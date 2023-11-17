https://ria.ru/20231117/demonstratsiya-1910208507.html
В Афинах прошла многотысячная антиамериканская демонстрация
В Афинах прошла многотысячная антиамериканская демонстрация - РИА Новости, 17.11.2023
В Афинах прошла многотысячная антиамериканская демонстрация
Многотысячная антиамериканская демонстрация прошла в Афинах в 50-ю годовщину восстания 1973 года в Политехническом университете против хунты "черных... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T23:59
2023-11-17T23:59
2023-11-17T23:59
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АФИНЫ, 17 ноя - РИА Новости. Многотысячная антиамериканская демонстрация прошла в Афинах в 50-ю годовщину восстания 1973 года в Политехническом университете против хунты "черных полковников", передает корреспондент РИА Новости. По оценке журналистов, к посольству США пришли не менее 25 тысяч человек. В ноябре 1973 года студенты захватили Политехнический университет, протестуя из-за вмешательства правительства в деятельность студенческих союзов. В ночь с 16 на 17 ноября танки разбили университетские ворота, в ходе штурма были убиты 23 человека и более тысячи ранены, но, по официальным данным, жертв не было вообще. Сотни студентов были арестованы. Хотя восстание было подавлено, оно привело к массовым протестам, итогом которых стало свержение диктатуры. Ежегодно в стране вспоминают о героизме студентов. Памятные массовые мероприятия в годовщину восстания в Греции проходят в течение трех дней. Жители Афин, политики возлагают цветы и венки к памятнику погибшим студентам на территории Политеха, здесь же находятся искореженные танками ворота. Завершают трехдневные мероприятия два шествия к американскому посольству - греки обвиняют США в поддержке хунты в 1967-1974 годах. Днем около трехсот студентов принесли окровавленный греческий флаг к посольству США, спели национальный гимн Греции и разошлись. Основная демонстрация началась вечером с колонны представителей ассоциации бывших заключенных и политэмигрантов, затем прошли колонны разных партий и политических организаций, профсоюзов, анархистов. Главным лозунгом нынешних выступлений стал "Свободу Палестине" - в колоннах несли множество палестинских флагов. Напротив посольства США демонстранты сожгли американский флаг. Демонстранты скандировали "Американцы – убийцы народов", "Посольство США – вон из Греции", несли транспаранты "Американцы – вон", "НАТО – вон", "Закрыть иностранные военные базы", "Хлеб – образование – свобода". По оценке журналистов, в демонстрациях участвовали не менее 25 тысяч человек. Старший офицер полиции возле посольства США затруднился оценить число участников, сказав, что у него "нет полной картины". В Афинах были усилены меры безопасности, порядок охраняли 5,5 тысячи полицейских, вертолеты и дроны передавали изображение происходящего в оперативный центр. В центре были размещены водометы, вся полиция с четверга находится в состоянии повышенной готовности. Помимо американского посольства, окруженного полицейскими автобусами, усилена охрана посольства Израиля. В центре Афин было ограничено движение. Шествие прошло мирно, но по его окончании, как сообщает греческое общественное телевидение ERT, примерно 40 человек подожгли мусорные баки. В городе были задержаны 20 человек.
https://ria.ru/20231003/kanada-1900096039.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, афины, нато, греция
В мире, США, Афины, НАТО, Греция
В Афинах прошла многотысячная антиамериканская демонстрация
В Афинах прошла антиамериканская демонстрация в 50-летие восстания против хунты
АФИНЫ, 17 ноя - РИА Новости. Многотысячная антиамериканская демонстрация прошла в Афинах в 50-ю годовщину восстания 1973 года в Политехническом университете против хунты "черных полковников", передает корреспондент РИА Новости.
По оценке журналистов, к посольству США
пришли не менее 25 тысяч человек.
В ноябре 1973 года студенты захватили Политехнический университет, протестуя из-за вмешательства правительства в деятельность студенческих союзов. В ночь с 16 на 17 ноября танки разбили университетские ворота, в ходе штурма были убиты 23 человека и более тысячи ранены, но, по официальным данным, жертв не было вообще. Сотни студентов были арестованы.
Хотя восстание было подавлено, оно привело к массовым протестам, итогом которых стало свержение диктатуры. Ежегодно в стране вспоминают о героизме студентов.
Памятные массовые мероприятия в годовщину восстания в Греции
проходят в течение трех дней.
Жители Афин, политики возлагают цветы и венки к памятнику погибшим студентам на территории Политеха, здесь же находятся искореженные танками ворота.
Завершают трехдневные мероприятия два шествия к американскому посольству - греки обвиняют США в поддержке хунты в 1967-1974 годах.
Днем около трехсот студентов принесли окровавленный греческий флаг к посольству США, спели национальный гимн Греции и разошлись.
Основная демонстрация началась вечером с колонны представителей ассоциации бывших заключенных и политэмигрантов, затем прошли колонны разных партий и политических организаций, профсоюзов, анархистов.
Главным лозунгом нынешних выступлений стал "Свободу Палестине" - в колоннах несли множество палестинских флагов.
Напротив посольства США демонстранты сожгли американский флаг.
Демонстранты скандировали "Американцы – убийцы народов", "Посольство США – вон из Греции", несли транспаранты "Американцы – вон", "НАТО
– вон", "Закрыть иностранные военные базы", "Хлеб – образование – свобода".
Греческий эксперт прокомментировал скандал с нацистом в Канаде
По оценке журналистов, в демонстрациях участвовали не менее 25 тысяч человек. Старший офицер полиции возле посольства США затруднился оценить число участников, сказав, что у него "нет полной картины".
В Афинах были усилены меры безопасности, порядок охраняли 5,5 тысячи полицейских, вертолеты и дроны передавали изображение происходящего в оперативный центр. В центре были размещены водометы, вся полиция с четверга находится в состоянии повышенной готовности. Помимо американского посольства, окруженного полицейскими автобусами, усилена охрана посольства Израиля
.
В центре Афин было ограничено движение.
Шествие прошло мирно, но по его окончании, как сообщает греческое общественное телевидение ERT, примерно 40 человек подожгли мусорные баки. В городе были задержаны 20 человек.