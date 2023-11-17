https://ria.ru/20231117/bezhenets-1909982099.html
"Хочу вернуться". Украинский беженец рассказал, с чем столкнулся в Канаде
"Хочу вернуться". Украинский беженец рассказал, с чем столкнулся в Канаде - РИА Новости, 17.11.2023
"Хочу вернуться". Украинский беженец рассказал, с чем столкнулся в Канаде
Жизнь в Канаде оказалась слишком тяжелой для украинского беженца Алексея Мартыненко, об этом он рассказал в интервью журналисту Bloomberg Джейкобу Лоринцу. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T02:09
2023-11-17T02:09
2023-11-17T02:33
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стокгольм (город)
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Жизнь в Канаде оказалась слишком тяжелой для украинского беженца Алексея Мартыненко, об этом он рассказал в интервью журналисту Bloomberg Джейкобу Лоринцу.В материале говорится, что сперва украинец переехал из Киева в Стокгольм, и когда срок действия его визы закончился, он перебрался в Канаду. Как отметил интервьюер, смена континента оказалась для беженца "непростой задачей". Мартыненко приходится работать поваром семь дней в неделю из-за нехватки денег, уточнил Лоринц."Сейчас я очень устаю. Я хочу вернуться в Европу, потому что в Канаде очень тяжело", — пожаловался украинский беженец.Он рассказал, что ему приходится тратить в Торонто 730 долларов США на комнату, где кухня и ванная общие для четырех жильцов, 110 — на проезд в общественном транспорте, 73 — на оплату телефона, достаточно большая часть денег уходит на еду.В марте прошлого года Канада дала украинцам экстренное разрешение на приезд в страну, при этом у прибывших нет статуса постоянного жителя или беженца, они могут остаться на три года в качестве временных резидентов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20231116/podarok-1909721741.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада, стокгольм (город), киев, украина
В мире, Канада, Стокгольм (город), Киев, Украина
"Хочу вернуться". Украинский беженец рассказал, с чем столкнулся в Канаде
Украинский беженец Мартыненко заявил о тяжелой жизни в Канаде