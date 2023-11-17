https://ria.ru/20231117/ates-1909986429.html

Оверчук рассказал, упоминали ли тему Украины на саммите АТЭС

Оверчук рассказал, упоминали ли тему Украины на саммите АТЭС - РИА Новости, 17.11.2023

Оверчук рассказал, упоминали ли тему Украины на саммите АТЭС

Тема Украины фоново звучала на саммите АТЭС в американском Сан-Франциско, ее упоминали только ряд лидеров в своих выступлениях, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T03:40

2023-11-17T03:40

2023-11-17T03:40

в мире

украина

сан-франциско

россия

алексей оверчук

саммит атэс

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794282151_0:82:3213:1889_1920x0_80_0_0_3b2d0c1289d5c09a7e46967761c96e10.jpg

САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя - РИА Новости. Тема Украины фоново звучала на саммите АТЭС в американском Сан-Франциско, ее упоминали только ряд лидеров в своих выступлениях, заявил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию на форуме. "Ряд лидеров упоминали Украину в своих выступлениях, и это было, но это звучало так - фоново", - сообщил он журналистам. Оверчук добавил, что хотя и звучали отдельные эмоциональные выступления, "в целом вопросы на обсуждении касались климатической повестки".

https://ria.ru/20231117/ates-1909985749.html

украина

сан-франциско

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сан-франциско, россия, алексей оверчук, саммит атэс , сша