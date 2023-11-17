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СК назвал возможную причину обрушения части дома в Астрахани - РИА Новости, 17.11.2023
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10:20 17.11.2023 (обновлено: 10:21 17.11.2023)
https://ria.ru/20231117/astrakhan-1910020811.html
СК назвал возможную причину обрушения части дома в Астрахани
СК назвал возможную причину обрушения части дома в Астрахани - РИА Новости, 17.11.2023
СК назвал возможную причину обрушения части дома в Астрахани
Обрушение части дома в Астрахани, по предварительным данным, произошло после того, как в одной из квартир во время ремонта снесли несущую стену, сообщил РИА... РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T10:20
2023-11-17T10:21
происшествия
астрахань
россия
астраханская область
следственный комитет россии (ск рф)
обрушение дома в астрахани
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя - РИА Новости. Обрушение части дома в Астрахани, по предварительным данным, произошло после того, как в одной из квартир во время ремонта снесли несущую стену, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по Астраханской области. Ранее следствие сообщало, что по предварительным данным, обрушение произошло при строительно-ремонтных работах в одной из квартир. "По предварительным данным, в квартире во время ремонта снесли несущую стену", - уточнил собеседник агентства. Вечером 16 ноября в Астрахани произошло обрушение двух подъездов жилого пятиэтажного дома. Один человек погиб. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и об уничтожении имущества. В настоящее время продолжается разбор повреждённых строительных конструкций.
https://ria.ru/20231116/kapremont-1909971799.html
астрахань
россия
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происшествия, астрахань, россия, астраханская область, следственный комитет россии (ск рф), обрушение дома в астрахани
Происшествия, Астрахань, Россия, Астраханская область, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение дома в Астрахани
СК назвал возможную причину обрушения части дома в Астрахани

СК: часть дома в Астрахани обрушилась после сноса несущей стены в квартире

© РИА Новости / Павел Гирин | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ разбирают завалы на месте обрушения подъездов многоквартирного жилого дома в Астрахани
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы на месте обрушения подъездов многоквартирного жилого дома в Астрахани - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости / Павел Гирин
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы на месте обрушения подъездов многоквартирного жилого дома в Астрахани
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя - РИА Новости. Обрушение части дома в Астрахани, по предварительным данным, произошло после того, как в одной из квартир во время ремонта снесли несущую стену, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по Астраханской области.
Ранее следствие сообщало, что по предварительным данным, обрушение произошло при строительно-ремонтных работах в одной из квартир.
"По предварительным данным, в квартире во время ремонта снесли несущую стену", - уточнил собеседник агентства.
Вечером 16 ноября в Астрахани произошло обрушение двух подъездов жилого пятиэтажного дома. Один человек погиб. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и об уничтожении имущества. В настоящее время продолжается разбор повреждённых строительных конструкций.
На месте обрушения части дома в Астрахани - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
В обрушившемся доме в Астрахани проводили капремонт в 2018-2019 годах
16 ноября, 23:12
 
ПроисшествияАстраханьРоссияАстраханская областьСледственный комитет России (СК РФ)Обрушение дома в Астрахани
 
 
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