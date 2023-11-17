https://ria.ru/20231117/atr-1909987350.html

Оверчук рассказал, что мешает решению проблем в АТР

Оверчук рассказал, что мешает решению проблем в АТР - РИА Новости, 17.11.2023

Оверчук рассказал, что мешает решению проблем в АТР

Решение проблем экономического развития в Азиатско-тихоокеанском регионе невозможно без включения всех стран, заявил зампред правительства РФ, глава российской... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T03:55

2023-11-17T03:55

2023-11-17T03:55

россия

сан-франциско

калифорния

алексей оверчук

саммит атэс

в мире

сша

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САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя - РИА Новости. Решение проблем экономического развития в Азиатско-тихоокеанском регионе невозможно без включения всех стран, заявил зампред правительства РФ, глава российской делегации на саммите АТЭС Алексей Оверчук. "Мы обратили внимание на то, что если мы серьезно говорим о проблемах экономического развития, климата, то ни одна из стран региона не должна исключаться из цепочек поставок и международных цепочек добавленной стоимости. Это очень важно с точки зрения технологий, с точки зрения решения проблем и вовлеченности в решение климатической проблемы всех стран региона", - сказал Оверчук журналистам по итогам очередного дня саммита. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния.

https://ria.ru/20231116/atr-1909764238.html

россия

сан-франциско

калифорния

сша

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россия, сан-франциско, калифорния, алексей оверчук, саммит атэс , в мире, сша