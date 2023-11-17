Рейтинг@Mail.ru
В МИД рассказали о роли АТЭС в экономическом сотрудничестве в АТР - РИА Новости, 17.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:12 17.11.2023 (обновлено: 05:14 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/atr-1909990323.html
В МИД рассказали о роли АТЭС в экономическом сотрудничестве в АТР
В МИД рассказали о роли АТЭС в экономическом сотрудничестве в АТР - РИА Новости, 17.11.2023
В МИД рассказали о роли АТЭС в экономическом сотрудничестве в АТР
Россия воспринимает Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) в качестве стержневого механизма углубления экономического взаимодействия в... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T05:12
2023-11-17T05:14
россия
атр
сан-франциско
саммит атэс
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909520233_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_768f64744ee531e12ff160c3230cc56e.jpg
САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя – РИА Новости. Россия воспринимает Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) в качестве стержневого механизма углубления экономического взаимодействия в регионе, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев. "Воспринимаем данный форум в качестве стержневого механизма углубления экономического сотрудничества в АТР – наиболее развивающегося региона, одного из ключевых элементов укрепляющегося многополярного миропорядка", – сказал он на полях саммита АТЭС. Дипломат подчеркнул, что с момента вступления в АТЭС в 1998 году Россия активно вовлечена во все его тематические процессы. АТЭС - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.
https://ria.ru/20231117/ates-1909987111.html
россия
атр
сан-франциско
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909520233_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a38d25effff01858c23daec1646dc5ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, атр, сан-франциско, саммит атэс , в мире, сша
Россия, АТР, Сан-Франциско, Саммит АТЭС , В мире, США
В МИД рассказали о роли АТЭС в экономическом сотрудничестве в АТР

МИД: АТЭС остается стержневым механизмом экономического сотрудничества в АТР

© AP Photo / Eric Risberg Баннеры, приветствующие посетителей саммита АТЭС
 Баннеры, приветствующие посетителей саммита АТЭС - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / Eric Risberg
Баннеры, приветствующие посетителей саммита АТЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя – РИА Новости. Россия воспринимает Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС) в качестве стержневого механизма углубления экономического взаимодействия в регионе, заявил РИА Новости посол по особым поручениям, старшее должностное лицо России в АТЭС Марат Бердыев.
«
"Воспринимаем данный форум в качестве стержневого механизма углубления экономического сотрудничества в АТР – наиболее развивающегося региона, одного из ключевых элементов укрепляющегося многополярного миропорядка", – сказал он на полях саммита АТЭС.
Дипломат подчеркнул, что с момента вступления в АТЭС в 1998 году Россия активно вовлечена во все его тематические процессы.
АТЭС - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.
Таблички приветствующие посетителей саммита АТЭС в Сан-Франциско. - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Оверчук рассказал о позитивном общении с лидерами на саммите АТЭС
03:50
 
РоссияАТРСан-ФранцискоСаммит АТЭСВ миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала