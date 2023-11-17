https://ria.ru/20231117/belorussiya-1910096731.html
Белоруссия выстояла в условиях санкций Запада, заявил Лукашенко
Белоруссия выстояла в условиях санкций Запада, заявил Лукашенко - РИА Новости, 17.11.2023
Белоруссия выстояла в условиях санкций Запада, заявил Лукашенко
Белоруссия выстояла в условиях санкционного давления Запада, имеет рынки для сбыта своей продукции, заявил президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T14:59
2023-11-17T14:59
2023-11-17T16:25
экономика
белоруссия
гомель
александр лукашенко
санкции ес в отношении белоруссии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496485_0:0:3028:1703_1920x0_80_0_0_7bf1a466cf5eee36ec6f02ccf91689c8.jpg
МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Белоруссия выстояла в условиях санкционного давления Запада, имеет рынки для сбыта своей продукции, заявил президент республики Александр Лукашенко. "Мы выстояли. У нас есть куда продать нашу продукцию. Это самое главное", - заявил он в Гомеле, встречаясь с трудовым коллективом ювелирной компании "Кристалл". Его слова цитирует пресс-служба. Глава государства выразил уверенность, что если есть продавец и покупатель, то никакие санкции не помешают. "Санкции санкциями, а бизнес бизнесом", - отметил он. Лукашенко напомнил, что запретил в правительстве оправдывать снижение показателей влиянием санкций. "Это расслабило бы страну", - сказал он. Отдельное внимание, по словам президента, в Белоруссии уделяют освоению новых рынков, например, сотрудничеству со странами Африканского континента. Хорошие отношения установлены с Зимбабве, ожидается его ответный визит в Экваториальную Гвинею, уточнил белорусский лидер. Лукашенко подчеркнул большие перспективы развития сотрудничества с этими странами и регионом в целом. Это важно в том числе и для работы таких предприятий, как производственное объединение "Кристалл": на Африканском континенте есть крупные месторождения драгоценных металлов, алмазов, заметил глава государства. Генеральный директор предприятия Руслан Сороковой рассказал главе государства, что сырье для своей деятельности завод закупает в основном в России, но сейчас начинает сотрудничать и с Зимбабве. "В этом плане мы вам будем помогать и подталкивать. Они идут нам навстречу. В одну корзину яйца класть не надо", - сказал Лукашенко.В качестве нового направления для "Кристалла" было представлено производство мерных слитков из золота для министерства финансов. В дальнейшем ведомство продает их субъектам хозяйствования, банкам и другим кредитно-финансовым организациям в стране. Это серьезный вклад в импортозамещение, потому что ранее слитки поставлялись в Белоруссию из стран Западной Европы, подчеркнули в агентстве Белта. По его информации, президент потребовал взять эти вопросы на особый контроль, чтобы окончательно заместить импорт данных изделий. "Мы все можем для Нацбанка сделать? Значит, со следующего года, да и в этом году, чтобы мы ничего из Швейцарии не ввозили", - поручил Лукашенко.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной операции на Украине.
https://ria.ru/20231112/belorussiya-1909023351.html
https://ria.ru/20231013/sng-1902474770.html
https://ria.ru/20231027/lukashenko-1905658445.html
белоруссия
гомель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749496485_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_afaff34d9a4066c92d1fa0cdf2174f82.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, белоруссия, гомель, александр лукашенко, санкции ес в отношении белоруссии
Экономика, Белоруссия, Гомель, Александр Лукашенко, Санкции ЕС в отношении Белоруссии
Белоруссия выстояла в условиях санкций Запада, заявил Лукашенко
Лукашенко: Белоруссия выстояла в условиях санкций и имеет рынки сбыта продукции
МИНСК, 17 ноя – РИА Новости.
Белоруссия выстояла в условиях санкционного давления Запада, имеет рынки для сбыта своей продукции, заявил президент республики Александр Лукашенко
.
"Мы выстояли. У нас есть куда продать нашу продукцию. Это самое главное", - заявил он в Гомеле
, встречаясь с трудовым коллективом ювелирной компании "Кристалл". Его слова цитирует пресс-служба.
В Белоруссии объяснили, когда наладятся отношения с Польшей
Глава государства выразил уверенность, что если есть продавец и покупатель, то никакие санкции не помешают. "Санкции санкциями, а бизнес бизнесом", - отметил он.
Лукашенко напомнил, что запретил в правительстве оправдывать снижение показателей влиянием санкций. "Это расслабило бы страну", - сказал он.
Отдельное внимание, по словам президента, в Белоруссии уделяют освоению новых рынков, например, сотрудничеству со странами Африканского континента. Хорошие отношения установлены с Зимбабве
, ожидается его ответный визит в Экваториальную Гвинею
, уточнил белорусский лидер. Лукашенко подчеркнул большие перспективы развития сотрудничества с этими странами и регионом в целом. Это важно в том числе и для работы таких предприятий, как производственное объединение "Кристалл": на Африканском континенте есть крупные месторождения драгоценных металлов, алмазов, заметил глава государства.
Запад все еще не оставил попытки подчинить страны СНГ, заявил Лукашенко
Генеральный директор предприятия Руслан Сороковой рассказал главе государства, что сырье для своей деятельности завод закупает в основном в России, но сейчас начинает сотрудничать и с Зимбабве. "В этом плане мы вам будем помогать и подталкивать. Они идут нам навстречу. В одну корзину яйца класть не надо", - сказал Лукашенко.
В качестве нового направления для "Кристалла" было представлено производство мерных слитков из золота для министерства финансов. В дальнейшем ведомство продает их субъектам хозяйствования, банкам и другим кредитно-финансовым организациям в стране. Это серьезный вклад в импортозамещение, потому что ранее слитки поставлялись в Белоруссию из стран Западной Европы, подчеркнули в агентстве Белта. По его информации, президент потребовал взять эти вопросы на особый контроль, чтобы окончательно заместить импорт данных изделий. "Мы все можем для Нацбанка сделать? Значит, со следующего года, да и в этом году, чтобы мы ничего из Швейцарии не ввозили", - поручил Лукашенко.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной операции на Украине
.
Лукашенко рассказал о выстраивании диалога с западными странами