативные службы работают на месте. Село Новая Таволжанка находится примерно в полукилометре от украинской границы. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.
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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, россия, вооруженные силы украины, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинский дрон сбросил боеприпас на дом в селе в Белгородской области

Гладков: дрон ВСУ сбросил бомбу на дом в Новой Таволжанке недалеко от Шебекино

© РИА НовостиСело Новая Таволжанка в Белгородской области
Село Новая Таволжанка в Белгородской области
© РИА Новости
Село Новая Таволжанка в Белгородской области. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 17 ноя - РИА Новости. Украинский дрон сбросил взрывное устройство в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, пострадавших нет, повреждена хозпостройка и домовладение, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Село Новая Таволжанка подверглось атаке ВСУ с помощью дрона. Пострадавших нет. Сброшенное взрывное устройство попало в хозпостройку частного жилого дома, в результате чего она загорелась, также повреждения зафиксированы у соседнего домовладения: выбиты окна, посечены фасад и забор", - написал Гладков. Губернатор уточнил, что оперативные службы работают на месте.
Село Новая Таволжанка находится примерно в полукилометре от украинской границы. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.
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2 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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