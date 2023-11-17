https://ria.ru/20231117/ates-1909993794.html

Россия мобилизует поддержку проектов своих партнеров в АТЭС, сообщили в МИД

Россия мобилизует поддержку проектов своих партнеров в АТЭС, сообщили в МИД - РИА Новости, 17.11.2023

Россия мобилизует поддержку проектов своих партнеров в АТЭС, сообщили в МИД

Россия мобилизует поддержку партнеров в АТЭС на построение справедливой и привлекательной торговой среды, а также готовит ряд собственных прикладных проектов в... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T06:06

2023-11-17T06:06

2023-11-17T06:06

в мире

сан-франциско

калифорния

алексей оверчук

россия

саммит атэс

сша

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САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя - РИА Новости. Россия мобилизует поддержку партнеров в АТЭС на построение справедливой и привлекательной торговой среды, а также готовит ряд собственных прикладных проектов в данной сфере, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев. "Будем содействовать наращиванию потенциала АТЭС в этих сферах, готовим по линии российского Центробанка ряд конкретных прикладных проектов, мобилизуем поддержку партнеров в АТЭС курса на выполнение стратегического ориентира форума – построение привлекательной, справедливой и диверсифицированной торгово-инвестиционной сферы", - сказал Бердыев, принимающий участие в проходящем в эти дни в Сан-Франциско саммите АТЭС. Саммит АТЭС проходит 15-17 ноября в Сан-Франциско (штат Калифорния), российскую делегацию на форуме возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук.

https://ria.ru/20231117/tekhnologii-1909988724.html

сан-франциско

калифорния

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сан-франциско, калифорния, алексей оверчук, россия, саммит атэс , сша