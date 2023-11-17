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От шуток про Наполеона до стихов о Ленине. Неожиданности букваря
От шуток про Наполеона до стихов о Ленине. Неожиданности букваря - РИА Новости, 17.11.2023
От шуток про Наполеона до стихов о Ленине. Неожиданности букваря
В советских букварях школьников встречали тексты о Ленине и жизни в колхозе. После войны 1812 года одну из азбук украсили карикатурами на побежденных французов. А при Петре I пособие по обучению грамоте содержало и основы светского этикета. Разбираемся, как культура и ценности разных эпох отражались в первом учебнике каждого школьника.
2023-11-17T12:00
2023-11-17T12:00
2023-11-17T12:07
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От шуток про Наполеона до стихов о Ленине. Неожиданности букваря
В советских букварях школьников встречали тексты о Ленине и жизни в колхозе. После войны 1812 года одну из азбук украсили карикатурами на побежденных французов. А при Петре I пособие по обучению грамоте содержало и основы светского этикета. Разбираемся, как культура и ценности разных эпох отражались в первом учебнике каждого школьника.
audio/mpeg
От шуток про Наполеона до стихов о Ленине. Неожиданности букваря
В советских букварях школьников встречали тексты о Ленине и жизни в колхозе. После войны 1812 года одну из азбук украсили карикатурами на побежденных французов. А при Петре I пособие по обучению грамоте содержало и основы светского этикета. Разбираемся, как культура и ценности разных эпох отражались в первом учебнике каждого школьника.
audio/mpeg
Эпизод подготовлен в сотрудничестве с Государственным музеем истории российской литературы имени Владимира Даля.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Автор эпизода: Наталия ШашинаЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти
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РИА Новости
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подкаст, литература, аудио
Как это по-русски, Подкаст, Литература
От шуток про Наполеона до стихов о Ленине. Неожиданности букваря
В советских букварях школьников встречали тексты о Ленине и жизни в колхозе. После войны 1812 года одну из азбук украсили карикатурами на побежденных французов. А при Петре I пособие по обучению грамоте содержало и основы светского этикета. Разбираемся, как культура и ценности разных эпох отражались в первом учебнике каждого школьника.