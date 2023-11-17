Рейтинг@Mail.ru
Россия мобилизует поддержку проектов своих партнеров в АТЭС, сообщили в МИД - РИА Новости, 17.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:06 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/ates-1909993794.html
Россия мобилизует поддержку проектов своих партнеров в АТЭС, сообщили в МИД
Россия мобилизует поддержку проектов своих партнеров в АТЭС, сообщили в МИД - РИА Новости, 17.11.2023
Россия мобилизует поддержку проектов своих партнеров в АТЭС, сообщили в МИД
Россия мобилизует поддержку партнеров в АТЭС на построение справедливой и привлекательной торговой среды, а также готовит ряд собственных прикладных проектов в... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T06:06
2023-11-17T06:06
в мире
сан-франциско
калифорния
алексей оверчук
россия
саммит атэс
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909520233_0:200:3072:1928_1920x0_80_0_0_768f64744ee531e12ff160c3230cc56e.jpg
САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя - РИА Новости. Россия мобилизует поддержку партнеров в АТЭС на построение справедливой и привлекательной торговой среды, а также готовит ряд собственных прикладных проектов в данной сфере, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев. "Будем содействовать наращиванию потенциала АТЭС в этих сферах, готовим по линии российского Центробанка ряд конкретных прикладных проектов, мобилизуем поддержку партнеров в АТЭС курса на выполнение стратегического ориентира форума – построение привлекательной, справедливой и диверсифицированной торгово-инвестиционной сферы", - сказал Бердыев, принимающий участие в проходящем в эти дни в Сан-Франциско саммите АТЭС. Саммит АТЭС проходит 15-17 ноября в Сан-Франциско (штат Калифорния), российскую делегацию на форуме возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук.
https://ria.ru/20231117/tekhnologii-1909988724.html
сан-франциско
калифорния
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909520233_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a38d25effff01858c23daec1646dc5ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сан-франциско, калифорния, алексей оверчук, россия, саммит атэс , сша
В мире, Сан-Франциско, Калифорния, Алексей Оверчук, Россия, Саммит АТЭС , США
Россия мобилизует поддержку проектов своих партнеров в АТЭС, сообщили в МИД

МИД: Россия мобилизует поддержку торговых проектов своих партнеров в АТЭС

© AP Photo / Eric Risberg Баннеры, приветствующие посетителей саммита АТЭС
 Баннеры, приветствующие посетителей саммита АТЭС - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / Eric Risberg
Баннеры, приветствующие посетителей саммита АТЭС. Архивное фото
Читать ria.ru в
САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя - РИА Новости. Россия мобилизует поддержку партнеров в АТЭС на построение справедливой и привлекательной торговой среды, а также готовит ряд собственных прикладных проектов в данной сфере, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев.
"Будем содействовать наращиванию потенциала АТЭС в этих сферах, готовим по линии российского Центробанка ряд конкретных прикладных проектов, мобилизуем поддержку партнеров в АТЭС курса на выполнение стратегического ориентира форума – построение привлекательной, справедливой и диверсифицированной торгово-инвестиционной сферы", - сказал Бердыев, принимающий участие в проходящем в эти дни в Сан-Франциско саммите АТЭС.
Таблички приветствующие посетителей саммита АТЭС в Сан-Франциско. - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Россия на АТЭС подчеркивала важность доступа к климатическим технологиям
Вчера, 04:26
Саммит АТЭС проходит 15-17 ноября в Сан-Франциско (штат Калифорния), российскую делегацию на форуме возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук.
 
В миреСан-ФранцискоКалифорнияАлексей ОверчукРоссияСаммит АТЭССША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала