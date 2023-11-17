Рейтинг@Mail.ru
Челябинск направит на СВО сто балаклав и теплых масок для защиты от морозов - РИА Новости, 17.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
14:56 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/chelyabinsk-1910095766.html
Челябинск направит на СВО сто балаклав и теплых масок для защиты от морозов
Челябинск направит на СВО сто балаклав и теплых масок для защиты от морозов - РИА Новости, 17.11.2023
Челябинск направит на СВО сто балаклав и теплых масок для защиты от морозов
Сто балаклав и теплых масок, которые выдерживают температуру до -50 градусов, направят из Челябинской области в зону спецоперации, сообщил в пятницу... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T14:56
2023-11-17T14:56
надежные люди
челябинск
челябинская область
общероссийский народный фронт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908719512_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_383b58b660e4adbae098bf31fbacce40.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Сто балаклав и теплых масок, которые выдерживают температуру до -50 градусов, направят из Челябинской области в зону спецоперации, сообщил в пятницу региональный ОНФ. "Компания "Второе дыхание ТМ" из Челябинска безвозмездно передала нашим военнослужащим 100 балаклав и тепловых масок "Сайвер", изготовленных по уникальной технологии. В течение 30 лет челябинец Игорь Минеев разрабатывал тепловой блок, который сможет выдержать морозы до -50 градусов", - говорится в сообщении. Представитель компании Михаил Полетаев рассказал об устройстве теплового блока. "На морозе не скапливается конденсат, сохраняется теплопродукция, благодаря чему органы дыхания бойцов будут защищены, и бойцы смогут в комфортных условиях выполнять поставленные задачи", - цитирует ОНФ слова Полетаева. Совсем скоро тепловые маски отправятся бойцам в зону специальной военной операции.
https://ria.ru/20231116/spetsoperatsiya-1909957778.html
челябинск
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908719512_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_fa60087a20dc1ca9f7b9ab98ea38ef1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
челябинск, челябинская область, общероссийский народный фронт
Надежные люди, Челябинск, Челябинская область, Общероссийский народный фронт
Челябинск направит на СВО сто балаклав и теплых масок для защиты от морозов

Челябинск направит в зону СВО сто балаклав и теплых масок для защиты от морозов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Сто балаклав и теплых масок, которые выдерживают температуру до -50 градусов, направят из Челябинской области в зону спецоперации, сообщил в пятницу региональный ОНФ.
"Компания "Второе дыхание ТМ" из Челябинска безвозмездно передала нашим военнослужащим 100 балаклав и тепловых масок "Сайвер", изготовленных по уникальной технологии. В течение 30 лет челябинец Игорь Минеев разрабатывал тепловой блок, который сможет выдержать морозы до -50 градусов", - говорится в сообщении.
Представитель компании Михаил Полетаев рассказал об устройстве теплового блока. "На морозе не скапливается конденсат, сохраняется теплопродукция, благодаря чему органы дыхания бойцов будут защищены, и бойцы смогут в комфортных условиях выполнять поставленные задачи", - цитирует ОНФ слова Полетаева.
Совсем скоро тепловые маски отправятся бойцам в зону специальной военной операции.
Разгрузка гуманитарного груза из Орловской области для бойцов спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Орловская область отправила тысячу тонн воды на передовую с начала СВО
16 ноября, 20:54
 
Надежные людиЧелябинскЧелябинская областьОбщероссийский народный фронт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала