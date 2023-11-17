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В Калининграде автомобиль врезался в остановку, погиб ребенок - РИА Новости, 17.11.2023
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17:30 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/avtomobil-1910150051.html
В Калининграде автомобиль врезался в остановку, погиб ребенок
В Калининграде автомобиль врезался в остановку, погиб ребенок - РИА Новости, 17.11.2023
В Калининграде автомобиль врезался в остановку, погиб ребенок
Автомобиль BMW врезался в автобусную остановку в Калининграде, пострадали три человека, погиб ребенок сообщили РИА Новости в пресс-службе областного УМВД. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T17:30
2023-11-17T17:30
происшествия
калининград
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КАЛИНИНГРАД, 17 ноя - РИА Новости. Автомобиль BMW врезался в автобусную остановку в Калининграде, пострадали три человека, погиб ребенок сообщили РИА Новости в пресс-службе областного УМВД. "В 15 часов 11 минут автомобиль въехал в остановку на улице Тихорецкой. В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции работают на месте. По предварительным данным, погиб один человек, девочка шести лет, трое взрослых получили травм" сообщили в пресс-службе. Там отметили, что водитель находится в машине скорой медицинской помощи, по предварительным данным, у него случился инсульт.
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калининград
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происшествия, калининград, bmw x5
Происшествия, Калининград, BMW X5
В Калининграде автомобиль врезался в остановку, погиб ребенок

В Калининграде автомобиль врезался в автобусную остановку, погиб ребенок

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи на одной из улиц Москвы
Машина скорой помощи на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Машина скорой помощи на одной из улиц Москвы. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 17 ноя - РИА Новости. Автомобиль BMW врезался в автобусную остановку в Калининграде, пострадали три человека, погиб ребенок сообщили РИА Новости в пресс-службе областного УМВД.
"В 15 часов 11 минут автомобиль въехал в остановку на улице Тихорецкой. В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции работают на месте. По предварительным данным, погиб один человек, девочка шести лет, трое взрослых получили травм" сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что водитель находится в машине скорой медицинской помощи, по предварительным данным, у него случился инсульт.
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