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Двоих американцев признали виновными в попытке купить иранскую нефть

Двоих американцев признали виновными в попытке купить иранскую нефть - РИА Новости, 17.11.2023

Двоих американцев признали виновными в попытке купить иранскую нефть

Двоих американцев признали виновными в попытке покупки иранской нефти и перепродажи ее Китаю в обход санкций, сообщает минюст США. РИА Новости, 17.11.2023

2023-11-17T23:15

2023-11-17T23:15

2023-11-17T23:15

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ВАШИНГТОН, 17 ноя - РИА Новости. Двоих американцев признали виновными в попытке покупки иранской нефти и перепродажи ее Китаю в обход санкций, сообщает минюст США. "Чжэньюй Ван, 42 года, из Далласа, и Дэниел Лейн, 42 года, из Маккинни, штат Техас, были признаны виновными в попытке сговора с целью операций с попавшей под санкции иранской нефтью и отмывании доходов", - сообщает ведомство. По данным прокуратуры, с 2019 по 2020 годы обвиняемые участвовали в сговоре с целью закупки нефти в Иране и перепродаже ее перерабатывающему заводу в Китае. Фигуранты, как говорится в сообщении, пытались скрыть свои незаконные операции, а также организовывали выплату взяток китайским чиновникам. Фигурантам по совокупности грозит до 45 лет лишения свободы, приговор будет вынесен в конце февраля 2024 года, сообщает минюст.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, китай, сша, даллас