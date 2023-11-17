https://ria.ru/20231117/aviadostavka-1909980794.html

В "Аэроскрипте" рассказали о развитии авиадоставок в России

В "Аэроскрипте" рассказали о развитии авиадоставок в России - РИА Новости, 17.11.2023

В "Аэроскрипте" рассказали о развитии авиадоставок в России

Две трети авиадоставок в России к 2035 году будут осуществляться с помощью дронов, а парк беспилотников для доставки грузов в ближайшие десять лет вырастет до... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T01:38

2023-11-17T01:38

2023-11-17T01:38

экономика

технологии

россия

алексей хрипун

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МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Две трети авиадоставок в России к 2035 году будут осуществляться с помощью дронов, а парк беспилотников для доставки грузов в ближайшие десять лет вырастет до полумиллиона аппаратов, рассказал РИА Новости генеральный директор НИЦ "Аэроскрипт" Алексей Хрипунов в кулуарах форума "Транспортная неделя - 2023". "В течение ближайших десяти лет парк беспилотников для доставки грузов в России (составит - ред.) полмиллиона аппаратов, а объем рынка аэрологистики и грузоперевозок в интересах доставки продовольственных и непродовольственных товаров, лекарств и СИЗ составит порядка 30 миллиардов рублей. Отрасль логистических услуг переориентируется на использование беспилотных технологий. По нашим прогнозам, до 66% авиадоставок будут беспилотными к 2035 году", - сказал Хрипунов. Он отметил, что есть два варианта развития экосистемы беспилотного воздушного движения. Первое - это создание единой системы, которая возьмет на себя все функции по организации такого движения, или центрального цифрового механизма, он станет синхронизатором и источником критически важных данных. Второй вариант - развитие цифровых платформ для того, чтобы оказывать другие дополнительные сервисы, например, связанные с безопасностью. Сейчас в России развиваются несколько цифровых платформ для полетов беспилотников. Самые популярные из них - "Небосвод", выполняющий функции получения и автоматизации доступа к воздушному пространству и отслеживающий полеты дронов, и "Флаймаркет", сервис по купле-продаже беспилотников и услуг, которые оказываются с помощью дронов. Хрипунов также рассказал о проекте создания центральной экосистемы, которую представила Госкорпорация по организации воздушного движения (ГК ОрВД). "Это во многом способствует повышению уровня информационного обеспечения полетов и, соответственно, безопасности в российском небе. В частности, проект ГК позволит обеспечить цифровой обмен критически важными данными между всеми участниками беспилотного воздушного движения. ... Данные меры способствуют совершенствованию рынка БАС (беспилотных авиационных судов - ред.) и подготовят отрасль к чрезвычайному росту спроса на услуги, оказываемые с помощью беспилотников", - добавил он.

https://ria.ru/20231115/indiya-1909526342.html

https://ria.ru/20231114/drony-1909276453.html

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экономика, технологии, россия, алексей хрипун