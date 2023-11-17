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PR-битва года пройдет в рамках конференции Baltic Winter - РИА Новости, 17.11.2023
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PR-битва года пройдет в рамках конференции Baltic Winter
PR-битва года пройдет в рамках конференции Baltic Winter - РИА Новости, 17.11.2023
PR-битва года пройдет в рамках конференции Baltic Winter
На конференции Baltic Winter (BWinter), организованной агентством SPN Communications, пройдет PR-битва года между Станиславом Апетьяном и Андреем Цыпером. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T14:04
2023-11-17T14:04
пресс-релизы
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МОСКВА, 17 ноя – Организационный комитет Baltic Winter. На конференции Baltic Winter (BWinter), организованной агентством SPN Communications, пройдет PR-битва года между Станиславом Апетьяном и Андреем Цыпером. В Москве, 7 декабря, в рамках конференции BWinter пройдет PR-battle между двумя профессионалами: Станиславом Апетьяном, генеральным директором "Новые отраслевые медиа" и Андреем Цыпером исполнительным директором "Rambler&amp;Co". Спикеры проведут дискуссию о преимуществах и недостатках каждой из платформ и постараются ответить на вопрос: за каким коммуникационным каналом будущее в России? На сентябрьском коммуникационном форуме Baltic Weekend 2023, Андрей Цыпер поделился свежей статистикой: соотношение пользователей, которые читают новости на сайтах СМИ, и тех, кто потребляет их в Telegram, практически равное среди участников опроса – 27% и 25% соответственно, остальные (48%) отметили, что выбор одного из двух предложенных ресурсов сильно зависит от темы. Сможет ли Телеграм заполучить сферу влияния, которые традиционные СМИ нарабатывали веками? Смогут ли медиа угнаться в гонке за быстрым контентом? Свобода слова или надежность источников? Baltic Winter — итоговое PR-событие года. Это продолжение известного петербургского форума по коммуникациям, но с абсолютно новыми спикерами и темами, которые не успели обсудить в деловой программе сентябрьского форума. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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60
пресс-релизы
Пресс-релизы

PR-битва года пройдет в рамках конференции Baltic Winter

© Baltic WeekendКонференция Baltic Winter
Конференция Baltic Winter
© Baltic Weekend
Конференция Baltic Winter
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя – Организационный комитет Baltic Winter. На конференции Baltic Winter (BWinter), организованной агентством SPN Communications, пройдет PR-битва года между Станиславом Апетьяном и Андреем Цыпером.
В Москве, 7 декабря, в рамках конференции BWinter пройдет PR-battle между двумя профессионалами: Станиславом Апетьяном, генеральным директором "Новые отраслевые медиа" и Андреем Цыпером исполнительным директором "Rambler&Co". Спикеры проведут дискуссию о преимуществах и недостатках каждой из платформ и постараются ответить на вопрос: за каким коммуникационным каналом будущее в России?
На сентябрьском коммуникационном форуме Baltic Weekend 2023, Андрей Цыпер поделился свежей статистикой: соотношение пользователей, которые читают новости на сайтах СМИ, и тех, кто потребляет их в Telegram, практически равное среди участников опроса – 27% и 25% соответственно, остальные (48%) отметили, что выбор одного из двух предложенных ресурсов сильно зависит от темы.
Сможет ли Телеграм заполучить сферу влияния, которые традиционные СМИ нарабатывали веками? Смогут ли медиа угнаться в гонке за быстрым контентом? Свобода слова или надежность источников?
Baltic Winter — итоговое PR-событие года. Это продолжение известного петербургского форума по коммуникациям, но с абсолютно новыми спикерами и темами, которые не успели обсудить в деловой программе сентябрьского форума.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза
 
Пресс-релизы
 
 
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