https://ria.ru/20231117/diplomatiya-1910008990.html

В МИД рассказали об усилиях России по работе с Азией и Латинской Америкой

В МИД рассказали об усилиях России по работе с Азией и Латинской Америкой - РИА Новости, 17.11.2023

В МИД рассказали об усилиях России по работе с Азией и Латинской Америкой

Усилия России по экономическому взаимодействию с Азией и Латинской Америкой нуждаются в комплексном подходе, заявил РИА Новости посол по особым поручениям,... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T09:16

2023-11-17T09:16

2023-11-17T09:16

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азия

латинская америка

саммит атэс

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САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя - РИА Новости. Усилия России по экономическому взаимодействию с Азией и Латинской Америкой нуждаются в комплексном подходе, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев. "Исходим из того, что наши усилия на этом направлении нуждаются в комплексном подходе, где многосторонний компонент будет играть важную роль, особенно там, где результат будет требовать группового взаимодействия", - сообщил он на полях саммита АТЭС, говоря об экономическом взаимодействии с государствами Азии и Латинской Америки. Дипломат, в частности, указал на такие направления работы, как создание трансграничных транспортных коридоров, энергетической инфраструктуры, установления общих рамок цифровой трансформации, продвижения стратегии устойчивого развития и реагирования на климатические вызовы. "Намерены также активно продвигать в АТЭС инициативу президента Российской Федерации о построении Большого Евразийского партнерства", - отметил Бердыев. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.

https://ria.ru/20231116/lavrov-1909950924.html

https://ria.ru/20231117/izolyatsiya-1910000114.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, азия, латинская америка, саммит атэс , в мире