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Глава ФАДН: наши защитники должны получать требующуюся помощь
Глава ФАДН: наши защитники должны получать требующуюся помощь - РИА Новости, 17.11.2023
Глава ФАДН: наши защитники должны получать требующуюся помощь
Участникам специальной военной операции, в том числе и казакам, после возвращения из боевых действий нужно качественно и оперативно оказывать необходимую... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T12:45
2023-11-17T12:45
2023-11-17T12:45
российское казачество
игорь баринов
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
москва
российское казачество
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МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Участникам специальной военной операции, в том числе и казакам, после возвращения из боевых действий нужно качественно и оперативно оказывать необходимую помощь. С таким заявлением в ходе III Семинара-совещания "Российское казачество" выступил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов."Наши защитники возвращаются с военных точек, они должны чувствовать внимание и получать требующуюся помощь", – подчеркнул он.Баринов также сообщил, что в данный момент перед рабочей группой при постоянной комиссии совета при президенте РФ по делам казачества стоит важная задача – модификация подходов к реализации государственной политики в отношении российского казачества. Для этого формируются рекомендации по усовершенствованию регионального законодательства.На сегодняшний день уже подготовлено 15 типовых документов как для казаков и их семей, так и для органов государственной власти, подчеркнул глава ФАДН.
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игорь баринов, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), москва, российское казачество
Российское казачество, Игорь Баринов, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России), Москва, Российское казачество
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Участникам специальной военной операции, в том числе и казакам, после возвращения из боевых действий нужно качественно и оперативно оказывать необходимую помощь. С таким заявлением в ходе III Семинара-совещания "Российское казачество" выступил руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.
«
"Наши защитники возвращаются с военных точек, они должны чувствовать внимание и получать требующуюся помощь", – подчеркнул он.
Баринов также сообщил, что в данный момент перед рабочей группой при постоянной комиссии совета при президенте РФ по делам казачества стоит важная задача – модификация подходов к реализации государственной политики в отношении российского казачества. Для этого формируются рекомендации по усовершенствованию регионального законодательства.
На сегодняшний день уже подготовлено 15 типовых документов как для казаков и их семей, так и для органов государственной власти, подчеркнул глава ФАДН.