https://ria.ru/20231117/avtomobil-1910150051.html
В Калининграде автомобиль врезался в остановку, погиб ребенок
В Калининграде автомобиль врезался в остановку, погиб ребенок - РИА Новости, 17.11.2023
В Калининграде автомобиль врезался в остановку, погиб ребенок
Автомобиль BMW врезался в автобусную остановку в Калининграде, пострадали три человека, погиб ребенок сообщили РИА Новости в пресс-службе областного УМВД. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T17:30
2023-11-17T17:30
2023-11-17T17:30
происшествия
калининград
bmw x5
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КАЛИНИНГРАД, 17 ноя - РИА Новости. Автомобиль BMW врезался в автобусную остановку в Калининграде, пострадали три человека, погиб ребенок сообщили РИА Новости в пресс-службе областного УМВД. "В 15 часов 11 минут автомобиль въехал в остановку на улице Тихорецкой. В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции работают на месте. По предварительным данным, погиб один человек, девочка шести лет, трое взрослых получили травм" сообщили в пресс-службе. Там отметили, что водитель находится в машине скорой медицинской помощи, по предварительным данным, у него случился инсульт.
https://ria.ru/20231117/dtp-1909990956.html
калининград
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калининград, bmw x5
Происшествия, Калининград, BMW X5
В Калининграде автомобиль врезался в остановку, погиб ребенок
В Калининграде автомобиль врезался в автобусную остановку, погиб ребенок