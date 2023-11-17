https://ria.ru/20231117/bukvar-1910050341.html

От шуток про Наполеона до стихов о Ленине. Неожиданности букваря

От шуток про Наполеона до стихов о Ленине. Неожиданности букваря - РИА Новости, 17.11.2023

От шуток про Наполеона до стихов о Ленине. Неожиданности букваря

В советских букварях школьников встречали тексты о Ленине и жизни в колхозе. После войны 1812 года одну из азбук украсили карикатурами на побежденных французов. А при Петре I пособие по обучению грамоте содержало и основы светского этикета. Разбираемся, как культура и ценности разных эпох отражались в первом учебнике каждого школьника.

2023-11-17T12:00

2023-11-17T12:00

2023-11-17T12:07

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От шуток про Наполеона до стихов о Ленине. Неожиданности букваря В советских букварях школьников встречали тексты о Ленине и жизни в колхозе. После войны 1812 года одну из азбук украсили карикатурами на побежденных французов. А при Петре I пособие по обучению грамоте содержало и основы светского этикета. Разбираемся, как культура и ценности разных эпох отражались в первом учебнике каждого школьника. audio/mpeg

От шуток про Наполеона до стихов о Ленине. Неожиданности букваря В советских букварях школьников встречали тексты о Ленине и жизни в колхозе. После войны 1812 года одну из азбук украсили карикатурами на побежденных французов. А при Петре I пособие по обучению грамоте содержало и основы светского этикета. Разбираемся, как культура и ценности разных эпох отражались в первом учебнике каждого школьника. audio/mpeg

Эпизод подготовлен в сотрудничестве с Государственным музеем истории российской литературы имени Владимира Даля.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.А также следите за новостями и новыми выпусками в нашей группе во ВКонтакте.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Автор эпизода: Наталия ШашинаЗвукорежиссер: Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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