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Челябинск направит на СВО сто балаклав и теплых масок для защиты от морозов
Челябинск направит на СВО сто балаклав и теплых масок для защиты от морозов - РИА Новости, 17.11.2023
Челябинск направит на СВО сто балаклав и теплых масок для защиты от морозов
Сто балаклав и теплых масок, которые выдерживают температуру до -50 градусов, направят из Челябинской области в зону спецоперации, сообщил в пятницу... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T14:56
2023-11-17T14:56
2023-11-17T14:56
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челябинск
челябинская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Сто балаклав и теплых масок, которые выдерживают температуру до -50 градусов, направят из Челябинской области в зону спецоперации, сообщил в пятницу региональный ОНФ. "Компания "Второе дыхание ТМ" из Челябинска безвозмездно передала нашим военнослужащим 100 балаклав и тепловых масок "Сайвер", изготовленных по уникальной технологии. В течение 30 лет челябинец Игорь Минеев разрабатывал тепловой блок, который сможет выдержать морозы до -50 градусов", - говорится в сообщении. Представитель компании Михаил Полетаев рассказал об устройстве теплового блока. "На морозе не скапливается конденсат, сохраняется теплопродукция, благодаря чему органы дыхания бойцов будут защищены, и бойцы смогут в комфортных условиях выполнять поставленные задачи", - цитирует ОНФ слова Полетаева. Совсем скоро тепловые маски отправятся бойцам в зону специальной военной операции.
https://ria.ru/20231116/spetsoperatsiya-1909957778.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
челябинск, челябинская область, общероссийский народный фронт
Надежные люди, Челябинск, Челябинская область, Общероссийский народный фронт
Челябинск направит на СВО сто балаклав и теплых масок для защиты от морозов
Челябинск направит в зону СВО сто балаклав и теплых масок для защиты от морозов
ЧЕЛЯБИНСК, 17 ноя – РИА Новости.
Сто балаклав и теплых масок, которые выдерживают температуру до -50 градусов, направят из Челябинской области в зону спецоперации, сообщил
в пятницу региональный ОНФ.
"Компания "Второе дыхание ТМ" из Челябинска безвозмездно передала нашим военнослужащим 100 балаклав и тепловых масок "Сайвер", изготовленных по уникальной технологии. В течение 30 лет челябинец Игорь Минеев разрабатывал тепловой блок, который сможет выдержать морозы до -50 градусов", - говорится в сообщении.
Представитель компании Михаил Полетаев рассказал об устройстве теплового блока. "На морозе не скапливается конденсат, сохраняется теплопродукция, благодаря чему органы дыхания бойцов будут защищены, и бойцы смогут в комфортных условиях выполнять поставленные задачи", - цитирует ОНФ слова Полетаева.
Совсем скоро тепловые маски отправятся бойцам в зону специальной военной операции.
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