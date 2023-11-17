Рейтинг@Mail.ru
В Киеве рассказали, сколько планируют получить денег от Всемирного банка - РИА Новости, 17.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:07 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/bank-1910200635.html
В Киеве рассказали, сколько планируют получить денег от Всемирного банка
В Киеве рассказали, сколько планируют получить денег от Всемирного банка - РИА Новости, 17.11.2023
В Киеве рассказали, сколько планируют получить денег от Всемирного банка
Украина получит ссуду в размере 1,1 миллиарда долларов от Всемирного банка на социальные выплаты, сообщил в пятницу украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T22:07
2023-11-17T22:07
украина
киев
норвегия
сергей марченко
денис шмыгаль
мвф
всемирный банк
европейский инвестиционный банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573122321_449:0:2254:1015_1920x0_80_0_0_6f2112e0dcb379d476eff67518c3f7a0.jpg
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Украина получит ссуду в размере 1,1 миллиарда долларов от Всемирного банка на социальные выплаты, сообщил в пятницу украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. "Украина продолжает привлекать деньги от партнеров. Почти 1,1 миллиарда долларов ссуды от Всемирного банка. Их направим на социальные выплаты, образование, медицину и другие приоритетные нужды", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале. По его словам, также ожидается около 162 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка в рамках программ по восстановлению Украины. Кроме того, Киев рассчитывает получить 190 миллионов долларов от Норвегии и 70 миллионов долларов от Швейцарии. Ранее минобороны Украины сообщало, что страна с февраля прошлого года получила от стран Евросоюза военной помощи почти на 27 миллиардов евро, из них 5,6 миллиарда предоставлены в рамках миссии Европейского фонда мира. В апреле 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды. В конце августа минфин сообщил, что госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на 4 миллиарда долларов. По прогнозу МВФ, государственный долг Украины вырастет до 88,1% ВВП в 2023 году, а в 2025 году превысит 100% ВВП. В минфине страны ранее отмечали, что проект бюджета Украины на следующий год предусматривает увеличение госдолга до 8,18 триллиона гривен (221,5 миллиарда долларов), или до 104,6% ВВП.
https://ria.ru/20231117/pomosch-1910121542.html
https://ria.ru/20231117/erdogan-1910197431.html
украина
киев
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573122321_466:0:1990:1143_1920x0_80_0_0_0e3c7411d856fc8aea3163ab68c19096.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, норвегия, сергей марченко, денис шмыгаль, мвф, всемирный банк, европейский инвестиционный банк
Украина, Киев, Норвегия, Сергей Марченко, Денис Шмыгаль, МВФ, Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк
В Киеве рассказали, сколько планируют получить денег от Всемирного банка

Шмыгаль: Украина рассчитывает получить от Всемирного банка 1,1 млрд долларов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Украина получит ссуду в размере 1,1 миллиарда долларов от Всемирного банка на социальные выплаты, сообщил в пятницу украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
«
"Украина продолжает привлекать деньги от партнеров. Почти 1,1 миллиарда долларов ссуды от Всемирного банка. Их направим на социальные выплаты, образование, медицину и другие приоритетные нужды", - написал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Нидерланды сообщили, сколько выделят на военную помощь Украине в 2024 году
Вчера, 16:12
По его словам, также ожидается около 162 миллионов евро от Европейского инвестиционного банка в рамках программ по восстановлению Украины. Кроме того, Киев рассчитывает получить 190 миллионов долларов от Норвегии и 70 миллионов долларов от Швейцарии.
Ранее минобороны Украины сообщало, что страна с февраля прошлого года получила от стран Евросоюза военной помощи почти на 27 миллиардов евро, из них 5,6 миллиарда предоставлены в рамках миссии Европейского фонда мира.
В апреле 2023 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что дефицит украинского бюджета ежемесячно составляет около 5 миллиардов долларов, две трети средств бюджет получает благодаря иностранным займам и грантам, при этом три четверти трат приходятся на военные нужды. В конце августа минфин сообщил, что госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов, за июль он вырос на 4 миллиарда долларов.
По прогнозу МВФ, государственный долг Украины вырастет до 88,1% ВВП в 2023 году, а в 2025 году превысит 100% ВВП. В минфине страны ранее отмечали, что проект бюджета Украины на следующий год предусматривает увеличение госдолга до 8,18 триллиона гривен (221,5 миллиарда долларов), или до 104,6% ВВП.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Турция может говорить и с Россией, и с Украиной, заявил Эрдоган
Вчера, 21:35
 
УкраинаКиевНорвегияСергей МарченкоДенис ШмыгальМВФВсемирный банкЕвропейский инвестиционный банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала