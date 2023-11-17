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Белоруссия выстояла в условиях санкций Запада, заявил Лукашенко - РИА Новости, 17.11.2023
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14:59 17.11.2023 (обновлено: 16:25 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/belorussiya-1910096731.html
Белоруссия выстояла в условиях санкций Запада, заявил Лукашенко
Белоруссия выстояла в условиях санкций Запада, заявил Лукашенко - РИА Новости, 17.11.2023
Белоруссия выстояла в условиях санкций Запада, заявил Лукашенко
Белоруссия выстояла в условиях санкционного давления Запада, имеет рынки для сбыта своей продукции, заявил президент республики Александр Лукашенко. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T14:59
2023-11-17T16:25
экономика
белоруссия
гомель
александр лукашенко
санкции ес в отношении белоруссии
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МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Белоруссия выстояла в условиях санкционного давления Запада, имеет рынки для сбыта своей продукции, заявил президент республики Александр Лукашенко. "Мы выстояли. У нас есть куда продать нашу продукцию. Это самое главное", - заявил он в Гомеле, встречаясь с трудовым коллективом ювелирной компании "Кристалл". Его слова цитирует пресс-служба. Глава государства выразил уверенность, что если есть продавец и покупатель, то никакие санкции не помешают. "Санкции санкциями, а бизнес бизнесом", - отметил он. Лукашенко напомнил, что запретил в правительстве оправдывать снижение показателей влиянием санкций. "Это расслабило бы страну", - сказал он. Отдельное внимание, по словам президента, в Белоруссии уделяют освоению новых рынков, например, сотрудничеству со странами Африканского континента. Хорошие отношения установлены с Зимбабве, ожидается его ответный визит в Экваториальную Гвинею, уточнил белорусский лидер. Лукашенко подчеркнул большие перспективы развития сотрудничества с этими странами и регионом в целом. Это важно в том числе и для работы таких предприятий, как производственное объединение "Кристалл": на Африканском континенте есть крупные месторождения драгоценных металлов, алмазов, заметил глава государства. Генеральный директор предприятия Руслан Сороковой рассказал главе государства, что сырье для своей деятельности завод закупает в основном в России, но сейчас начинает сотрудничать и с Зимбабве. "В этом плане мы вам будем помогать и подталкивать. Они идут нам навстречу. В одну корзину яйца класть не надо", - сказал Лукашенко.В качестве нового направления для "Кристалла" было представлено производство мерных слитков из золота для министерства финансов. В дальнейшем ведомство продает их субъектам хозяйствования, банкам и другим кредитно-финансовым организациям в стране. Это серьезный вклад в импортозамещение, потому что ранее слитки поставлялись в Белоруссию из стран Западной Европы, подчеркнули в агентстве Белта. По его информации, президент потребовал взять эти вопросы на особый контроль, чтобы окончательно заместить импорт данных изделий. "Мы все можем для Нацбанка сделать? Значит, со следующего года, да и в этом году, чтобы мы ничего из Швейцарии не ввозили", - поручил Лукашенко.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной операции на Украине.
https://ria.ru/20231112/belorussiya-1909023351.html
https://ria.ru/20231013/sng-1902474770.html
https://ria.ru/20231027/lukashenko-1905658445.html
белоруссия
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экономика, белоруссия, гомель, александр лукашенко, санкции ес в отношении белоруссии
Экономика, Белоруссия, Гомель, Александр Лукашенко, Санкции ЕС в отношении Белоруссии
Белоруссия выстояла в условиях санкций Запада, заявил Лукашенко

Лукашенко: Белоруссия выстояла в условиях санкций и имеет рынки сбыта продукции

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Белоруссия выстояла в условиях санкционного давления Запада, имеет рынки для сбыта своей продукции, заявил президент республики Александр Лукашенко.
"Мы выстояли. У нас есть куда продать нашу продукцию. Это самое главное", - заявил он в Гомеле, встречаясь с трудовым коллективом ювелирной компании "Кристалл". Его слова цитирует пресс-служба.
Минск
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12 ноября, 22:41
Глава государства выразил уверенность, что если есть продавец и покупатель, то никакие санкции не помешают. "Санкции санкциями, а бизнес бизнесом", - отметил он.
Лукашенко напомнил, что запретил в правительстве оправдывать снижение показателей влиянием санкций. "Это расслабило бы страну", - сказал он.
Отдельное внимание, по словам президента, в Белоруссии уделяют освоению новых рынков, например, сотрудничеству со странами Африканского континента. Хорошие отношения установлены с Зимбабве, ожидается его ответный визит в Экваториальную Гвинею, уточнил белорусский лидер. Лукашенко подчеркнул большие перспективы развития сотрудничества с этими странами и регионом в целом. Это важно в том числе и для работы таких предприятий, как производственное объединение "Кристалл": на Африканском континенте есть крупные месторождения драгоценных металлов, алмазов, заметил глава государства.
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Запад все еще не оставил попытки подчинить страны СНГ, заявил Лукашенко
13 октября, 11:28
Генеральный директор предприятия Руслан Сороковой рассказал главе государства, что сырье для своей деятельности завод закупает в основном в России, но сейчас начинает сотрудничать и с Зимбабве. "В этом плане мы вам будем помогать и подталкивать. Они идут нам навстречу. В одну корзину яйца класть не надо", - сказал Лукашенко.
В качестве нового направления для "Кристалла" было представлено производство мерных слитков из золота для министерства финансов. В дальнейшем ведомство продает их субъектам хозяйствования, банкам и другим кредитно-финансовым организациям в стране. Это серьезный вклад в импортозамещение, потому что ранее слитки поставлялись в Белоруссию из стран Западной Европы, подчеркнули в агентстве Белта. По его информации, президент потребовал взять эти вопросы на особый контроль, чтобы окончательно заместить импорт данных изделий. "Мы все можем для Нацбанка сделать? Значит, со следующего года, да и в этом году, чтобы мы ничего из Швейцарии не ввозили", - поручил Лукашенко.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года. Западные страны поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц и предприятий, отраслей. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной операции на Украине.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
Лукашенко рассказал о выстраивании диалога с западными странами
27 октября, 15:15
 
ЭкономикаБелоруссияГомельАлександр ЛукашенкоСанкции ЕС в отношении Белоруссии
 
 
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