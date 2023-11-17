https://ria.ru/20231117/defekty-1910151043.html

В Кирове врачи устранили дефекты черепа пациента с помощью 3D-моделирования

В Кирове врачи устранили дефекты черепа пациента с помощью 3D-моделирования - РИА Новости, 17.11.2023

В Кирове врачи устранили дефекты черепа пациента с помощью 3D-моделирования

Нейрохирурги Кировской областной клинической больницы впервые с использованием 3D-моделирования смогли закрыть образовавшиеся после трепанации черепа дефекты у... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T17:34

2023-11-17T17:34

2023-11-17T18:18

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 ноя — РИА Новости. Нейрохирурги Кировской областной клинической больницы впервые с использованием 3D-моделирования смогли закрыть образовавшиеся после трепанации черепа дефекты у пациента, сообщили в региональном Минздраве.В августе 2022 года в нейрохирургию медучреждения доставили 29-летнего мужчину. За две недели до госпитализации на фоне хронического гайморита у него возник отек в области левого глаза. В больнице по месту жительства ему сделали санирующую операцию (очищение) на гайморовой пазухе, но состояние мужчины ухудшалось, появилась слабость в конечностях, пропала речь. В областной больнице у пациента обнаружили признаки гнойного воспаления твердой мозговой оболочки. "Пациент незамедлительно был взят в операционную. В ходе вмешательства <...> выполнена трепанация черепа. <...> Операция прошла успешно, наметилась положительная динамика, однако в лобной области сформировался еще один гнойник. Спустя несколько дней пациенту была выполнена вторая операция — удален абсцесс левой лобной доли", — говорится в публикации.Пациенту потребовалось около года, чтобы полностью восстановиться после болезни. Благодаря курсу реабилитации и ежедневным занятиям дома, у него прошла слабость в конечностях, восстановилась речь. В октябре он обратился в нейрохирургию Кировской областной больницы, чтобы исправить появившиеся в результате операций дефекты черепа. Нейрохирург Денис Старков отметил, что в таких случаях пациентам обычно устанавливают их "родные" костные лоскуты."У этого пациента имелись два крупных и сложных дефекта, поэтому нами было принято решение впервые в своей практике воспользоваться технологией 3D-моделирования черепа. При содействии коллег из Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии на основе данных компьютерной томографии на 3D-принтере была распечатана модель части черепа. С ее помощью мы заранее смоделировали размер и форму титановых пластин с учетом анатомических особенностей пациента", — заявил врач.Во время операции хирурги зафиксировали подготовленные импланты с помощью микрошурупов. В региональном Минздраве добавили, что использование 3D-печати значительно ускорило и облегчило процесс восстановления костного дефекта черепа и позволило добиться хорошего косметического эффекта. Пациента отпустили домой.

https://ria.ru/20230329/3d-1861415460.html

https://ria.ru/20210322/mgpu-1601985425.html

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общество, киров