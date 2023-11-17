https://ria.ru/20231117/atr-1909991407.html
Си Цзиньпин призвал не втягивать АТР в новую холодную войну
Си Цзиньпин призвал не втягивать АТР в новую холодную войну - РИА Новости, 17.11.2023
Си Цзиньпин призвал не втягивать АТР в новую холодную войну
Азиатско-Тихоокеанский регион не должен становиться ареной для геополитического противостояния и не должен быть втянут в новую холодную войну, заявил... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T05:34
2023-11-17T05:34
2023-11-17T05:34
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ПЕКИН, 17 ноя – РИА Новости. Азиатско-Тихоокеанский регион не должен становиться ареной для геополитического противостояния и не должен быть втянут в новую холодную войну, заявил председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на деловом саммите АТЭС в Сан-Франциско. "Этот регион не может и не должен быть ареной геополитического соперничества, и тем более он не должен быть втянут в новую холодную войну или блоковую конфронтацию", - заявил китайский лидер, текст выступления которого распространит в пятницу МИД КНР. Си Цзиньпин подчеркнул, что история процветания и развития Азиатско-Тихоокеанского региона показывает, что развитие возможно только при сотрудничестве, его отсутствие является самым большим риском, а нарушение цепочек поставок не в чьих-либо интересах. АТЭС - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.
https://ria.ru/20231117/atr-1909990323.html
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в мире, китай, сан-франциско, калифорния, си цзиньпин, саммит атэс
В мире, Китай, Сан-Франциско, Калифорния, Си Цзиньпин, Саммит АТЭС
Си Цзиньпин призвал не втягивать АТР в новую холодную войну
Си Цзиньпин: АТР не должен быть втянут в новую холодную войну