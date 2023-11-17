https://ria.ru/20231117/byudzhet-1910172240.html
Путин заявил, что работа по бюджету вышла на финальную стадию
Путин заявил, что работа по бюджету вышла на финальную стадию - РИА Новости, 17.11.2023
Путин заявил, что работа по бюджету вышла на финальную стадию
Работа по бюджету в России вышла в настоящее время в финальную стадию, в нем обязательно будут учитываться все основные направления в сфере культуры, заявил... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T19:01
2023-11-17T19:01
2023-11-17T20:41
владимир путин
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Работа по бюджету в России вышла в настоящее время в финальную стадию, в нем обязательно будут учитываться все основные направления в сфере культуры, заявил президент РФ Владимир Путин."Сейчас у нас уже на финальную стадию вышла работа по бюджету. Но есть проект, нет проекта - мы обязательно все основные направления будем учитывать, и под руководством министерства культуры будем действовать", - сказал Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
https://ria.ru/20231109/ekonomika-1908401733.html
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владимир путин, россия
Путин заявил, что работа по бюджету вышла на финальную стадию
Путин: работа по бюджету вышла на финальную стадию
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноя - РИА Новости. Работа по бюджету в России вышла в настоящее время в финальную стадию, в нем обязательно будут учитываться все основные направления в сфере культуры, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сейчас у нас уже на финальную стадию вышла работа по бюджету. Но есть проект, нет проекта - мы обязательно все основные направления будем учитывать, и под руководством министерства культуры будем действовать", - сказал Путин на Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
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