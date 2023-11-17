https://ria.ru/20231117/atr-1909990323.html

В МИД рассказали о роли АТЭС в экономическом сотрудничестве в АТР

В МИД рассказали о роли АТЭС в экономическом сотрудничестве в АТР - РИА Новости, 17.11.2023

В МИД рассказали о роли АТЭС в экономическом сотрудничестве в АТР

Россия воспринимает Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) в качестве стержневого механизма углубления экономического взаимодействия в... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T05:12

2023-11-17T05:12

2023-11-17T05:14

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атр

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САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя – РИА Новости. Россия воспринимает Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) в качестве стержневого механизма углубления экономического взаимодействия в регионе, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев. "Воспринимаем данный форум в качестве стержневого механизма углубления экономического сотрудничества в АТР – наиболее развивающегося региона, одного из ключевых элементов укрепляющегося многополярного миропорядка", – сказал он на полях саммита АТЭС. Дипломат подчеркнул, что с момента вступления в АТЭС в 1998 году Россия активно вовлечена во все его тематические процессы. АТЭС - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.

https://ria.ru/20231117/ates-1909987111.html

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россия, атр, сан-франциско, саммит атэс , в мире, сша