https://ria.ru/20231117/astrakhan-1910020811.html

СК назвал возможную причину обрушения части дома в Астрахани

СК назвал возможную причину обрушения части дома в Астрахани - РИА Новости, 17.11.2023

СК назвал возможную причину обрушения части дома в Астрахани

Обрушение части дома в Астрахани, по предварительным данным, произошло после того, как в одной из квартир во время ремонта снесли несущую стену, сообщил РИА... РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T10:20

2023-11-17T10:20

2023-11-17T10:21

происшествия

астрахань

россия

астраханская область

следственный комитет россии (ск рф)

обрушение дома в астрахани

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 ноя - РИА Новости. Обрушение части дома в Астрахани, по предварительным данным, произошло после того, как в одной из квартир во время ремонта снесли несущую стену, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по Астраханской области. Ранее следствие сообщало, что по предварительным данным, обрушение произошло при строительно-ремонтных работах в одной из квартир. "По предварительным данным, в квартире во время ремонта снесли несущую стену", - уточнил собеседник агентства. Вечером 16 ноября в Астрахани произошло обрушение двух подъездов жилого пятиэтажного дома. Один человек погиб. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и об уничтожении имущества. В настоящее время продолжается разбор повреждённых строительных конструкций.

https://ria.ru/20231116/kapremont-1909971799.html

астрахань

россия

астраханская область

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Кирилл Волков

происшествия, астрахань, россия, астраханская область, следственный комитет россии (ск рф), обрушение дома в астрахани