https://ria.ru/20231117/astrakhan-1910020811.html
СК назвал возможную причину обрушения части дома в Астрахани
СК назвал возможную причину обрушения части дома в Астрахани - РИА Новости, 17.11.2023
СК назвал возможную причину обрушения части дома в Астрахани
Обрушение части дома в Астрахани, по предварительным данным, произошло после того, как в одной из квартир во время ремонта снесли несущую стену, сообщил РИА... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T10:20
2023-11-17T10:20
2023-11-17T10:21
происшествия
астрахань
россия
астраханская область
следственный комитет россии (ск рф)
обрушение дома в астрахани
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя - РИА Новости. Обрушение части дома в Астрахани, по предварительным данным, произошло после того, как в одной из квартир во время ремонта снесли несущую стену, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по Астраханской области. Ранее следствие сообщало, что по предварительным данным, обрушение произошло при строительно-ремонтных работах в одной из квартир. "По предварительным данным, в квартире во время ремонта снесли несущую стену", - уточнил собеседник агентства. Вечером 16 ноября в Астрахани произошло обрушение двух подъездов жилого пятиэтажного дома. Один человек погиб. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и об уничтожении имущества. В настоящее время продолжается разбор повреждённых строительных конструкций.
https://ria.ru/20231116/kapremont-1909971799.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астрахань, россия, астраханская область, следственный комитет россии (ск рф), обрушение дома в астрахани
Происшествия, Астрахань, Россия, Астраханская область, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение дома в Астрахани
СК назвал возможную причину обрушения части дома в Астрахани
СК: часть дома в Астрахани обрушилась после сноса несущей стены в квартире
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя - РИА Новости. Обрушение части дома в Астрахани, по предварительным данным, произошло после того, как в одной из квартир во время ремонта снесли несущую стену, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по Астраханской области.
Ранее следствие сообщало, что по предварительным данным, обрушение произошло при строительно-ремонтных работах в одной из квартир.
"По предварительным данным, в квартире во время ремонта снесли несущую стену", - уточнил собеседник агентства.
Вечером 16 ноября в Астрахани произошло обрушение двух подъездов жилого пятиэтажного дома. Один человек погиб. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и об уничтожении имущества. В настоящее время продолжается разбор повреждённых строительных конструкций.
В обрушившемся доме в Астрахани проводили капремонт в 2018-2019 годах