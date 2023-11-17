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В Киеве рассказали, сколько планируют получить денег от Всемирного банка

В Киеве рассказали, сколько планируют получить денег от Всемирного банка - РИА Новости, 17.11.2023

В Киеве рассказали, сколько планируют получить денег от Всемирного банка

Украина получит ссуду в размере 1,1 миллиарда долларов от Всемирного банка на социальные выплаты, сообщил в пятницу украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T22:07

2023-11-17T22:07

2023-11-17T22:07

украина

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норвегия

сергей марченко

денис шмыгаль

мвф

всемирный банк

европейский инвестиционный банк

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МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Украина получит ссуду в размере 1,1 миллиарда долларов от Всемирного банка на социальные выплаты, сообщил в пятницу украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. "Украина продолжает привлекать деньги от партнеров. Почти 1,1 миллиарда долларов ссуды от Всемирного банка. Их направим на социальные выплаты, образование, медицину и другие приоритетные нужды", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его словам, также ожидается около 162 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка в рамках программ по восстановлению Украины. Кроме того, Киев рассчитывает получить 190 миллионов долларов от Норвегии и 70 миллионов долларов от Швейцарии. Ранее минобороны Украины сообщало, что страна с февраля прошлого года получила от стран Евросоюза военной помощи почти на 27 миллиардов евро, из них 5,6 миллиарда предоставлены в рамках миссии Европейского фонда мира. В апреле 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды. В конце августа минфин сообщил, что госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на 4 миллиарда долларов. По прогнозу МВФ, государственный долг Украины вырастет до 88,1% ВВП в 2023 году, а в 2025 году превысит 100% ВВП. В минфине страны ранее отмечали, что проект бюджета Украины на следующий год предусматривает увеличение госдолга до 8,18 триллиона гривен (221,5 миллиарда долларов), или до 104,6% ВВП.

https://ria.ru/20231117/pomosch-1910121542.html

https://ria.ru/20231117/erdogan-1910197431.html

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украина, киев, норвегия, сергей марченко, денис шмыгаль, мвф, всемирный банк, европейский инвестиционный банк