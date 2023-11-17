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Над Белгородской областью сбили беспилотник
Над Белгородской областью сбили беспилотник - РИА Новости, 17.11.2023
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Средства ПВО России сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T16:12
2023-11-17T16:12
2023-11-17T16:13
специальная военная операция на украине
белгородская область
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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Средства ПВО России сбили украинский беспилотник самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны России."17 ноября около 15.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - сообщили в Минобороны.
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белгородская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия
Над Белгородской областью сбили беспилотник
Минобороны: ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью