https://ria.ru/20231117/byudzhet-1910172240.html

Путин заявил, что работа по бюджету вышла на финальную стадию

Путин заявил, что работа по бюджету вышла на финальную стадию - РИА Новости, 17.11.2023

Путин заявил, что работа по бюджету вышла на финальную стадию

Работа по бюджету в России вышла в настоящее время в финальную стадию, в нем обязательно будут учитываться все основные направления в сфере культуры, заявил... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T19:01

2023-11-17T19:01

2023-11-17T20:41

владимир путин

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Работа по бюджету в России вышла в настоящее время в финальную стадию, в нем обязательно будут учитываться все основные направления в сфере культуры, заявил президент РФ Владимир Путин."Сейчас у нас уже на финальную стадию вышла работа по бюджету. Но есть проект, нет проекта - мы обязательно все основные направления будем учитывать, и под руководством министерства культуры будем действовать", - сказал Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908401733.html

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владимир путин, россия