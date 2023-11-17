https://ria.ru/20231117/bezhenets-1909982099.html

"Хочу вернуться". Украинский беженец рассказал, с чем столкнулся в Канаде

"Хочу вернуться". Украинский беженец рассказал, с чем столкнулся в Канаде - РИА Новости, 17.11.2023

"Хочу вернуться". Украинский беженец рассказал, с чем столкнулся в Канаде

Жизнь в Канаде оказалась слишком тяжелой для украинского беженца Алексея Мартыненко, об этом он рассказал в интервью журналисту Bloomberg Джейкобу Лоринцу. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T02:09

2023-11-17T02:09

2023-11-17T02:33

в мире

канада

стокгольм (город)

киев

украина

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Жизнь в Канаде оказалась слишком тяжелой для украинского беженца Алексея Мартыненко, об этом он рассказал в интервью журналисту Bloomberg Джейкобу Лоринцу.В материале говорится, что сперва украинец переехал из Киева в Стокгольм, и когда срок действия его визы закончился, он перебрался в Канаду. Как отметил интервьюер, смена континента оказалась для беженца "непростой задачей". Мартыненко приходится работать поваром семь дней в неделю из-за нехватки денег, уточнил Лоринц."Сейчас я очень устаю. Я хочу вернуться в Европу, потому что в Канаде очень тяжело", — пожаловался украинский беженец.Он рассказал, что ему приходится тратить в Торонто 730 долларов США на комнату, где кухня и ванная общие для четырех жильцов, 110 — на проезд в общественном транспорте, 73 — на оплату телефона, достаточно большая часть денег уходит на еду.В марте прошлого года Канада дала украинцам экстренное разрешение на приезд в страну, при этом у прибывших нет статуса постоянного жителя или беженца, они могут остаться на три года в качестве временных резидентов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20231116/podarok-1909721741.html

канада

стокгольм (город)

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, канада, стокгольм (город), киев, украина