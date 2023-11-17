https://ria.ru/20231117/dokumenty-1910040417.html

СМИ: обвинения по делу о хранении документов у Байдена не будут предъявлять

СМИ: обвинения по делу о хранении документов у Байдена не будут предъявлять - РИА Новости, 17.11.2023

СМИ: обвинения по делу о хранении документов у Байдена не будут предъявлять

Спецпрокурор США Роберт Хер не намерен предъявлять какие-либо обвинения по делу о ненадлежащем хранении секретных документов президентом Джо Байденом, сообщает... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T11:38

2023-11-17T11:38

2023-11-17T11:38

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Спецпрокурор США Роберт Хер не намерен предъявлять какие-либо обвинения по делу о ненадлежащем хранении секретных документов президентом Джо Байденом, сообщает телеканал CNN со ссылкой на два источника. В январе министр юстиции и генеральный прокурор США Меррик Гарланд объявил, что назначил Роберта Хера на должность спецпрокурора для расследования ситуации с секретными документами, найденными в использовавшихся Байденом помещениях. "Ожидается, что спецпрокурор Роберт Хер не предъявит кому-либо обвинений по делу о ненадлежащем хранении секретных документах в двух местах, связанных с президентом Джо Байденом", - говорится в сообщении телеканала. По информации CNN, Хер с командой готовят детальный отчет, где будет содержаться критика в отношении Байдена и его сотрудников по их поводу обращения с секретными материалами. Ожидается, что отчет будет готов до конца года, но эти сроки могут быть сдвинуты. Как отмечает телеканал, решение спецпрокурора не выдвигать обвинений, скорее всего, вызовет критику со стороны экс-президента Дональда Трампа и его сторонников, поскольку в рамках аналогичного расследования против Трампа бывшему лидеру страны были предъявлены обвинения. По мнению телеканала, разница между расследованиями заключается в том, что адвокаты Байдена быстро уведомили соответствующие органы о найденных секретных документах, а в случае с Трампом для изъятия документов потребовалось вмешательство ФБР. Американские СМИ ранее сообщили, что секретные документы обнаружили в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне. Материалы, которые относятся к периоду, когда лидер США был вице-президентом, обнаружили его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября. Белый дом признал, что Байден пользовался этими офисными помещениями в Вашингтоне с 2017 по 2020 годы. По данным СМИ, среди секретных документов были данные разведки и материалы с брифингов об Украине, Иране и Великобритании, они датированы 2013-2016 годами. Байден заявил, что находка стала для него сюрпризом, о содержании бумаг он ничего не знает. Как сообщалось, вторая порция секретных документов была обнаружена помощниками Байдена в гараже его дома в Уилмингтоне, позже к этому прибавилось еще пять страниц закрытых материалов. Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом августе стало поводом к обыску в имении экс-президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием.

https://ria.ru/20231114/prezident-1909265831.html

https://ria.ru/20231116/bayden-1909972707.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, в мире, джо байден, фбр, дональд трамп