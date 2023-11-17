https://ria.ru/20231117/avtovaz-1909998812.html

"АвтоВАЗ" допустил сокращение производственного плана на 2023 год

"АвтоВАЗ" допустил сокращение производственного плана на 2023 год - РИА Новости, 17.11.2023

"АвтоВАЗ" допустил сокращение производственного плана на 2023 год

"АвтоВАЗ" допускает, что производственный план на текущий год, который сейчас составляет порядка 400 тысяч автомобилей Lada, будет скорректирован в пределах... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T08:10

2023-11-17T08:10

2023-11-17T08:10

экономика

авто

максим соколов

автоваз

lada vesta

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. "АвтоВАЗ" допускает, что производственный план на текущий год, который сейчас составляет порядка 400 тысяч автомобилей Lada, будет скорректирован в пределах 10%; при этом за январь-октябрь уже выпущено 293 тысячи машин, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "Надо отметить, что решения санкционные не прошли бесследно: это был серьезный, не холостой выстрел по экономике и нашему предприятию. Но мы его выдержали несмотря ни на что. Не снизили производительность наших конвейеров, идем с той же самой скоростью. Мы не поменяли так называемый фильм, по которому мы работаем, чтобы немножко снизить производительность. Мы работаем с самой высокой производительностью", - рассказал он. "Это будет чуть меньше: коррекция будет в пределах 10% по понятной причине: из-за санкций повторно был сбой логистических и финансовых цепочек", - отметил Соколов, отвечая на уточняющий вопрос о корректировке плана на год в 400 тысяч машин. При этом он уточнил, что за январь-октябрь уже произведено 293 тысячи автомобилей. "293 тысячи", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20231107/avto-1907881312.html

https://ria.ru/20231115/gana-1909506141.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, авто, максим соколов, автоваз, lada vesta