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Оверчук рассказал про обсуждение цепочек поставок на саммите АТЭС - РИА Новости, 17.11.2023
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03:52 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/ates-1909987230.html
Оверчук рассказал про обсуждение цепочек поставок на саммите АТЭС
Оверчук рассказал про обсуждение цепочек поставок на саммите АТЭС - РИА Новости, 17.11.2023
Оверчук рассказал про обсуждение цепочек поставок на саммите АТЭС
Участники заседания глав делегаций на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в контексте санкционной повестки обсуждали... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T03:52
2023-11-17T03:52
россия
сан-франциско
калифорния
алексей оверчук
саммит атэс
сша
в мире
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САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя - РИА Новости. Участники заседания глав делегаций на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в контексте санкционной повестки обсуждали необходимость участия всех стран в цепочках поставок и недопустимость исключения отдельных участников, заявил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию на АТЭС. "Санкции не поднимались (на обсуждение – ред.), но с точки зрения того, что в цепочках поставок должны участвовать все страны, и никто не должен быть исключенным из этого процесса, в таком контексте это звучало", - сообщил он журналистам. Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.
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россия, сан-франциско, калифорния, алексей оверчук, саммит атэс , сша, в мире
Россия, Сан-Франциско, Калифорния, Алексей Оверчук, Саммит АТЭС , США, В мире
Оверчук рассказал про обсуждение цепочек поставок на саммите АТЭС

Оверчук: на АТЭС обсуждали участие всех стран в цепочках поставок

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / МИД РФ
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Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук. Архивное фото
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САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя - РИА Новости. Участники заседания глав делегаций на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в контексте санкционной повестки обсуждали необходимость участия всех стран в цепочках поставок и недопустимость исключения отдельных участников, заявил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию на АТЭС.
"Санкции не поднимались (на обсуждение – ред.), но с точки зрения того, что в цепочках поставок должны участвовать все страны, и никто не должен быть исключенным из этого процесса, в таком контексте это звучало", - сообщил он журналистам.
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03:42
Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - торгово-экономический форум, куда входит 21 экономика Азиатско-Тихоокеанского региона. В этом году саммит проходит с 11 по 17 ноября в Сан-Франциско, штат Калифорния, завершая председательство США в АТЭС в 2023 году.
 
РоссияСан-ФранцискоКалифорнияАлексей ОверчукСаммит АТЭССШАВ мире
 
 
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