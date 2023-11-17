https://ria.ru/20231117/barinov-1910060925.html

Глава ФАДН: наши защитники должны получать требующуюся помощь

Глава ФАДН: наши защитники должны получать требующуюся помощь - РИА Новости, 17.11.2023

Глава ФАДН: наши защитники должны получать требующуюся помощь

Участникам специальной военной операции, в том числе и казакам, после возвращения из боевых действий нужно качественно и оперативно оказывать необходимую... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T12:45

2023-11-17T12:45

2023-11-17T12:45

российское казачество

игорь баринов

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

москва

российское казачество

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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Участникам специальной военной операции, в том числе и казакам, после возвращения из боевых действий нужно качественно и оперативно оказывать необходимую помощь. С таким заявлением в ходе III Семинара-совещания "Российское казачество" выступил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов."Наши защитники возвращаются с военных точек, они должны чувствовать внимание и получать требующуюся помощь", – подчеркнул он.Баринов также сообщил, что в данный момент перед рабочей группой при постоянной комиссии совета при президенте РФ по делам казачества стоит важная задача – модификация подходов к реализации государственной политики в отношении российского казачества. Для этого формируются рекомендации по усовершенствованию регионального законодательства.На сегодняшний день уже подготовлено 15 типовых документов как для казаков и их семей, так и для органов государственной власти, подчеркнул глава ФАДН.

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь баринов, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), москва, российское казачество