https://ria.ru/20231117/chelyabinsk-1910095766.html

Челябинск направит на СВО сто балаклав и теплых масок для защиты от морозов

Челябинск направит на СВО сто балаклав и теплых масок для защиты от морозов - РИА Новости, 17.11.2023

Челябинск направит на СВО сто балаклав и теплых масок для защиты от морозов

Сто балаклав и теплых масок, которые выдерживают температуру до -50 градусов, направят из Челябинской области в зону спецоперации, сообщил в пятницу... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T14:56

2023-11-17T14:56

2023-11-17T14:56

надежные люди

челябинск

челябинская область

общероссийский народный фронт

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Сто балаклав и теплых масок, которые выдерживают температуру до -50 градусов, направят из Челябинской области в зону спецоперации, сообщил в пятницу региональный ОНФ. "Компания "Второе дыхание ТМ" из Челябинска безвозмездно передала нашим военнослужащим 100 балаклав и тепловых масок "Сайвер", изготовленных по уникальной технологии. В течение 30 лет челябинец Игорь Минеев разрабатывал тепловой блок, который сможет выдержать морозы до -50 градусов", - говорится в сообщении. Представитель компании Михаил Полетаев рассказал об устройстве теплового блока. "На морозе не скапливается конденсат, сохраняется теплопродукция, благодаря чему органы дыхания бойцов будут защищены, и бойцы смогут в комфортных условиях выполнять поставленные задачи", - цитирует ОНФ слова Полетаева. Совсем скоро тепловые маски отправятся бойцам в зону специальной военной операции.

https://ria.ru/20231116/spetsoperatsiya-1909957778.html

челябинск

челябинская область

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Влада Копылова

челябинск, челябинская область, общероссийский народный фронт