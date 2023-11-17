Рейтинг@Mail.ru
Двоих американцев признали виновными в попытке купить иранскую нефть - РИА Новости, 17.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:15 17.11.2023
https://ria.ru/20231117/amerikantsy-1910206109.html
Двоих американцев признали виновными в попытке купить иранскую нефть
Двоих американцев признали виновными в попытке купить иранскую нефть - РИА Новости, 17.11.2023
Двоих американцев признали виновными в попытке купить иранскую нефть
Двоих американцев признали виновными в попытке покупки иранской нефти и перепродажи ее Китаю в обход санкций, сообщает минюст США. РИА Новости, 17.11.2023
2023-11-17T23:15
2023-11-17T23:15
в мире
цены на нефть
китай
сша
даллас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151236/10/1512361097_0:355:2400:1705_1920x0_80_0_0_3de4bc284ace1ad6bb19ed8167c18328.jpg
ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Двоих американцев признали виновными в попытке покупки иранской нефти и перепродажи ее Китаю в обход санкций, сообщает минюст США. "Чжэньюй Ван, 42 года, из Далласа, и Дэниел Лейн, 42 года, из Маккинни, штат Техас, были признаны виновными в попытке сговора с целью операций с попавшей под санкции иранской нефтью и отмывании доходов", - сообщает ведомство. По данным прокуратуры, с 2019 по 2020 годы обвиняемые участвовали в сговоре с целью закупки нефти в Иране и перепродаже ее перерабатывающему заводу в Китае. Фигуранты, как говорится в сообщении, пытались скрыть свои незаконные операции, а также организовывали выплату взяток китайским чиновникам. Фигурантам по совокупности грозит до 45 лет лишения свободы, приговор будет вынесен в конце февраля 2024 года, сообщает минюст.
https://ria.ru/20230908/neft-1895065070.html
китай
сша
даллас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151236/10/1512361097_105:0:2378:1705_1920x0_80_0_0_dd7c525ca535da7a8eb4ac1b51984f7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, китай, сша, даллас
В мире, Цены на нефть, Китай, США, Даллас
Двоих американцев признали виновными в попытке купить иранскую нефть

Двоим американцам грозит 45 лет тюрьмы за попытку купить нефть в Иране - минюст

© AP Photo / J. David AkeМинистерство юстиции США
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / J. David Ake
Министерство юстиции США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Двоих американцев признали виновными в попытке покупки иранской нефти и перепродажи ее Китаю в обход санкций, сообщает минюст США.
«
"Чжэньюй Ван, 42 года, из Далласа, и Дэниел Лейн, 42 года, из Маккинни, штат Техас, были признаны виновными в попытке сговора с целью операций с попавшей под санкции иранской нефтью и отмывании доходов", - сообщает ведомство.
По данным прокуратуры, с 2019 по 2020 годы обвиняемые участвовали в сговоре с целью закупки нефти в Иране и перепродаже ее перерабатывающему заводу в Китае. Фигуранты, как говорится в сообщении, пытались скрыть свои незаконные операции, а также организовывали выплату взяток китайским чиновникам.
Фигурантам по совокупности грозит до 45 лет лишения свободы, приговор будет вынесен в конце февраля 2024 года, сообщает минюст.
Танкер Lana - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
США изъяли 980 тысяч баррелей контрабандной нефти из Ирана
8 сентября, 17:56
 
В миреЦены на нефтьКитайСШАДаллас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала