https://ria.ru/20231117/avtomobil-1910150051.html

В Калининграде автомобиль врезался в остановку, погиб ребенок

В Калининграде автомобиль врезался в остановку, погиб ребенок - РИА Новости, 17.11.2023

В Калининграде автомобиль врезался в остановку, погиб ребенок

Автомобиль BMW врезался в автобусную остановку в Калининграде, пострадали три человека, погиб ребенок сообщили РИА Новости в пресс-службе областного УМВД. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T17:30

2023-11-17T17:30

2023-11-17T17:30

происшествия

калининград

bmw x5

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КАЛИНИНГРАД, 17 ноя - РИА Новости. Автомобиль BMW врезался в автобусную остановку в Калининграде, пострадали три человека, погиб ребенок сообщили РИА Новости в пресс-службе областного УМВД. "В 15 часов 11 минут автомобиль въехал в остановку на улице Тихорецкой. В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции работают на месте. По предварительным данным, погиб один человек, девочка шести лет, трое взрослых получили травм" сообщили в пресс-службе. Там отметили, что водитель находится в машине скорой медицинской помощи, по предварительным данным, у него случился инсульт.

https://ria.ru/20231117/dtp-1909990956.html

калининград

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, калининград, bmw x5