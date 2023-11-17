https://ria.ru/20231117/amerikantsy-1910206109.html
Двоих американцев признали виновными в попытке купить иранскую нефть
Двоих американцев признали виновными в попытке купить иранскую нефть - РИА Новости, 17.11.2023
Двоих американцев признали виновными в попытке купить иранскую нефть
Двоих американцев признали виновными в попытке покупки иранской нефти и перепродажи ее Китаю в обход санкций, сообщает минюст США. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T23:15
2023-11-17T23:15
2023-11-17T23:15
в мире
цены на нефть
китай
сша
даллас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151236/10/1512361097_0:355:2400:1705_1920x0_80_0_0_3de4bc284ace1ad6bb19ed8167c18328.jpg
ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Двоих американцев признали виновными в попытке покупки иранской нефти и перепродажи ее Китаю в обход санкций, сообщает минюст США. "Чжэньюй Ван, 42 года, из Далласа, и Дэниел Лейн, 42 года, из Маккинни, штат Техас, были признаны виновными в попытке сговора с целью операций с попавшей под санкции иранской нефтью и отмывании доходов", - сообщает ведомство. По данным прокуратуры, с 2019 по 2020 годы обвиняемые участвовали в сговоре с целью закупки нефти в Иране и перепродаже ее перерабатывающему заводу в Китае. Фигуранты, как говорится в сообщении, пытались скрыть свои незаконные операции, а также организовывали выплату взяток китайским чиновникам. Фигурантам по совокупности грозит до 45 лет лишения свободы, приговор будет вынесен в конце февраля 2024 года, сообщает минюст.
https://ria.ru/20230908/neft-1895065070.html
китай
сша
даллас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151236/10/1512361097_105:0:2378:1705_1920x0_80_0_0_dd7c525ca535da7a8eb4ac1b51984f7e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, китай, сша, даллас
В мире, Цены на нефть, Китай, США, Даллас
Двоих американцев признали виновными в попытке купить иранскую нефть
Двоим американцам грозит 45 лет тюрьмы за попытку купить нефть в Иране - минюст