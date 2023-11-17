https://ria.ru/20231117/avtovaz-1909998812.html
"АвтоВАЗ" допустил сокращение производственного плана на 2023 год
"АвтоВАЗ" допустил сокращение производственного плана на 2023 год - РИА Новости, 17.11.2023
"АвтоВАЗ" допустил сокращение производственного плана на 2023 год
"АвтоВАЗ" допускает, что производственный план на текущий год, который сейчас составляет порядка 400 тысяч автомобилей Lada, будет скорректирован в пределах... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T08:10
2023-11-17T08:10
2023-11-17T08:10
экономика
авто
максим соколов
автоваз
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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. "АвтоВАЗ" допускает, что производственный план на текущий год, который сейчас составляет порядка 400 тысяч автомобилей Lada, будет скорректирован в пределах 10%; при этом за январь-октябрь уже выпущено 293 тысячи машин, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов. "Надо отметить, что решения санкционные не прошли бесследно: это был серьезный, не холостой выстрел по экономике и нашему предприятию. Но мы его выдержали несмотря ни на что. Не снизили производительность наших конвейеров, идем с той же самой скоростью. Мы не поменяли так называемый фильм, по которому мы работаем, чтобы немножко снизить производительность. Мы работаем с самой высокой производительностью", - рассказал он. "Это будет чуть меньше: коррекция будет в пределах 10% по понятной причине: из-за санкций повторно был сбой логистических и финансовых цепочек", - отметил Соколов, отвечая на уточняющий вопрос о корректировке плана на год в 400 тысяч машин. При этом он уточнил, что за январь-октябрь уже произведено 293 тысячи автомобилей. "293 тысячи", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20231107/avto-1907881312.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, авто, максим соколов, автоваз, lada vesta
Экономика, Авто, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Lada Vesta
"АвтоВАЗ" допустил сокращение производственного плана на 2023 год
"АвтоВАЗ" допустил сокращение производственного плана на десять процентов
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. "АвтоВАЗ" допускает, что производственный план на текущий год, который сейчас составляет порядка 400 тысяч автомобилей Lada, будет скорректирован в пределах 10%; при этом за январь-октябрь уже выпущено 293 тысячи машин, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.
"Надо отметить, что решения санкционные не прошли бесследно: это был серьезный, не холостой выстрел по экономике и нашему предприятию. Но мы его выдержали несмотря ни на что. Не снизили производительность наших конвейеров, идем с той же самой скоростью. Мы не поменяли так называемый фильм, по которому мы работаем, чтобы немножко снизить производительность. Мы работаем с самой высокой производительностью", - рассказал он.
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"Это будет чуть меньше: коррекция будет в пределах 10% по понятной причине: из-за санкций повторно был сбой логистических и финансовых цепочек", - отметил Соколов, отвечая на уточняющий вопрос о корректировке плана на год в 400 тысяч машин.
При этом он уточнил, что за январь-октябрь уже произведено 293 тысячи автомобилей. "293 тысячи", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
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