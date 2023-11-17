https://ria.ru/20231117/ates-1909986429.html
Оверчук рассказал, упоминали ли тему Украины на саммите АТЭС
Оверчук рассказал, упоминали ли тему Украины на саммите АТЭС - РИА Новости, 17.11.2023
Оверчук рассказал, упоминали ли тему Украины на саммите АТЭС
Тема Украины фоново звучала на саммите АТЭС в американском Сан-Франциско, ее упоминали только ряд лидеров в своих выступлениях, заявил заместитель председателя... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T03:40
2023-11-17T03:40
2023-11-17T03:40
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САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя - РИА Новости. Тема Украины фоново звучала на саммите АТЭС в американском Сан-Франциско, ее упоминали только ряд лидеров в своих выступлениях, заявил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию на форуме. "Ряд лидеров упоминали Украину в своих выступлениях, и это было, но это звучало так - фоново", - сообщил он журналистам. Оверчук добавил, что хотя и звучали отдельные эмоциональные выступления, "в целом вопросы на обсуждении касались климатической повестки".
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В мире, Украина, Сан-Франциско, Россия, Алексей Оверчук, Саммит АТЭС , США
Оверчук рассказал, упоминали ли тему Украины на саммите АТЭС
Оверчук: тема Украины фоново звучала на АТЭС, ее упоминали только ряд лидеров
САН-ФРАНЦИСКО, 17 ноя - РИА Новости. Тема Украины фоново звучала на саммите АТЭС в американском Сан-Франциско, ее упоминали только ряд лидеров в своих выступлениях, заявил заместитель председателя правительства России Алексей Оверчук, возглавляющий российскую делегацию на форуме.
"Ряд лидеров упоминали Украину в своих выступлениях, и это было, но это звучало так - фоново", - сообщил он журналистам.
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Оверчук добавил, что хотя и звучали отдельные эмоциональные выступления, "в целом вопросы на обсуждении касались климатической повестки".