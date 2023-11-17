https://ria.ru/20231117/donory-1910096197.html

Шесть Почетных доноров получили звание "Ветеран труда Костромской области"

Шесть Почетных доноров получили звание "Ветеран труда Костромской области" - РИА Новости, 17.11.2023

Шесть Почетных доноров получили звание "Ветеран труда Костромской области"

Звание "Ветеран труда Костромской области" по решению губернатора Сергея Ситникова присвоено шестерым Почётным донорам, сообщает областная администрация. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T14:57

2023-11-17T14:57

2023-11-17T14:57

костромская область

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сергей ситников

костромская область

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КОСТРОМА, 17 ноя – РИА Новости. Звание "Ветеран труда Костромской области" по решению губернатора Сергея Ситникова присвоено шестерым Почётным донорам, сообщает областная администрация. "Звание "Ветеран труда Костромской области" присвоено шестерым Почётным донорам региона. Это жители Буя, Галича, Костромы и Шарьи, которые более 40 раз сдавали кровь и выработали необходимый стаж", - говорится в сообщении. Сообщается, что решение о присвоении звания "Ветеран труда Костромской области" Почётным донорам России губернатор Сергей Ситников принял в начале октября этого года во время общения с врачами на станции переливания крови. Администрация региона оперативно подготовила и внесла соответствующие изменения в закон, инициативу главы региона единогласно поддержали депутаты областной думы. Мера поддержки призвана способствовать повышению престижа донорства и вовлечению в это движение большего количества людей, подчеркивает областная администрация. "Мы заинтересованы в том, чтобы социальная база доноров была широкой. Каждый из нас, кто в свое время принимал решение стать донором, пойти на первую сдачу крови, руководствовался благородной целью спасения людей. Надо чтобы в это было вовлечено много людей, чтобы статус донора был выше", - отмечает губернатор Сергей Ситников. Звание "Ветеран труда Костромской области" даёт право, в частности, на получение дополнительной ежемесячной социальной выплаты, льготный проезд на городском, пригородном, железнодорожном, водном и автотранспорте, первоочередное приобретение льготных путевок на санаторно-курортное лечение. Всего в регионе сегодня Почетными донорами РФ являются около 3,5 тысячи человек. Удостоверения "Ветеранов труда" будут в ближайшее время вручены донорам в центре социального обслуживания населения по месту жительства. Кроме того, сегодня в областном департаменте соцзащиты на рассмотрении находятся документы еще от 17 жителей Костромской области, почетных доноров, для присвоения такого звания, информирует обладминистрация.

https://ria.ru/20231116/moloko-1909942946.html

https://ria.ru/20231110/zima-1908717814.html

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россия, сергей ситников, костромская область