Рейтинг@Mail.ru
В "Аэроскрипте" рассказали о развитии авиадоставок в России - РИА Новости, 17.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:38 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/aviadostavka-1909980794.html
В "Аэроскрипте" рассказали о развитии авиадоставок в России
В "Аэроскрипте" рассказали о развитии авиадоставок в России - РИА Новости, 17.11.2023
В "Аэроскрипте" рассказали о развитии авиадоставок в России
Две трети авиадоставок в России к 2035 году будут осуществляться с помощью дронов, а парк беспилотников для доставки грузов в ближайшие десять лет вырастет до... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T01:38
2023-11-17T01:38
экономика
технологии
россия
алексей хрипун
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152169/28/1521692888_0:0:3009:1694_1920x0_80_0_0_a2ad455bf50325877fc6d6c3b6c6047a.jpg
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Две трети авиадоставок в России к 2035 году будут осуществляться с помощью дронов, а парк беспилотников для доставки грузов в ближайшие десять лет вырастет до полумиллиона аппаратов, рассказал РИА Новости генеральный директор НИЦ "Аэроскрипт" Алексей Хрипунов в кулуарах форума "Транспортная неделя - 2023". "В течение ближайших десяти лет парк беспилотников для доставки грузов в России (составит - ред.) полмиллиона аппаратов, а объем рынка аэрологистики и грузоперевозок в интересах доставки продовольственных и непродовольственных товаров, лекарств и СИЗ составит порядка 30 миллиардов рублей. Отрасль логистических услуг переориентируется на использование беспилотных технологий. По нашим прогнозам, до 66% авиадоставок будут беспилотными к 2035 году", - сказал Хрипунов. Он отметил, что есть два варианта развития экосистемы беспилотного воздушного движения. Первое - это создание единой системы, которая возьмет на себя все функции по организации такого движения, или центрального цифрового механизма, он станет синхронизатором и источником критически важных данных. Второй вариант - развитие цифровых платформ для того, чтобы оказывать другие дополнительные сервисы, например, связанные с безопасностью. Сейчас в России развиваются несколько цифровых платформ для полетов беспилотников. Самые популярные из них - "Небосвод", выполняющий функции получения и автоматизации доступа к воздушному пространству и отслеживающий полеты дронов, и "Флаймаркет", сервис по купле-продаже беспилотников и услуг, которые оказываются с помощью дронов. Хрипунов также рассказал о проекте создания центральной экосистемы, которую представила Госкорпорация по организации воздушного движения (ГК ОрВД). "Это во многом способствует повышению уровня информационного обеспечения полетов и, соответственно, безопасности в российском небе. В частности, проект ГК позволит обеспечить цифровой обмен критически важными данными между всеми участниками беспилотного воздушного движения. ... Данные меры способствуют совершенствованию рынка БАС (беспилотных авиационных судов - ред.) и подготовят отрасль к чрезвычайному росту спроса на услуги, оказываемые с помощью беспилотников", - добавил он.
https://ria.ru/20231115/indiya-1909526342.html
https://ria.ru/20231114/drony-1909276453.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152169/28/1521692888_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ee60777d9a820242373ab121a630f357.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, алексей хрипун
Экономика, Технологии, Россия, Алексей Хрипун
В "Аэроскрипте" рассказали о развитии авиадоставок в России

"Аэроскрипт": две трети авиадоставок в России к 2035 году будут делать дроны

© РИА Новости / Анна Огородник | Перейти в медиабанкБеспилотник "Рудрон" компании "Магнетар" после запуска с почтовой корреспонденцией
Беспилотник Рудрон компании Магнетар после запуска с почтовой корреспонденцией - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Анна Огородник
Перейти в медиабанк
Беспилотник "Рудрон" компании "Магнетар" после запуска с почтовой корреспонденцией. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Две трети авиадоставок в России к 2035 году будут осуществляться с помощью дронов, а парк беспилотников для доставки грузов в ближайшие десять лет вырастет до полумиллиона аппаратов, рассказал РИА Новости генеральный директор НИЦ "Аэроскрипт" Алексей Хрипунов в кулуарах форума "Транспортная неделя - 2023".
«
"В течение ближайших десяти лет парк беспилотников для доставки грузов в России (составит - ред.) полмиллиона аппаратов, а объем рынка аэрологистики и грузоперевозок в интересах доставки продовольственных и непродовольственных товаров, лекарств и СИЗ составит порядка 30 миллиардов рублей. Отрасль логистических услуг переориентируется на использование беспилотных технологий. По нашим прогнозам, до 66% авиадоставок будут беспилотными к 2035 году", - сказал Хрипунов.
Он отметил, что есть два варианта развития экосистемы беспилотного воздушного движения. Первое - это создание единой системы, которая возьмет на себя все функции по организации такого движения, или центрального цифрового механизма, он станет синхронизатором и источником критически важных данных. Второй вариант - развитие цифровых платформ для того, чтобы оказывать другие дополнительные сервисы, например, связанные с безопасностью.
Сейчас в России развиваются несколько цифровых платформ для полетов беспилотников. Самые популярные из них - "Небосвод", выполняющий функции получения и автоматизации доступа к воздушному пространству и отслеживающий полеты дронов, и "Флаймаркет", сервис по купле-продаже беспилотников и услуг, которые оказываются с помощью дронов.
Международный авиационно-космический салон Dubai Airshow-2023 в Дубае. 14 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Компании из России и Индии договорились о развитии беспилотных авиасистем
15 ноября, 10:27
Хрипунов также рассказал о проекте создания центральной экосистемы, которую представила Госкорпорация по организации воздушного движения (ГК ОрВД).
"Это во многом способствует повышению уровня информационного обеспечения полетов и, соответственно, безопасности в российском небе. В частности, проект ГК позволит обеспечить цифровой обмен критически важными данными между всеми участниками беспилотного воздушного движения. ... Данные меры способствуют совершенствованию рынка БАС (беспилотных авиационных судов - ред.) и подготовят отрасль к чрезвычайному росту спроса на услуги, оказываемые с помощью беспилотников", - добавил он.
Лаборатория Касперского
Kaspersky создал первую в России систему классификации дронов
14 ноября, 06:19
 
ЭкономикаТехнологииРоссияАлексей Хрипун
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала