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В Кирове врачи устранили дефекты черепа пациента с помощью 3D-моделирования - РИА Новости, 17.11.2023
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17:34 17.11.2023 (обновлено: 18:18 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/defekty-1910151043.html
В Кирове врачи устранили дефекты черепа пациента с помощью 3D-моделирования
В Кирове врачи устранили дефекты черепа пациента с помощью 3D-моделирования - РИА Новости, 17.11.2023
В Кирове врачи устранили дефекты черепа пациента с помощью 3D-моделирования
Нейрохирурги Кировской областной клинической больницы впервые с использованием 3D-моделирования смогли закрыть образовавшиеся после трепанации черепа дефекты у... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T17:34
2023-11-17T18:18
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 ноя — РИА Новости. Нейрохирурги Кировской областной клинической больницы впервые с использованием 3D-моделирования смогли закрыть образовавшиеся после трепанации черепа дефекты у пациента, сообщили в региональном Минздраве.В августе 2022 года в нейрохирургию медучреждения доставили 29-летнего мужчину. За две недели до госпитализации на фоне хронического гайморита у него возник отек в области левого глаза. В больнице по месту жительства ему сделали санирующую операцию (очищение) на гайморовой пазухе, но состояние мужчины ухудшалось, появилась слабость в конечностях, пропала речь. В областной больнице у пациента обнаружили признаки гнойного воспаления твердой мозговой оболочки. "Пациент незамедлительно был взят в операционную. В ходе вмешательства &lt;...&gt; выполнена трепанация черепа. &lt;...&gt; Операция прошла успешно, наметилась положительная динамика, однако в лобной области сформировался еще один гнойник. Спустя несколько дней пациенту была выполнена вторая операция — удален абсцесс левой лобной доли", — говорится в публикации.Пациенту потребовалось около года, чтобы полностью восстановиться после болезни. Благодаря курсу реабилитации и ежедневным занятиям дома, у него прошла слабость в конечностях, восстановилась речь. В октябре он обратился в нейрохирургию Кировской областной больницы, чтобы исправить появившиеся в результате операций дефекты черепа. Нейрохирург Денис Старков отметил, что в таких случаях пациентам обычно устанавливают их "родные" костные лоскуты.&quot;У этого пациента имелись два крупных и сложных дефекта, поэтому нами было принято решение впервые в своей практике воспользоваться технологией 3D-моделирования черепа. При содействии коллег из Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии на основе данных компьютерной томографии на 3D-принтере была распечатана модель части черепа. С ее помощью мы заранее смоделировали размер и форму титановых пластин с учетом анатомических особенностей пациента&quot;, — заявил врач.Во время операции хирурги зафиксировали подготовленные импланты с помощью микрошурупов. В региональном Минздраве добавили, что использование 3D-печати значительно ускорило и облегчило процесс восстановления костного дефекта черепа и позволило добиться хорошего косметического эффекта. Пациента отпустили домой.
https://ria.ru/20230329/3d-1861415460.html
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общество, киров
Хорошие новости, Общество, Киров
В Кирове врачи устранили дефекты черепа пациента с помощью 3D-моделирования

Нейрохирурги Кирова устранили дефекты черепа пациента с помощью 3D-моделирования

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВрач готовится к операции
Врач готовится к операции - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Врач готовится к операции. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 ноя — РИА Новости. Нейрохирурги Кировской областной клинической больницы впервые с использованием 3D-моделирования смогли закрыть образовавшиеся после трепанации черепа дефекты у пациента, сообщили в региональном Минздраве.
В августе 2022 года в нейрохирургию медучреждения доставили 29-летнего мужчину. За две недели до госпитализации на фоне хронического гайморита у него возник отек в области левого глаза. В больнице по месту жительства ему сделали санирующую операцию (очищение) на гайморовой пазухе, но состояние мужчины ухудшалось, появилась слабость в конечностях, пропала речь. В областной больнице у пациента обнаружили признаки гнойного воспаления твердой мозговой оболочки.
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"Пациент незамедлительно был взят в операционную. В ходе вмешательства <...> выполнена трепанация черепа. <...> Операция прошла успешно, наметилась положительная динамика, однако в лобной области сформировался еще один гнойник. Спустя несколько дней пациенту была выполнена вторая операция — удален абсцесс левой лобной доли", — говорится в публикации.
Пациенту потребовалось около года, чтобы полностью восстановиться после болезни. Благодаря курсу реабилитации и ежедневным занятиям дома, у него прошла слабость в конечностях, восстановилась речь. В октябре он обратился в нейрохирургию Кировской областной больницы, чтобы исправить появившиеся в результате операций дефекты черепа. Нейрохирург Денис Старков отметил, что в таких случаях пациентам обычно устанавливают их "родные" костные лоскуты.
«

"У этого пациента имелись два крупных и сложных дефекта, поэтому нами было принято решение впервые в своей практике воспользоваться технологией 3D-моделирования черепа. При содействии коллег из Центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии на основе данных компьютерной томографии на 3D-принтере была распечатана модель части черепа. С ее помощью мы заранее смоделировали размер и форму титановых пластин с учетом анатомических особенностей пациента", — заявил врач.

Во время операции хирурги зафиксировали подготовленные импланты с помощью микрошурупов. В региональном Минздраве добавили, что использование 3D-печати значительно ускорило и облегчило процесс восстановления костного дефекта черепа и позволило добиться хорошего косметического эффекта. Пациента отпустили домой.
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