https://ria.ru/20231117/diplomatiya-1910145592.html
Россия предлагала США отказаться от визовых разменов, заявил дипломат
Россия предлагала США отказаться от визовых разменов, заявил дипломат - РИА Новости, 17.11.2023
Россия предлагала США отказаться от визовых разменов, заявил дипломат
Россия предлагала США отказаться от практики, при которой Вашингтон выдает дипломатам РФ столько же виз, сколько Москва - американским дипломатам, но... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T17:16
2023-11-17T17:16
2023-11-17T17:16
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ООН, 17 ноя – РИА Новости. Россия предлагала США отказаться от практики, при которой Вашингтон выдает дипломатам РФ столько же виз, сколько Москва - американским дипломатам, но позитивного отклика не встретила, заявил РИА Новости генконсул России Александр Захаров. "Как вы знаете, вопросы выдачи виз или, что, к сожалению, случается, невыдачи виз принимающей стороной, по общепринятой практике - в силу своей чувствительности – не комментируется", - сказал Захаров. "На протяжении последних нескольких лет вопросы аккредитации наших дипломатов в США и, соответственно, американских в России сводятся к "визовым разменам" на основе принципа взаимности. Это весьма трудоемкая и порой длительная процедура", - указал он. По его словам, неоднократно в ходе двусторонних консультаций и контактов на различных уровнях Москва "предлагала американской стороне отказаться от этой практики, но, к сожалению, позитивного отклика не встретила".
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РИА Новости
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россия, сша, москва, в мире
Россия, США, Москва, В мире
Россия предлагала США отказаться от визовых разменов, заявил дипломат
Консул в Нью-Йорке: Россия предлагала США отказаться от визовых разменов
ООН, 17 ноя – РИА Новости. Россия предлагала США отказаться от практики, при которой Вашингтон выдает дипломатам РФ столько же виз, сколько Москва - американским дипломатам, но позитивного отклика не встретила, заявил РИА Новости генконсул России Александр Захаров.
"Как вы знаете, вопросы выдачи виз или, что, к сожалению, случается, невыдачи виз принимающей стороной, по общепринятой практике - в силу своей чувствительности – не комментируется", - сказал Захаров.
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"На протяжении последних нескольких лет вопросы аккредитации наших дипломатов в США и, соответственно, американских в России сводятся к "визовым разменам" на основе принципа взаимности. Это весьма трудоемкая и порой длительная процедура", - указал он.
По его словам, неоднократно в ходе двусторонних консультаций и контактов на различных уровнях Москва "предлагала американской стороне отказаться от этой практики, но, к сожалению, позитивного отклика не встретила".
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