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В МИД рассказали об усилиях России по работе с Азией и Латинской Америкой - РИА Новости, 17.11.2023
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09:16 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/diplomatiya-1910008990.html
В МИД рассказали об усилиях России по работе с Азией и Латинской Америкой
В МИД рассказали об усилиях России по работе с Азией и Латинской Америкой - РИА Новости, 17.11.2023
В МИД рассказали об усилиях России по работе с Азией и Латинской Америкой
Усилия России по экономическому взаимодействию с Азией и Латинской Америкой нуждаются в комплексном подходе, заявил РИА Новости посол по особым поручениям,... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T09:16
2023-11-17T09:16
россия
азия
латинская америка
саммит атэс
в мире
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САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя - РИА Новости. Усилия России по экономическому взаимодействию с Азией и Латинской Америкой нуждаются в комплексном подходе, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев. "Исходим из того, что наши усилия на этом направлении нуждаются в комплексном подходе, где многосторонний компонент будет играть важную роль, особенно там, где результат будет требовать группового взаимодействия", - сообщил он на полях саммита АТЭС, говоря об экономическом взаимодействии с государствами Азии и Латинской Америки. Дипломат, в частности, указал на такие направления работы, как создание трансграничных транспортных коридоров, энергетической инфраструктуры, установления общих рамок цифровой трансформации, продвижения стратегии устойчивого развития и реагирования на климатические вызовы. "Намерены также активно продвигать в АТЭС инициативу президента Российской Федерации о построении Большого Евразийского партнерства", - отметил Бердыев. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.
https://ria.ru/20231116/lavrov-1909950924.html
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россия, азия, латинская америка, саммит атэс , в мире
Россия, Азия, Латинская Америка, Саммит АТЭС , В мире
В МИД рассказали об усилиях России по работе с Азией и Латинской Америкой

МИД: в работе с Азией и Латинской Америкой нужен комплексный подход

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя - РИА Новости. Усилия России по экономическому взаимодействию с Азией и Латинской Америкой нуждаются в комплексном подходе, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев.
"Исходим из того, что наши усилия на этом направлении нуждаются в комплексном подходе, где многосторонний компонент будет играть важную роль, особенно там, где результат будет требовать группового взаимодействия", - сообщил он на полях саммита АТЭС, говоря об экономическом взаимодействии с государствами Азии и Латинской Америки.
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Дипломат, в частности, указал на такие направления работы, как создание трансграничных транспортных коридоров, энергетической инфраструктуры, установления общих рамок цифровой трансформации, продвижения стратегии устойчивого развития и реагирования на климатические вызовы.
"Намерены также активно продвигать в АТЭС инициативу президента Российской Федерации о построении Большого Евразийского партнерства", - отметил Бердыев.
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.
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