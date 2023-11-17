https://ria.ru/20231117/ates-1909993794.html
Россия мобилизует поддержку проектов своих партнеров в АТЭС, сообщили в МИД
Россия мобилизует поддержку проектов своих партнеров в АТЭС, сообщили в МИД - РИА Новости, 17.11.2023
Россия мобилизует поддержку проектов своих партнеров в АТЭС, сообщили в МИД
Россия мобилизует поддержку партнеров в АТЭС на построение справедливой и привлекательной торговой среды, а также готовит ряд собственных прикладных проектов в... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T06:06
2023-11-17T06:06
2023-11-17T06:06
в мире
сан-франциско
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алексей оверчук
россия
саммит атэс
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САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя - РИА Новости. Россия мобилизует поддержку партнеров в АТЭС на построение справедливой и привлекательной торговой среды, а также готовит ряд собственных прикладных проектов в данной сфере, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев. "Будем содействовать наращиванию потенциала АТЭС в этих сферах, готовим по линии российского Центробанка ряд конкретных прикладных проектов, мобилизуем поддержку партнеров в АТЭС курса на выполнение стратегического ориентира форума – построение привлекательной, справедливой и диверсифицированной торгово-инвестиционной сферы", - сказал Бердыев, принимающий участие в проходящем в эти дни в Сан-Франциско саммите АТЭС. Саммит АТЭС проходит 15-17 ноября в Сан-Франциско (штат Калифорния), российскую делегацию на форуме возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук.
https://ria.ru/20231117/tekhnologii-1909988724.html
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в мире, сан-франциско, калифорния, алексей оверчук, россия, саммит атэс , сша
В мире, Сан-Франциско, Калифорния, Алексей Оверчук, Россия, Саммит АТЭС , США
Россия мобилизует поддержку проектов своих партнеров в АТЭС, сообщили в МИД
МИД: Россия мобилизует поддержку торговых проектов своих партнеров в АТЭС