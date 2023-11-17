https://ria.ru/20231117/diplomatiya-1910145592.html

Россия предлагала США отказаться от визовых разменов, заявил дипломат

Россия предлагала США отказаться от визовых разменов, заявил дипломат - РИА Новости, 17.11.2023

Россия предлагала США отказаться от визовых разменов, заявил дипломат

Россия предлагала США отказаться от практики, при которой Вашингтон выдает дипломатам РФ столько же виз, сколько Москва - американским дипломатам, но... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T17:16

2023-11-17T17:16

2023-11-17T17:16

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ООН, 17 ноя – РИА Новости. Россия предлагала США отказаться от практики, при которой Вашингтон выдает дипломатам РФ столько же виз, сколько Москва - американским дипломатам, но позитивного отклика не встретила, заявил РИА Новости генконсул России Александр Захаров. "Как вы знаете, вопросы выдачи виз или, что, к сожалению, случается, невыдачи виз принимающей стороной, по общепринятой практике - в силу своей чувствительности – не комментируется", - сказал Захаров. "На протяжении последних нескольких лет вопросы аккредитации наших дипломатов в США и, соответственно, американских в России сводятся к "визовым разменам" на основе принципа взаимности. Это весьма трудоемкая и порой длительная процедура", - указал он. По его словам, неоднократно в ходе двусторонних консультаций и контактов на различных уровнях Москва "предлагала американской стороне отказаться от этой практики, но, к сожалению, позитивного отклика не встретила".

https://ria.ru/20221209/posolstvo-1837487598.html

https://ria.ru/20210803/diplomaty-1744096825.html

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сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, москва, в мире