https://ria.ru/20231117/chekhiya-1909991111.html

В Чехии уже опломбировали часть российской недвижимости, пишут СМИ

В Чехии уже опломбировали часть российской недвижимости, пишут СМИ - РИА Новости, 17.11.2023

В Чехии уже опломбировали часть российской недвижимости, пишут СМИ

Часть принадлежащей России недвижимости в Чехии уже опломбирована, сообщило агентство ЧТК. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T05:24

2023-11-17T05:24

2023-11-17T05:24

в мире

чехия

россия

прага

евросоюз

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ПРАГА, 17 ноя – РИА Новости. Часть принадлежащей России недвижимости в Чехии уже опломбирована, сообщило агентство ЧТК. "На некоторых зданиях уже стоят пломбы с датой 16 ноября. Замораживание российской госсобственности стало следствием внесения компании по управлению российской недвижимостью за рубежом в национальный санкционный список Чехии, которое было одобрено правительством в среду. Как сообщил в четверг глава МИД Ян Липавский, речь идет примерно о 70 объектах недвижимости, расположенных в основном в Праге, Центральной Чехии и Карловых Варах", - говорится в сообщении. Агентство сообщает со ссылкой на данные кадастра, что с четверга пломбы стоят, в частности, на зданиях бывшей школы в Праге и бывшего консульства в Карловых Варах. Принятые кабмином меры не распространяются на четыре объекта диппредставительства России в Праге, включая здание посольства и резиденцию посла. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в четверг, что решение о заморозке Чехией объектов российской Госзагрансобственности противозаконно с точки зрения международного права. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва рассматривает решение Чехии ввести санкции против Госзагрансобственности как враждебный шаг, который не останется без ответа. В МИД России отметили, что Прага подает свое первенство в санкциях против Госзагрансобственности как достижение, но это "сомнительная честь", и все обернется против инициаторов этой кампании. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".

https://ria.ru/20231116/mid-1909888123.html

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в мире, чехия, россия, прага, евросоюз