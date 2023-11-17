https://ria.ru/20231117/belorussiya-1910096731.html

Белоруссия выстояла в условиях санкций Запада, заявил Лукашенко

Белоруссия выстояла в условиях санкций Запада, заявил Лукашенко - РИА Новости, 17.11.2023

Белоруссия выстояла в условиях санкций Запада, заявил Лукашенко

Белоруссия выстояла в условиях санкционного давления Запада, имеет рынки для сбыта своей продукции, заявил президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T14:59

2023-11-17T14:59

2023-11-17T16:25

экономика

белоруссия

гомель

александр лукашенко

санкции ес в отношении белоруссии

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МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Белоруссия выстояла в условиях санкционного давления Запада, имеет рынки для сбыта своей продукции, заявил президент республики Александр Лукашенко. "Мы выстояли. У нас есть куда продать нашу продукцию. Это самое главное", - заявил он в Гомеле, встречаясь с трудовым коллективом ювелирной компании "Кристалл". Его слова цитирует пресс-служба. Глава государства выразил уверенность, что если есть продавец и покупатель, то никакие санкции не помешают. "Санкции санкциями, а бизнес бизнесом", - отметил он. Лукашенко напомнил, что запретил в правительстве оправдывать снижение показателей влиянием санкций. "Это расслабило бы страну", - сказал он. Отдельное внимание, по словам президента, в Белоруссии уделяют освоению новых рынков, например, сотрудничеству со странами Африканского континента. Хорошие отношения установлены с Зимбабве, ожидается его ответный визит в Экваториальную Гвинею, уточнил белорусский лидер. Лукашенко подчеркнул большие перспективы развития сотрудничества с этими странами и регионом в целом. Это важно в том числе и для работы таких предприятий, как производственное объединение "Кристалл": на Африканском континенте есть крупные месторождения драгоценных металлов, алмазов, заметил глава государства. Генеральный директор предприятия Руслан Сороковой рассказал главе государства, что сырье для своей деятельности завод закупает в основном в России, но сейчас начинает сотрудничать и с Зимбабве. "В этом плане мы вам будем помогать и подталкивать. Они идут нам навстречу. В одну корзину яйца класть не надо", - сказал Лукашенко.В качестве нового направления для "Кристалла" было представлено производство мерных слитков из золота для министерства финансов. В дальнейшем ведомство продает их субъектам хозяйствования, банкам и другим кредитно-финансовым организациям в стране. Это серьезный вклад в импортозамещение, потому что ранее слитки поставлялись в Белоруссию из стран Западной Европы, подчеркнули в агентстве Белта. По его информации, президент потребовал взять эти вопросы на особый контроль, чтобы окончательно заместить импорт данных изделий. "Мы все можем для Нацбанка сделать? Значит, со следующего года, да и в этом году, чтобы мы ничего из Швейцарии не ввозили", - поручил Лукашенко.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной операции на Украине.

https://ria.ru/20231112/belorussiya-1909023351.html

https://ria.ru/20231013/sng-1902474770.html

https://ria.ru/20231027/lukashenko-1905658445.html

белоруссия

гомель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, белоруссия, гомель, александр лукашенко, санкции ес в отношении белоруссии