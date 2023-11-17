Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил, что работа по бюджету вышла на финальную стадию - РИА Новости, 17.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:01 17.11.2023 (обновлено: 20:41 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/byudzhet-1910172240.html
Путин заявил, что работа по бюджету вышла на финальную стадию
Путин заявил, что работа по бюджету вышла на финальную стадию - РИА Новости, 17.11.2023
Путин заявил, что работа по бюджету вышла на финальную стадию
Работа по бюджету в России вышла в настоящее время в финальную стадию, в нем обязательно будут учитываться все основные направления в сфере культуры, заявил... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T19:01
2023-11-17T20:41
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910155343_0:285:3133:2047_1920x0_80_0_0_e7dc4e2f6fca8b1db664522fdf8f6d95.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Работа по бюджету в России вышла в настоящее время в финальную стадию, в нем обязательно будут учитываться все основные направления в сфере культуры, заявил президент РФ Владимир Путин."Сейчас у нас уже на финальную стадию вышла работа по бюджету. Но есть проект, нет проекта - мы обязательно все основные направления будем учитывать, и под руководством министерства культуры будем действовать", - сказал Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908401733.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/11/1910155343_229:0:2958:2047_1920x0_80_0_0_a63a8cad35bd8f73f226c72eadb433f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия
Владимир Путин, Россия
Путин заявил, что работа по бюджету вышла на финальную стадию

Путин: работа по бюджету вышла на финальную стадию

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках IX международного культурного форума в Санкт-Петербурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Работа по бюджету в России вышла в настоящее время в финальную стадию, в нем обязательно будут учитываться все основные направления в сфере культуры, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас у нас уже на финальную стадию вышла работа по бюджету. Но есть проект, нет проекта - мы обязательно все основные направления будем учитывать, и под руководством министерства культуры будем действовать", - сказал Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
Путин рассказал, как меняется структура российской экономики
9 ноября, 14:14
 
Владимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала